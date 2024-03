Hengtong na targach MWC 2024

SUZHOU, Chiny, 1 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 26-29 lutego 2024 r. pod hasłem „Oświetlając zieloną przyszłość", firma Hengtong zaprezentowała swoje najnowsze technologie i rozwiązania produktowe w obszarze technologii 5G&5G, optycznych sieci dystrybucyjnych ODN i inteligentnych akumulatorów litowych podczas targów MWC 2024 w Barcelonie, w Hiszpanii.

Rozwiązania w zakresie optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych

Działalność firmy Hengtong skoncentrowana jest na projektowaniu i produkcji wysokiej jakości optycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z trzema głównymi zastosowaniami, obejmującymi przygotowanie do transmisji 5G, sieci całkowicie optyczne F5G (AON - all-optical network) i łączność dla centrów danych, firma Hengtong pomyślnie wprowadziła na rynek optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze 400G QSFP-DD i 800G QSFP-DD/OSFP na potrzeby centrów danych i zastosowań superkomputerów, optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze XGPON, XGSPON, 25G PON oraz NGPON2 do zastosowań F5G, jak również optyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze 25G CWDM i urządzenie DWDM z możliwością regulacji na potrzeby przygotowania do transmisji 5G.

Źródło zasilania telekomunikacyjnych stacji bazowych

Inteligentny akumulator litowy 48V100Ah, opracowany i wyprodukowany przez Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd., jest głównie wykorzystywany w telekomunikacyjnych stacjach bazowych jako zasilanie awaryjne, aby zagwarantować stabilne działanie sprzętu telekomunikacyjnego. Produkt ten wyposażony jest w moduł DC/DC, co umożliwia jego zastosowanie z akumulatorami różnych marek, pojemności i typów. Dzięki licznym opcjom interfejsu komunikacyjnego i platformie monitoringu wizyjnego, możliwe jest zdalne kontrolowanie urządzenia, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji i utrzymania.

Rozwiązanie SwiftODN Pre-Connection Solution

Hengtong ostatnio wprowadził innowacyjne rozwiązanie „Swift ODN Pre-Connection Solution" aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku FTTH (Fibre to the Home - światłowód dla domu). To nowoczesne rozwiązanie wyposażono w zaawansowane technologie, takie jak wstępne połączenie, rozdzielacz światłowodowy, w pełni uszczelniona obudowa i inteligentne zarządzanie zasobami, które wspólnie umożliwiają wydajną budowę sieci przed podłączeniem ich do użytkowników indywidualnych i pomagają stawić czoła wyzwaniom związanym z niską wydajnością budowy optycznych sieci dystrybucyjnych i wysokimi kosztami zatrudnienia ponoszonymi podczas budowy sieci dostępowej.

Antena 5G

Seria anten DAS z podwójną polaryzacją i anten stacji bazowych może sprostać potrzebom operatorów na całym świecie, zapewniając szerokie zasięgi i poprawę wydajności w ramach budowy sieci 4G i 5G.

Interfejsy 5G

Kompaktowe interfejsy firmy Hengtong typu HQ i HX10, jak również wielokanałowe interfejsy modułowe, takie jak L32, MQ4 i MQ5 zapewniają lepszą intermodulację i wodoszczelność dla anten 4G/5G.

Kable promieniujące 5G

Na potrzeby uruchomienia sieci 5G w tunelach, wprowadzono kable promieniujące 5G marki Hengtong i wysoko wydajne złącza HPC do kabli promieniujących w celu zwiększenia siły i zasięgu sygnału. Są obecnie stosowane na potrzeby budowy linii metra na całym świecie.

Rozwiązania dot. zasięgu sieci mobilnych

Firma Hengtong wprowadziła dziesięć rozwiązań powiązanych z produktami dostępu bezprzewodowego. Obszary charakteryzujące się średnią i wysoką wartością i wysoką wydajnością mogą zostać pokryte zasięgiem dzięki rozszerzonym rozwiązaniom pikokomórek PicoCell, zapewniając parametry zasięgu komórek na poziomie 4*NR 2T2R+1*LTE.

Hengtong pozostaje wierny filozofii priorytetowej pozycji klientów i ukierunkowaniu na innowacje technologiczne, przy czym nieustannie wspiera swoich klientów w budowie sieci optycznych, które są ultra-szerokie, inteligentne i otwarte.