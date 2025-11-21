معهد النزاهة المالية (IFI) يُعلن إطلاق برنامج التدريب على الامتثال للجرائم المالية في الجامعة الأمريكية في العراق - بغداد

برنامج تدريب داخل الحرم الجامعي متاحٌ الآن على مدار العام للمهنيين المصرفيين العراقيين

واشنطن، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- يسرّ معهد النزاهة المالية (IFI) الإعلان عن الإطلاق الناجح لـ برنامج التدريب على أساسيات الامتثال للجرائم المالية، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB)، والبنك المركزي العراقي (CBI)، وشركة K2 Integrity.

تم عقد أول برنامجين في شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، ومن المقرر عقد البرنامج التالي من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025.

يهدف البرنامج إلى تعزيز نزاهة النظام المالي العراقي والعالمي من خلال تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لترسيخ ثقافة الامتثال للجرائم المالية وإدارة المخاطر في مؤسساتهم.

قال زياد شعبان، الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB): "لقد أطلق معهد النزاهة المالية، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) والبنك المركزي العراقي وشركة K2 Integrity، أول برنامج تدريب على الامتثال للجرائم المالية في العراق. هذه المبادرة تمنح مهنيينا المصرفيين المعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، وإدارة المخاطر، وبناء ثقافة امتثال أقوى. ومع مزيج من التعلّم عبر الإنترنت، والتدريب داخل الحرم الجامعي، ومنح الشهادات من جميع الشركاء، يُمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في تحديث النظام المالي العراقي ومواءمته مع المعايير العالمية للنزاهة المالية".

لأنه تجربة غامرة لمدة أسبوعين، فإن برنامج التدريب يستخدم نهج التعلم المدمج، ويتضمّن ما يلي:

التعلّم الذاتي عبر الإنترنت (الأسبوع الأول): يكمل المشاركون مكتبة تعلّم إلكترونية تضم مقاطع فيديو لخبراء تغطي موضوعات الامتثال الأساسية، مزودةً بترجمات باللغة العربية

التدريب الحضوري (الأسبوع الثاني): خمسة أيام من التدريب داخل الحرم الجامعي في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد

اختبار نهائي حضوري

يتعلم المشاركون على يد خبراء رائدين في النزاهة المالية، حول مجموعة من موضوعات مكافحة التمويل غير المشروع، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وبناء ثقافة الامتثال.

قال Chip Poncy، رئيس قسم النزاهة المالية العالمي في K2 Integrity: "يسعدنا في K2 Integrity دعم إطلاق هذا البرنامج التدريبي الثوري الذي سيُسهم بشكلٍ منهجي في رفع مستوى الخبرة في إدارة مخاطر الجرائم المالية عبر القطاع المالي العراقي". "يأتي هذا في وقت مهم للغاية، حيث يعمل العراق على تحديث وتحويل نظامه المالي لتقديم خدمات أوسع لاقتصاده، ودمجه في النظام المالي الدولي وِفق المعايير العالمية".

نبذة عن معهد النزاهة المالية

يكرّس معهد النزاهة المالية جهوده لتمكين المهنيين اليوم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويقدّم المعهد تدريبًا بقيادة مدرّبين، وتعليمًا عبر الإنترنت، وشهادات متخصصة من خلال منصة التعلم الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: finintegrity.org.

للتواصُل

نبذة عن الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB)

الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد تنطلق من جذور من التقاليد العميقة في المعرفة والفهم الإنساني، ولها أساس راسخ في المشهد الفكري المعاصر، وتقدّم تعليمًا ليبراليًا متكاملاً يشمل مجموعة واسعة من التخصصات.

اعرف المزيد على: auib.edu.iq

نبذة عن K2 Integrity

شركة K2 Integrity هي شركة الاستشارات العالمية الرائدة المُكرسة للنزاهة المالية والتجارية والأمن. تساعد شركة K2 Integrity عملاءها في معالجة الطيف الكامل من احتياجات الأمن الاقتصادي الوطني — بدءًا من الشفافية اللازمة لضمان العناية الواجبة والاستثمار، وصولاً إلى تصميم أنظمة امتثال وثقافات عمل رائدة تضمن أنظمة مالية وتجارية شفافة وخاضعة للمساءلة. يضم فريق خبرائهم — كبار صنّاع السياسات السابقين، والمنظمين، ومسؤولي إنفاذ القانون، وخبراء التكنولوجيا، وخبراء في الصناعة — يجمعون بين الخبرة العميقة، وشبكات العلاقات العالمية، والمصداقية، والتكنولوجيا المتقدمة لحل التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم. وفي نهاية المطاف، تقدم K2 Integrity خدمات وحلولاً تعزز الثقة والشفافية والأمن الاقتصادي في عالم متزايد التعقيد.

اعرف المزيد على: k2integrity.com

