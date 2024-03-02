مشاركة Hengtong في MWC2024

سوجو، الصين, 2 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وتحت شعار "تنوير المستقبل المراعي للبيئة"، عرضت شركة Hengtong أحدث تقنياتها وحلول منتجاتها في مجالات تقنية 5G&5G، وشبكة ODN وبطارية الليثيوم الذكية. في MWC 2024 Barcelona، إسبانيا.

حلول أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية

تتخصص شركة Hengtong في تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية المتطورة وتصنيعها. في مواجهة سيناريوهات التطبيق الثلاثة الرئيسية للإرسال المسبق بتقنية 5G والتوصيل البيني لمراكز البيانات والشبكات الضوئية الكاملة F5G، أطلقت Hengtong بنجاح أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 400G QSFP-DD و800G QSFP-DD/OSFP لمراكز البيانات وتطبيقات الحوسبة الفائقة، XGPON و XGSPON، و25G PON، وأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية NGPON2 لتطبيقات F5G، بالإضافة إلى 10G و25G CWDM الملون وجهاز الإرسال والاستقبال البصري القابل للضبط DWDM لتطبيقات ما قبل الإرسال بتقنية 5G.

مصدر الطاقة لمحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية

تُستخدم بطارية الليثيوم الذكية 48V100Ah، التي تم تطويرها وإنتاجها من قبل شركة Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd.‎ بشكل أساسي في محطات قاعدة الاتصالات كمصدر طاقة احتياطي لضمان استقرار تشغيل معدات الاتصالات. ويشتمل هذا المنتج على وحدة DC/DC، ما يسمح باستخدامه جنبًا إلى جنب مع البطاريات ذات العلامات التجارية والقدرات والأنواع المختلفة. وبفضل خيارات واجهة الاتصال المتعددة ومنصة المراقبة المرئية، باتت المراقبة عن بُعد ممكنة، على نحو يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والصيانة.

حل SwiftODN للاتصال المسبق

أطلقت Hengtong مؤخرًا حل الاتصال المسبق "Swift ODN Pre-Connection Solution" المبتكر لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق FTTH (الألياف الضوئية إلى المنازل) العالمي. يتميز هذا الحل المتطور بتقنيات متقدمة مثل الاتصال المسبق، والمقسم غير المتساوي، والصندوق المغلق بالكامل، والإدارة الذكية للموارد، والتي تتيح معًا إنشاءً فعالاً لشبكات الاتصال المسبق عبر FTTH وتساعد في التغلب على التحديات المتمثلة في انخفاض كفاءة إنشاء شبكة التوزيع البصري (ODN) وارتفاع تكلفة مُدخلات الموظفين في أثناء بناء شبكة الوصول.

هوائي 5G

يمكن لسلسلة هوائيات DAS الثنائية الاستقطاب وسلسلة هوائيات المحطة الأساسية من Hengtong تلبية احتياجات شركات الاتصالات العالمية من التغطية الواسعة وتوسيع السعة في بناء شبكات 4G و5G.

واجهات 5G

توفر الواجهات المدمجة من نوع HQ ونوع HX10 من Hengtong بالإضافة إلى واجهات المجموعة المتعددة القنوات، مثل L32 وMQ4 وMQ5، أداءً أفضل للتشكيل البيني ومقاومة للماء للهوائي المدمج 4G/5G.

الكابلات المتسربة 5G

في ما يتعلق بنشر تقنية 5G في سيناريوهات الأنفاق، تم تقديم كابلات Hengtong المتسربة من النوع المشع بتقنية 5G وموصلات الكابلات المتسربة والعالية الأداء HPC لتعزيز قوة تغطية الإشارة، والتي يتم استخدامها حاليًا في بناء خطوط المترو في كل أنحاء العالم.

حلول سيناريو تغطية الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول

أطلقت شركة Hengtong عشرة حلول مع منتجات الوصول اللاسلكي. تُمكن تغطية المناطق المتوسطة والعالية القيمة والعالية السعة من خلال حلول PicoCell الموسعة، ما يوفر تغطية سعة الخلية 4*NR 2T2R+1*LTE.

وتلتزم Hengtong بمنهج "مصلحة العميل أولاً" والموجهة نحو الابتكار التقني، وتساعد العملاء باستمرار في بناء شبكات ربط بصرية واسعة للغاية وذكية ومفتوحة.