مستوى فائق لإستراتيجية تداول العملات الرقمية: وجود Bybit على TradingView يطرح تحليلاً وتنفيذًا قويًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Bybit، وهي واحدة من أكبر ثلاث بورصات عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن تكامل إستراتيجي مع TradingView، وهي عبارة عن منصة للتبع عبر الرسوم البيانية وشبكة اجتماعية يستخدمها أكثر من 50 مليون متداول ومستثمر في كل أنحاء العالم. يتيح هذا التعاون للمستخدمين إمكانات استثنائية للتتبع عبر الرسومات البيانية وتنفيذًا سلسًا للتداول، ما يتيح رحلة تداول أكثر سلاسة وكفاءة.

بفضل هذا التكامل، تزول الحاجة إلى التبديل بين المنصات، ما يتيح لمستخدمي Bybit الوصول إلى جميع الرموز الفورية والعقود الآجلة المتاحة مباشرة ضمن رسومات TradingView البيانية الخاصة بهم. ويشمل ذلك الخيارات الشائعة مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH)، إلى جانب الرموز المميزة الناشئة مثل SEI وCYBER.

ومن خلال الاستفادة من مجموعة TradingView الواسعة من أدوات التحليل الفني والأساسي، يتيسر للمستخدمين الآن:

المقارنة بين الرموز المختلفة.

إعداد تنبيهات مخصصة لحركات السوق في الوقت الفعلي.

الحصول على رؤى أعمق من خلال وظائف الرسوم البيانية المتقدمة.

توفر هذه التجربة الموحدة تحكمًا لا مثيل له ومعلومات قابلة للتنفيذ ضمن منصة واحدة.

تداول سلس لمستخدمي Bybit

تعمل Bybit على تحسين تجربة المستخدمين من خلال تقديم Bybit Broker Profile page على TradingView. يتيح ذلك التداول المباشر على Bybit باستخدام حسابات TradingView الحالية.

وقال Ben Zhou, co-founder and CEO في Bybit: "يعكس تكامل Bybit مع TradingView التزامها الثابت بتزويد المستخدمين بالأدوات والموارد الأكثر تقدمًا. إن هذا التعاون يمكّن مستخدمي Bybit من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة مع تسهيل تجربتهم في التداول إجمالاً."

#Bybit / #TheCryptoArk

معلومات عن Bybit

تعد Bybit واحدة من أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، فهي تضم 20 مليون مستخدم. ولقد تم تأسيسها في عام 2018، وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: [email protected]

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.bybit.com

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