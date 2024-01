Casio lance la G-SHOCK conçue pour la survie, équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque et d'une fonction GPS

TOKYO, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de nouvelles montres antichocs de la marque G-SHOCK. Le nouveau modèle GPR-H1000, qui fait partie de la gamme RANGEMAN, des montres conçues pour offrir une véritable valeur ajoutée dans les situations de survie, est équipé d'un capteur optique de fréquence cardiaque et d'une fonction GPS pour fonctionner dans les environnements naturels les plus rudes.

La gamme de montres Master of G de G-SHOCK est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui travaillent dans des conditions extrêmes, offrant des performances supérieures sur terre, en mer ou dans les airs grâce à des capacités et des fonctionnalités spécialement configurées pour chacun de ces environnements. Les montres RANGEMAN sont notamment équipées d'un triple capteur qui indique le relèvement au compas, l'altitude/la pression barométrique et la température. Elles permettent une utilisation optimale par les gardes forestiers et autres professionnels travaillant dans les environnements terrestres les plus difficiles, tels que les jungles chaudes et pluvieuses et les forêts denses.

Avec son moniteur de fréquence cardiaque et sa fonction GPS permettant aux utilisateurs de rester au fait des conditions dans ces environnements exigeants, le nouveau modèle RANGEMAN GPR-H1000 est spécialement conçu pour offrir une résistance extrême dans les situations de survie.

Doté d'une structure résistante à la poussière et à la boue, le nouveau modèle GPR-H1000 est équipé d'un triple capteur qui indique le relèvement au compas, l'altitude, la pression barométrique et la température. La nouvelle montre est également équipée d'un capteur optique pour la fréquence cardiaque, d'un accéléromètre pour le suivi des activités telles que le nombre de pas effectués, et d'un gyroscope pour un étalonnage précis de la boussole. En outre, la fonctionnalité GPS est incluse pour obtenir des données de localisation. Ces mesures complètes détectent avec précision les mouvements du corps de l'utilisateur, les changements environnementaux et bien plus encore, permettant aux utilisateurs de surveiller des conditions telles que la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang et la direction, même dans des environnements difficiles.

La nouvelle montre est également dotée de fonctionnalités de mesure conçues pour soutenir neuf activités sur le terrain. Lors d'une randonnée, par exemple, elle affiche la fréquence cardiaque, la distance parcourue, l'altitude et la vitesse d'ascension ou de descente, ce qui permet aux utilisateurs de suivre leur condition physique et l'environnement qui les entoure et de prendre des décisions sur le champ.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2307528/img01.jpg