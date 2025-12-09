مع توقع ارتفاع وفيات الأطفال لأول مرة هذا القرن ، مؤسسة Gates Foundation تحثّ القادة العالميين على استهداف الموارد النادرة حيث يمكنهم إنقاذ العدد الأكبر من الأرواح

يُبرز تقرير مبادرة "حرّاس الأهداف" الجديد تأثير خفض التمويل الصحي على النطاق العالمي ، ويقدم خارطة طريق لأفضل المشتريات وأكثر الاستثمارات فعالية لإبطاء هذا الارتداد

سياتل ، 9 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يموتون قبل عيد ميلادهم الخامس لأول مرة في هذا القرن ، مما يمثل ارتدادًا لعقود من التقدم العالمي ، وفقًا للبيانات الجديدة المنشورة اليوم في تقرير مبادرة "حرّاس الأهداف" لعام 2025 التابعة لمؤسسة "Gates Foundation" (غيتس فاونديشن).

في عام 2024 ، توفي 4.6 مليون طفل قبل عيد ميلادهم الخامس. وفقًا للعرض الوارد في التقرير ، الذي أجراه "معهد مقاييس وتقييم الصحة" (IHME) ، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بأكثر من 200،000 إلى ما يقدر بنحو 4.8 مليون طفل هذا العام. في الوقت نفسه ، انخفضت المساعدات الإنمائية العالمية للصحة بشكل حاد هذا العام؛ 26.9٪ دون مستويات عام 2024. وبالإضافة إلى التخفيضات الجذرية في التمويل هذا العام، تواجه البلدان ديونًا متزايدة وأنظمة صحية هشة، وخطر فقدان المكاسب التي اكتسبتها بجد ضد أمراض مثل الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية، وشلل الأطفال.

يحذر التقرير ، الذي حمل عنوان "لا يمكننا التوقف قبل الهدف بخطوة" (We Can't Stop at Almost)، من أنه إذا استمر خفض التمويل الصحي العالمي ، فقد يموت ما يصل إلى 16 مليون طفل آخر بحلول عام 2045. إنه يوفر خارطة طريق لكيف يمكن للاستثمارات المستهدفة في الحلول المثبتة والابتكارات من الجيل التالي إنقاذ حياة الملايين من الأطفال ، مما يمنع الارتداد في التقدم في إطار بيئة الميزانية المحدودة اليوم.

كتب "بيل غيتس"، رئيس مؤسسة "غيتس فاونديشن" وكاتب التقرير: "أتمنى أن نكون في وضع يسمح لنا بتحقيق إنجازات أكبر بموارد أكبر لأن هذا ما يستحقه أطفال العالم. ولكن حتى في زمن الميزانيات الضيقة ، يمكننا إحداث فرق كبير". "سأواصل الدعوة بأي طريقة وفي كل وقت إلى زيادة التمويل لصحة أطفال العالم؛ ولإيجاد كفاءات تحسّن نظامنا الحالي. ولكن مع وجود ملايين الأرواح على المحك، علينا أن ننجز المزيد بموارد أقل، في الوقت الراهن."

نقطة تحول حاسمة

تُظهر التوقعات الصادرة عن "معهد مقاييس وتقييم الصحة" أنه إذا استمر خفض التمويل الصحي العالمي بنسبة 20٪ ، فقد يموت 12 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045. سيؤدي خفض دائم بنسبة 30٪ إلى رفع هذا الرقم إلى 16 مليون.

يصف "غيتس" هذه اللحظة بأنها نقطة تحول للصحة العالمية ، عندما لا تزال الخيارات الصحيحة يمكن إنقاذ ملايين الأرواح.

كتب "غيتس": "يمكن أن نكون الجيل الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى العلم والابتكار الأكثر تقدمًا في تاريخ البشرية ولكن لم نتمكن من الحصول على التمويل معًا لضمان إنقاذ الأرواح". "من خلال تحديد الأولويات والالتزامات الصحيحة ، والاستثمار في الحلول ذات التأثير العالي ، أنا واثق من أنه يمكننا إيقاف ارتداد كبير في وفيات الأطفال والمساعدة في ضمان بقاء ملايين الأطفال على قيد الحياة في عام 2045".

في التقرير ، يحدد "غيتس" الاستثمارات التي تعد أكبر قدرة على إنقاذ ملايين الأرواح الشابة. فهو يدعو إلى مضاعفة التدخلات الأكثر فعالية؛ وهي الرعاية الصحية الأولية ، والتطعيمات الروتينية ، وتوفير لقاحات أفضل ، والاستخدامات الجديدة للبيانات؛ لتحقيق أقصى استفادة من كل دولار. على سبيل المثال:

مقابل أقل من 100 دولار للشخص الواحد في السنة، يمكن أن تمنع أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية ما يصل إلى 90٪ من وفيات الأطفال.

كل دولار يتم إنفاقه على اللقاحات يعود بما قيمته 54 دولارًا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. من خلال "منظمة جافي - تحالف اللقاحات" ( Gavi, the Vaccine Alliance )، تحالف اللقاحات ، تلقى أكثر من 1.2 مليار طفل اللقاحات المنقذة للحياة منذ عام 2000.

عمل "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" هو أيضًا دليل على ما يمكن أن يحققه الاستثمار المستدام. باعتبارها واحدة من أكثر المحركات فعالية في مجال الصحة ، أنقذ "الصندوق العالمي" 70 مليون حياة وخفّض الوفيات الناجمة عن الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية بأكثر من 60٪ منذ عام 2002. في أواخر الشهر الماضي، تعهد القادة بتقديم 11.34 مليار دولار لـ "التجديد الثامن للصندوق العالمي"، مما يؤكد التزام العالم المستمر بمكافحة هذه الأمراض مع كشف مخاطر التراجع.

وفقًا لمؤسسة "غيتس فاونديشن"، يمكن أن يؤدي الاستثمار في تطوير ابتكارات من الجيل التالي إلى إنهاء بعض التهديدات القاتلة للأطفال ، مثل الملاريا والالتهاب الرئوي ، للأبد. يتوقع نموذج التقرير أن التمويل المستمر في هذه الابتكارات يمكن أن ينقذ ملايين الأطفال بحلول عام 2045.

يمكن للقاحات الجيل التالي للفيروس التنفسي المخلوي والالتهاب الرئوي أن تنقذ 3.4 مليون طفل.

يمكن لأدوات الملاريا الجديدة أن تنقذ 5.7 مليون طفل آخر، في حين أن أدوات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية طويلة الأمد مثل "ليناكابافير" يمكن أن تساعد في دفع العدوى والوفيات نحو الصفر في البلدان ذات العبء المرتفع.

قيادة محلية وعمل عالمي

يضم التقرير أيضًا مقالات ذات وجهات نظر مباشرة من القادة والعاملين الصحيين والباحثين في أفريقيا وآسيا الذين يقدمون حلولاً للحفاظ على التقدم؛ ويشمل ذلك:

في نيجيريا ، أعطى "محمد إينوا يحيى"، حاكم "ولاية غومبي"، الأولوية للصحة والتعليم الأولية وسط عجز في الميزانية. "لا تحتاج إلى ظروف مثالية لتحقيق التقدم. تحتاج إلى الوضوح والشجاعة للتمسك بها."

في كينيا ، واصلت العاملة الصحية المجتمعية "جوزفين باراسا" التطوع في مجتمعها بعد فقدان منصبها المدفوع الأجر ، وتوفير الرعاية والتعليم للأمهات والأطفال. "يمكن أن يأخذوا المال ، لكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوني بعيدًا عن نسائي... قد تكون أنظمة الدعم قد اختفت ، ولكن الحاجة لم تختفِ. ولا أنا أيضًا."

في أوغندا ، تقوم عالمة الحشرات "كريستال مويسيجا بيرونجي" بتطوير أدوات من الجيل التالي لمكافحة الملاريا. وقالت: "إن إنهاء الملاريا ليس ممكنًا فحسب، بل هو أمر عاجل". نحن الباحثون الأفارقة نعرف هذا ونحن نقود الطريق.

في الهند ، أكد الدكتور "نافين ثاكر"، طبيب الأطفال ، على أهمية توفر اللقاحات بأسعار معقولة وإمكانية الوصول إليها. "إذا أردنا رؤية المزيد من الأطفال الأصحاء ، فإن توفر اللقاحات بأسعار معقولة هو المفتاح".

يناشد "غيتس" الحكومات، والجمعيات الخيرية، والمواطنين بالعمل على نتائج التقرير من خلال حماية أو توسيع نطاق التمويل ، وزيادة التبرعات الخيرية ، وتذكير القادة بأن كل طفل يستحق فرصة البقاء والازدهار ، بغض النظر عن مكان ولادته.

كتب "غيتس": "لا يمكننا التوقف قبل الهدف بخطوة". إذا قمنا بإنجاز المزيد بموارد أقل الآن؛ والعودة إلى عالم توجد فيه المزيد من الموارد لتكريسها لصحة الأطفال؛ ففي غضون 20 عامًا سنكون قادرين على سرد قصة مختلفة؛ سنستطيع أن نروي كيف ساعدنا المزيد من الأطفال على النجاة من المخاطر المحتملة عند الولادة وخلال الطفولة.

لقراءة تقرير مبادرة "حرّاس الأهداف" لعام 2025، يُرجى الذهاب إلى صفحة الويب: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

