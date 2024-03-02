Hengtong приняла участие в MWC2024

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Hengtong Group

02 Mar, 2024, 15:30 ET

СУЧЖОУ, Китай, 2 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- С 26 по 29 февраля на выставке MWC 2024 в Барселоне (Испания) компания Hengtong сделала презентацию своих новейших технологий и продуктовых решений в области 5G&5G, ODN и интеллектуальных литиевых батарей под названием «Освещая зеленое будущее».

Решения для оптических приемо-передатчиков

Компания Hengtong занимается разработкой и производством высококачественных оптических приемо-передатчиков. Работая с тремя основными сценариями применения предварительной передачи 5G, полностью оптической сетью F5G и соединением центров обработки данных, компания Hengtong успешно запустила оптические приемо-передатчики 400G QSFP-DD и 800G QSFP-DD/OSFP для центров обработки данных и суперкомпьютерных приложений, XGPON, XGSPON, 25G PON и оптические приемопередатчики NGPON2 для приложений F5G, а также цветной 10G, 25G CWDM и настраиваемый оптический приемо-передатчик DWDM для приложений предварительной передачи 5G.

Источник питания базовых станций связи

Интеллектуальная литиевая батарея 48V100Ah, разработанная и произведенная Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd., в основном используется в телекоммуникационных базовых станциях в качестве резервного источника питания для обеспечения стабильной работы оборудования связи. Этот продукт оснащен модулем преобразователя постоянного тока, что позволяет использовать его вместе с батареями разных марок, емкостей и типов. Благодаря множеству вариантов интерфейса связи и платформе визуального мониторинга возможно удаленное наблюдение, что значительно снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Решение SwiftODN для предварительного подключения

Hengtong недавно запустила свое инновационное решение Swift ODN Pre-Connection Solution для удовлетворения растущих потребностей мирового рынка FTTH. Это современное решение оснащено передовыми технологиями, такими как предварительное подключение, неравный делитель, полностью герметичная коробка и интеллектуальное управление ресурсами, которые в совокупности обеспечивают эффективное построение сетей предварительного подключения FTTH и помогают преодолеть проблемы низкой эффективности строительства ODN и высоких затрат на персонал во время строительства сети доступа.

Антенна 5G

Серия антенн Hengtong DAS с двойной поляризацией и серия антенн базовой станции могут удовлетворить потребности глобальных операторов в широком охвате и расширении пропускной способности при строительстве сетей 4G и 5G.

Интерфейсы 5G

Компактные интерфейсы Hengtong HQ-типа и HX10-типа, а также многоканальные кластерные интерфейсы, такие как L32, MQ4 и MQ5, обеспечивают лучшую интермодуляцию и водонепроницаемость для комбинированной антенны 4G/5G.

Излучающие кабели 5G

Для развертывания 5G в туннельных сценариях были представлены излучающие кабели 5G Hengtong и высокопроизводительные кабельные разъемы HPC для повышения мощности покрытия сигнала, которые в настоящее время используются в строительстве метро по всему миру.

Решения по сценарию покрытия доступа к мобильной сети

Hengtong запустила десять решений в сочетании с продуктами беспроводного доступа. Для зон средней и высокой стоимости и большой емкости могут использоваться расширенные решения PicoCell, обеспечивающие покрытие емкости соты 4*NR 2T2R+1*LTE.

Hengtong придерживается философии, ориентированной на клиента и технические инновации, и постоянно помогает клиентам создавать сверхширокие, интеллектуальные и открытые оптические сети.

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