مصرف التنمية الدولي يوسّع مبادراته التدريبية في مجال الامتثال لمكافحة الجرائم المالية بالشراكة مع Institute for Financial Integrity

واشنطن, 30 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلن مصرف التنمية الدولي (International Development Bank - IDB) توسيع شراكته مع Institute for Financial Integrity (IFI). بالإضافة إلى توفير الوصول على مستوى المؤسسة إلى برنامج "التدريب على النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود" (Financial Integrity and Cross-Border Payments Training Program) الذي يقدمه المعهد، التزم مصرف التنمية الدولي بتنفيذ برنامج تدريبي تنفيذي مخصص.

برنامج التدريب على النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود

يعكس هذا البرنامج التدريبي الأساسي، الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ( CBI ) وشركة الاستشارات العالمية K2 Integrity ، التزام مصرف التنمية الدولي بتعزيز معايير الامتثال لديه.

تشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج:

تزويد موظفي مصرف التنمية الدولي بالأدوات والمعرفة اللازمة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.

دعم جهود البنك المركزي العراقي للمواءمة مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إنشاء إطار عمل مستدام للامتثال على مستوى المؤسسة بناءً على أفضل الممارسات الدولية.

قال داني نصار، الرئيس التنفيذي للامتثال في مصرف التنمية الدولي: "يعكس المحتوى التدريبي الذي يقدمه Institute for Financial Integrity متطلبات البنك المركزي العراقي وأفضل الممارسات الدولية، ما يضمن بقاء موظفينا على اطلاع دائم بالمعايير العالمية والتزامات الامتثال المحلية، ويعزز قدرة موظفينا على اكتشاف مخاطر الجرائم المالية وتقييمها والتخفيف من حدتها بفعالية.

يلبي هذا التعاون مع Institute for Financial Integrity احتياجات البنك في مجال التدريب وتطوير الكفاءات، ما يعزز قدرتنا المؤسسية ويدعم التزامنا بالنزاهة والشفافية وحوكمة الامتثال الرشيدة في المشهد المالي المتطور في العراق."

برنامج تدريبي للقيادات التنفيذية

بالإضافة إلى البرنامج الأساسي، يتخذ مصرف التنمية الدولي خطوة إضافية من خلال تنفيذ برنامج تدريبي مخصص وحضوري في مجال الامتثال لمجلس الإدارة والإدارة العليا، ما يضمن أن تكون القيادة مجهزة بالكامل لفهم أولويات الامتثال الاستراتيجية للبنك والإشراف عليها وتعزيزها. يعكس هذا العنصر التزام مصرف التنمية الدولي بترسيخ النزاهة المالية على جميع مستويات المؤسسة.

قال غرانت كريفت، الرئيس التنفيذي في Institute for Financial Integrity : "يمثل هذا التعاون مع مصرف التنمية الدولي التزاماً مشتركاً بتعزيز النزاهة المالية للقطاع المصرفي العراقي". "من خلال الاستثمار في موظفي الخطوط الأمامية والقيادات على حد سواء، يضع مصرف التنمية الدولي معياراً جديداً للممارسات المصرفية المسؤولة ليكون نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة."

تعكس هذه المبادرة زخم العراق المستمر نحو التحديث المالي وتُرسّخ مكانة مصرف التنمية الدولي رائداً في العمل المصرفي الشفاف والمسؤول.

نبذة عن معهد النزاهة المالية

يهدف معهد النزاهة المالية إلى تمكين مُحترفي النزاهة المالية في العالم لحماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. يوفر المعهد التدريب الحضوري و التعليم عبر الإنترنت والشهادات من خلال منصة DOLFIN® (شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت)، وهي منصته التعليمية الخاصة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: finintegrity.org .

تابعوا Institute for Financial Integrity على لينكد إن .

للتواصُل

العلاقات الإعلامية لدى Institute for Financial Integrity

[email protected]

نبذة عن مصرف التنمية الدولي

مصرف التنمية الدولي هو أكبر بنك خاص وأكبر شبكة مصرفية في العراق. يقدم مصرف التنمية الدولي خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد، ومبادرات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وحلولاً مالية للشركات الكبيرة، ومبادرات الشمول المالي لتوفير وصول مالي أوسع، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة بما في ذلك إدارة الثروات. وبعبارة أخرى: فرص للجميع.

لمزيد من المعلومات: https://www.idb.iq /

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2325968/Institute_for_Financial_Integrity_Logo.jpg