مزوّدة بجهاز مراقبة ضربات القلب وإمكانية استخدام نظام GPS.. كاسيو تُطلق ساعة G-SHOCK المصمّمة لتلبية مواصفات النجاة في البيئات القاسية

طوكيو، 5 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كاسيو للكمبيوترات" المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) عن إطلاق إضافات جديدة للعلامة التجارية G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. وتندرج الساعة الجديدة GPR-H1000 ضمن سلسلة RANGEMAN للساعات المصمّمة لتزويد المستخدمين بقيمة حقيقية للبقاء على قيد الحياة في البيئات القاسية، وتتميّز باحتوائها على مستشعر ضوئي لقياس معدّل ضربات القلب وإمكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتوفر للمستخدمين أداءً موثوقًا في أقسى البيئات الطبيعية.

وقد صُمّمت مجموعة "Master of G" من ساعات G-SHOCK لتلبية احتياجات المهنيين الذين يعملون في ظروف قاسية، لتوفر لهم أداءً فائقًا في البر والبحر والجو؛ وذلك بفضل الإمكانيات والخصائص المُعدّة خصيصًا لتتلاءم مع كل بيئة من هذه البيئات. وتتميّز ساعات RANGEMAN -من بين هذه الساعات- بأنّها مزوّدة بمستشعر ثلاثي لتحديد اتجاه البوصلة وقياس الارتفاع/الضغط الجوي ودرجة الحرارة، لتوفير أقصى استفادة للحرّاس وغيرهم من المهنيين الذين يعملون في أقسى البيئات الأرضية مثل الأدغال الحارة والممطرة والغابات الكثيفة.

وقد صُمّمت الساعة الجديدة RANGEMAN GPR-H1000 خصيصًا لتزويد المستخدمين بأقصى درجة من المتانة لتتحمّل العمل في البيئات القاسية، وتتميّز باحتوائها على جهاز لمراقبة معدّل ضربات القلب وإمكانية استخدام نظام GPS، وهو ما يمكّن المستخدمين من أن يكونوا على علم تام بحالتهم البدنية والظروف المحيطة في هذه البيئات الصعبة.

وتتمتع الساعة الجديدة GPR-H1000 بهيكل مقاوم للغبار والطين، وهي مزوّدة بمستشعر ثلاثي لتحديد اتجاه البوصلة، وقياس الارتفاع/الضغط الجوي، ودرجة الحرارة. كما أنّها مزوّدة بمستشعر ضوئي لقياس معدّل ضربات القلب، ومقياس سرعة لتتبع الأنشطة مثل حساب عدد الخطوات، ومستشعر "جيروسكوب" للمعايرة الدقيقة للبوصلة. بالإضافة إلى جميع ما سبق، فإنّ الساعة مزوّدة بإمكانية استخدام نظام GPS للحصول على بيانات الموقع الجغرافي. وترصد هذه القياسات الشاملة بدقة حركة جسم مستخدم الساعة، وتغيّرات البيئة المحيطة، وغير ذلك، وهو ما يسمح للمستخدمين بمراقبة حالتهم البدنية مثل قياس معدّل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، وتحديد الاتجاه حتى في البيئات الصعبة.

كما أنّ الساعة الجديدة مزوّدة بوظائف قياس مصمّمة لدعم قياس تسعة أنشطة تُمارس في الهواء الطلق. فعند الخروج في الرحلات البرية، على سبيل المثال، تعرض الساعة معدّل ضربات القلب، والمسافة المقطوعة، والارتفاع، وسرعة الصعود أو الهبوط؛ وهو ما يمكّن المستخدمين من متابعة حالتهم البدنية وظروف البيئة المحيطة بهم لدعمهم في اتخاذ قرارات فورية.

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