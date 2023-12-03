مركز أبحاث BE OPEN التابع لإيلينا باتيورينا يدعم تمكين الشباب في قطاع الطاقة في قمة الطاقة الطلابية (SES 2023) ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)

لندن, 3 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- باعتباره شريكًا في قمة الطاقة الطلابية (SES2023)، تشرف مركز BE OPEN بمخاطبة 650 شابًا من أكثر من 100 دولة اجتمعوا في جامعة نيويورك أبو ظبي (NYUAD). وقد شاركوا في البرنامج الدولي ومتعدد التخصصات الذي يسعى جاهدًا إلى إعداد الشباب للعمل في مجال تحول الطاقة، وإظهار الأصوات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في مجال الطاقة وتمكين الشباب من بناء علاقات مهمة مع أقرانهم ومحترفي الصناعة.

Winners of BEOPEN competition at COP28

ففي الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، تحت شعار إعادة تصور المستقبل، زود مؤتمر قمة الطاقة الطلابية (SES 2023) المشاركين بالمعرفة والاتصالات اللازمة لمواجهة تحديات الطاقة المحلية ومتابعة مشروعاتهم الخاصة.

وأصبح أكبر حدث للطاقة يقوده الشباب في العالم ويوفر مساحة لمئات الشباب للتعاون في حلول الطاقة المستدامة. كما يتيح المنظمون مشاركة الشباب من خلفيات متنوعة، وخاصة الشباب من المجتمعات المهمشة والبلدان النامية، الذين ستتاح لهم الفرصة لتعزيز قدراتهم وتوسيع نطاق مشروعاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

رحبت إيلينا باتورينا، مؤسِّسَة BE OPEN، بالمشاركين وشددت على أن برنامج أهداف التنمية المستدامة التابع لـ BE OPEN أظهر بوضوح أهمية مبادرات الطاقة الجديدة: "على مدار خمس سنوات من برنامج مسابقاتنا، لعبت حلول الطاقة المستدامة دورًا رئيسيًا في تحقيق جميع الأهداف التنموية التي ركزت عليها مسابقاتنا". وأضافت "إن تعليم الشباب وتحفيزهم ليصبحوا قادة قطاع الطاقة من خلال توفير منصة للمناقشة وتبادل الأفكار لهم، وتربة مغذية للنمو، هو أفضل وسيلة للمضي قدما لتحقيق مستقبل أفضل للجميع."

ولدعم هذه البيانات، شاركت المؤسسة نتائج برنامج المنافسة الطلابية الذي يحمل عنوان أهداف التنمية المستدامة والذي اختار التركيز على هدف واحد محدد كل عام، وقد غطى حتى الآن الهدف الـ 12 من أهداف التنمية المستدامة: المسؤولية في الاستهلاك والإنتاج، والهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة: الاستدامة في المدن والمجتمعات، والهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع، والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. دعت مؤسسة BE OPEN المندوبين من جميع أنحاء العالم إلى تطوير مشاريعهم وتقديمها إلى المسابقة المستمرة صمم عملك المناخي المخصصة للهدف الـ 13 من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

من بين وفود القمة، كان هناك أربعة فائزين في مسابقة BE OPEN الأخيرة طاقة أفضل حسب التصميم ، وسيكون حضورهم جزءًا من جائزتهم بالإضافة إلى المنح المالية. والفائزون بالجائزة الثانية هم تشين تشو من جامعة تشجيانغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، والفائزان بجائزة التصويت العام إيوانا رايدان وميريام هوشت من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو بإيطاليا؛ والفائز بجائزة اختيار المؤسس كيفن سولكا، من الجامعة الوطنية للهندسة، بدولة بيرو.

واختُتمت القمة بزيارة المنطقة الخضراء لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 في دبي، وهو الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بالمناخ والطاقة والاستدامة في العالم. وفي المنطقة الخضراء، حضر المندوبون عددًا من جلسات النقاش حول دبلوماسية الطاقة وأمن الطاقة وعمل القطاع الخاص.