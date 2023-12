Der Thinktank BE OPEN von Elena Baturina unterstützt die Jugendförderung im Energiesektor auf dem SES2023 und der COP28

LONDON, 3. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Als Partner des Student Energy Summit SES 2023 hatte BE OPEN die Ehre, 650 junge Menschen aus über 100 Ländern zu begrüßen, die in der New York University Abu Dhabi (NYUAD) zusammenkamen. Sie nahmen an dem internationalen und interdisziplinären Programm teil, das junge Menschen für eine Karriere im Bereich der Energiewende vorbereiten und unterrepräsentierten Stimmen in der Energiebranche eine Plattform geben soll, um wichtige Beziehungen zu Peers und Branchenexperten aufzubauen.

Winners of BEOPEN competition at COP28

Vom 29. November bis 1. Dezember wurden Teilnehmer des SES 2023 zum Thema Reimagining the Future (Die Zukunft neu erfinden) mit dem Wissen und den Verbindungen ausgestattet, um lokale Herausforderungen bei der Energieversorgung zu bewältigen und ihre eigenen Projekte zu verfolgen.

Dies war das weltweit größte Jugendevent, auf dem Hunderte von jungen Menschen gemeinsam an nachhaltigen Energielösungen arbeiten konnten. Die Veranstalter unterstützten die Teilnahme junger Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Insbesondere Personen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen und Entwicklungsländern erhielten die Chance, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Projekte für saubere Energie in einem größeren Maßstab umzusetzen.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, begrüßte die Teilnehmer und betonte, dass das Programm rund um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) die Bedeutung neuer Energieinitiativen klar aufzeigt: „Während der letzten 5 Jahre unseres Wettbewerbsprogramms spielten nachhaltige Energielösungen eine wichtige Rolle beim Erreichen der Entwicklungsziele, die wir jeweils im Fokus hatten." Sie fügt an: „Wir erreichen nur dann eine bessere Zukunft für alle, wenn wir junge Menschen ausbilden und sie dazu motivieren, führende Rollen in der Energiebranche einzunehmen. Das gelingt, indem man ihnen eine Plattform für Gespräche und den Austausch von Ideen bietet."

Um dies zu untermauern, präsentierte die Stiftung die Ergebnisse ihres Studentenwettbewerbs zum Thema nachhaltige Entwicklungsziele, der sich jedes Jahr auf ein bestimmtes Ziel konzentriert. Die bisher behandelten Ziele sind SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG 2: Kein Hunger und SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie. BE OPEN lud Delegierte aus aller Welt ein, Projekte zum aktuellen Wettbewerb Design Your Climate Action (Klimaschutzmaßnahmen gestalten) zu entwickeln und einzureichen, die auf SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz gerichtet sind.

Unter den Delegierten des Summit werden vier Preisträgerinnen und Preisträger des jüngsten BE OPEN-Wettbewerbs Better Energy by Design sein, deren Teilnahme neben den Geldpreisen Teil ihrer Auszeichnung ist: die Gewinnerin des zweiten Preises, Qin Zhou von der Wissenschaftlich-Technischen Universität Zhejiang in China, die Gewinnerinnen des Publikumspreises, Iwana Raydan und Mirjam Hoescht vom Polytechnikum Mailand in Italien und der Gewinner des Founder's Choice Prize, Kevin Sulca von der Nationalen Universität für Ingenieurwesen in Peru.

Der Gipfel endete mit dem Besuch der grünen Zone der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2023 in Dubai, dem mit Abstand größten und einflussreichsten Event der Welt in den Bereichen Klima, Energie und Nachhaltigkeit. In der grünen Zone nahmen die Deligierten an verschiedenen Podiumsdiskussionen zu Energiediplomatie, Energiesicherheit und Maßnahmen des Privatsektors teil.

