مركز دبي للسلع المتعددة وBybit ينظمان مجدداً الهاكاثون الأضخم في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن تعاونها مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مسابقة لتعزيز الابتكار في عالم الويب 3.0 والبلوك تشين ضمن أضخم هاكاثون من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي إطار رؤية طموحة لتعزيز زخم الابتكار لاستشراف الغد الأفضل، وجه الجانبان الدعوة للمشاركين لابتكار وتطوير حلول ثورية لمشاكل العالم الحقيقي.

Bybit and DMCC Brings Back MENA’s Flagship Web3 Hackathon

وستطلق النسخة الثانية من الهاكاثون إمكانات حلول الويب 3.0 المبتكرة لمعالجة تحديات العالم الحقيقي. وعبر الرموز المميزة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للويب 3.0، ومفهوم الإثبات بلا كشف، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية DEPIN، وعدد من جوانب تطبيقات البلوك تشين والويب 3.0، يمكن للمشاركين وضع بصمتهم لجعل التكنولوجيا متاحة للجميع والخروج بحلول ثورية تلبي أبرز احتياجات عالم اليوم.

ومع مجموع جوائز قدره 100 ألف من عملة USDT، يعتبر هذا الهاكاثون الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبخلاف الجوائز المالية القيّمة، ستحظى فرق المشاريع المشاركة بميزة حصرية للتواصل المباشر مع رواد وقادة القطاع والشركاء من وسائل الإعلام، فضلاً عن فرصة عرض إبداعاتهم بشكل مباشر من دبي أمام جمهور عالمي يتجاوز عدده 33 ألف مشاهد خلال يوم عرض المشاريع.

ويستقبل الهاكاثون طلبات المشاركة من 1 سبتمبر ولغاية 5 أكتوبر 2024، ويمكن التقدم عبر الرابط. وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة لعشرة مرشحين للجوائز في يوم 21 أكتوبر، على أن يقوم كل فريق ضمن القائمة بعرض مشروعه في 20 نوفمبر أمام لجنة تضم نخبة من الخبراء لتقييمها في يوم عرض المشاريع.

وينظم هذا الهاكاثون كل من منصة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة، بدعم نخبة من الشركاء من بينهم Hacken، وDWF Labs، وMezzan Ventures، وInjective، ومختلف الأطراف المعنية بمجتمع الويب 3.0 والبلوك تشين والشركاء من وسائل الإعلام، بمن فيهم Solana Superteam UAE، وBeWater، وHackQuest، وWeb3 TV، وCollegeDAO، وCointelegraph .

وفتح هذا الهاكاثون المميز آفاق حافلة بفرص الويب 3.0 للمبتكرين في عالم العملات الرقمية ومؤسسي الشركات الجديدة العام الماضي، وكافأ ثلاثة فائزين بمجموع جوائز قدرها 100 ألف دولار. ومن بين أكثر من 100 مشروع مشارك، تم ترشيح 10 فرق للمرحلة النهائية، التي أظهرت قدرات عالية على الابتكار في مجالات ربح العملات الرقمية عبر اللعب "جيم فاي"، والتمويل اللامركزي، والبنية التحتية للويب 3.0، ورموز التعليم غير القابلة للاستبدال "NFTs"، وحلول بلوك تشين المستدامة.

تسريع وتيرة مشهد الويب 3.0 المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويندرج هذا الهاكاثون في إطار المبادرات المبتكرة التي تطلقها Bybit بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لإثراء الفرص السانحة في عام الويب 3.0 ووضعها في متناول رواد التغيير والأعمال في المنطقة. وعبر فعاليات مشتركة مثل الهاكاثون السنوي والمؤتمر الرائد المرتقب، تنضم Bybit لمنظومة مركز دبي للسلع المتعددة المعنية بالعملات الرقمية لإعداد الجيل المقبل من المواهب وإطلاق المرحلة التالية من النمو والازدهار.

وشهدت الشراكة الاستراتيجية بين Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع العملات الرقمية الواسع هذا العام دفعة إضافية، مع تحول دبي لمركز إقليمي لفرص الويب 3.0. وتمهد محفزات التغيير النوعي التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي، والمكانة المرموقة لدبي الطريق نحو حفز وتيرة الابتكار في البلوك تشين والدفع نحو تحول نوعي في قطاع الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، قالت هيلين ليو رئيسة العمليات في Bybit: "تعتبر المخيلة الإبداعية مرتكزاً رئيسياً للابتكار في عالم الويب 3.0، لذلك نتطلع قدماً للتعرف على الأفكار البناءة التي ستظهر خلال نسخة هذا العام من هاكاثون Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة، إذ يحرص الجانبان على الارتقاء بإبداع العقول النيّرة ورواد الأعمال ضمن هذه الفعالية. ومع اتخاذ Bybit لإمارة دبي مقراً لها، يشرفنا تقديم الدعم لألمع العقول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في فعاليتنا هذه".

من جانبه قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يؤكد تعاون مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع Bybit لتنظيم نسخة هذا العام من الهاكاثون على التزامنا بتعزيز تطور وتبني الحلول السباقة الكفيلة بصناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي. ومع انعقاد النسخة الثانية من الفعالية في غضون أقل من 12 شهراً على نسختها الأولى، نثق بأنه سيطلق المرحلة المقبلة من ابتكارات الويب 3.0 عبر المنظومة التقنية المتكاملة لمركز دبي للسلع المتعددة، فضلاً عن المكافآت المجزية التي ستكون بانتظار أكثر شركات الويب 3.0 قدرة على الابتكار بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار. ولاشك بأن هذا الحدث هو برهان على المكانة الاستثنائية التي تنفرد بها دبي، باعتبارها مركزاً لابتكارات الجيل المقبل في المجال التكنولوجي".

وأثمر هذا التعاون الوثيق عن حفز وتيرة جهود Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة في مجال الويب 3.0، مع التركيز على تعزيز النمو للقطاع في دبي. وفي شهر أغسطس، حظيت Bybit بمكانة مرموقة ضمن منظومة المركز، إذ باتت أول مؤسسة تتولى دوراً استشارياً في مركز كريبتو. ومن الحوافز المالية إلى دعم المنظومة، تمهد Bybit طريق رواد الأعمال والمبتكرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنجاح في عالم الويب 3.0.

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حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 40 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.

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