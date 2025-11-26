Queen Square lance un podcast pour soutenir les patients atteints de la maladie de Parkinson et de tremblements essentiels

LONDRES, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Queen Square Imaging Centre, le premier centre mondial dédié au traitement des patients atteints de tremblement essentiel et de la maladie de Parkinson, a lancé un tout nouveau podcast pour soutenir les patients, appelé Queen Square in Focus.

Queen Square launches podcast to support Parkinson’s and Essential Tremor patients

La série débutera le mardi 25 novembre à 10 h avec deux épisodes phares : un entretien approfondi avec le professeur Ludvic Zrinzo, éminent neurospécialiste de Queen Square, ainsi qu'un récit sur le parcours des patients mettant en lumière l'expérience vécue dans les services de soins neurologiques et dans le cadre du traitement révolutionnaire à base d'ultrasons focalisés guidés par IRM (MRgFUS).

Conçue pour offrir une fenêtre accessible sur le travail de pionnier réalisé à Queen Square, la série de six épisodes explorera les innovations cliniques, les percées de la recherche et les histoires authentiques des patients et des professionnels au cœur de l'organisation. Les nouveaux épisodes seront mis en ligne tous les mardis, jusqu'au 23 décembre.

Jodee Cooper, directrice générale du Queen Square Imaging Centre et présentatrice du podcast, a déclaré :

« Notre objectif avec ce podcast est de rapprocher les auditeurs des personnes, des idées et des découvertes qui font de Queen Square un endroit tellement extraordinaire. En combinant des interviews d'experts à des témoignages de patients, nous espérons créer une plateforme qui informe, inspire et connecte notre communauté, et qui aide les personnes atteintes de tremblement essentiel ou de la maladie de Parkinson à comprendre les traitements à leur disposition. »

Le podcast de Queen Square est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming, notamment Apple, Amazon et Spotify, ainsi que sur la chaîne YouTube de Queen Square ici.

Le Queen Square Imaging Centre est un centre de neuro-imagerie de pointe et un centre d'imagerie diagnostique spécialisé, au service des patients du NHS et du secteur privé. Faisant partie de Queen Square Enterprises, une organisation à but non lucratif, le centre fournit des services et des traitements de neuro-imagerie avancés, y compris la technique des ultrasons focalisés guidés par IRM (MRgFUS), un traitement non invasif et révolutionnaire pour les patients ayant reçu un diagnostic de tremblement essentiel et de maladie de Parkinson. C'est le seul centre indépendant au Royaume-Uni à proposer ce traitement et le seul centre à offrir la technique MRgFUS, la stimulation cérébrale profonde (SCP), l'ablation par radiofréquence (ARF) et la radiothérapie par Gamma Knife en un seul et même lieu.

Travaillant en partenariat avec l'UCL Queen Square Institute of Neurology et le National Hospital for Neurology and Neurosurgery, l'intégralité des bénéfices est réinvestie pour soutenir la recherche neurologique, les services du NHS et les soins aux patients. Chaque scanner contribue ainsi à l'avancement des neurosciences et à l'amélioration des résultats pour les patients.

Le Queen Square Imaging Centre est internationalement reconnu comme un centre d'excellence et d'expertise. Son équipe est composée des meilleurs neurospécialistes au monde, dont le professeur Ludvic Zrinzo et la professeure Patricia Limousin, et offre l'imagerie préthérapeutique la plus performante au monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://queensquare.com/.

Pour les interviews et les commentaires de M. Harith Akram, du professeur Ludvic Zrinzo et de la professeure Patricia Limousin, veuillez contacter le contact médias ci-dessous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832196/Queen_Square_Imaging.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2804695/5642460/Queen_Square_Logo.jpg