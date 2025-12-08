Alors que le nombre de décès d'enfants devrait augmenter pour la première fois au cours de ce siècle, la Fondation Gates exhorte les dirigeants mondiaux à cibler les ressources limitées là où elles permettent de sauver le plus de vies.

Le nouveau rapport Goalkeepers modélise l'impact des réductions du financement de la santé mondiale et propose une feuille de route des meilleurs achats et des investissements les plus efficaces pour ralentir ce renversement.

SEATTLE, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le nombre d'enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire devrait augmenter pour la première fois au cours de ce siècle, annulant des décennies de progrès mondial, selon de nouvelles données publiées aujourd'hui dans le rapport 2025 Goalkeepers Report de la Fondation Gates.

En 2024, 4,6 millions d'enfants sont décédés avant leur 5ème anniversaire. Selon la modélisation du rapport, réalisée par l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), ce nombre devrait augmenter d'un peu plus de 200 000, pour atteindre 4,8 millions d'enfants cette année. Dans le même temps, l'aide mondiale au développement pour la santé a fortement chuté cette année - 26,9 % en dessous des niveaux de 2024. Au-delà des réductions drastiques de financement de cette année, les pays sont confrontés à une dette croissante, à des systèmes de santé fragiles et au risque de perdre les gains durement acquis contre des maladies telles que le paludisme, le VIH et la poliomyélite.

Le rapport, We Can't Stop at Almost, avertit que si les réductions du financement de la santé mondiale persistent, jusqu'à 16 millions d'enfants supplémentaires pourraient mourir d'ici 2045. Il propose une feuille de route sur la manière dont des investissements ciblés dans des solutions éprouvées et des innovations de nouvelle génération peuvent sauver la vie de millions d'enfants, en empêchant un renversement des progrès dans le contexte budgétaire actuel, marqué par des contraintes.

« J'aimerais que nous soyons en mesure de faire plus avec plus, car c'est ce que les enfants du monde méritent. Mais même en période de restrictions budgétaires, nous pouvons faire une grande différence », écrit Bill Gates, président de la Fondation Gates et auteur du rapport. « Je continuerai à plaider, partout et de toutes les manières possibles, en faveur d'un financement accru de la santé des enfants du monde et de l'amélioration de l'efficacité de notre système actuel. Mais avec des millions de vies en jeu, nous devons faire plus avec moins, maintenant ».

Un tournant décisif

Les projections de l'IHME montrent que si les réductions de 20 % du financement de la santé mondiale persistent, 12 millions d'enfants supplémentaires pourraient mourir d'ici à 2045. Une réduction permanente de 30 % porterait le nombre de victimes à 16 millions.

M. Gates décrit ce moment comme un tournant pour la santé mondiale, alors que les bons choix peuvent encore sauver des millions de vies.

« Nous pourrions être la génération qui a eu accès à la science et à l'innovation les plus avancées de l'histoire de l'humanité, mais qui n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour sauver des vies », écrit M. Gates. « En prenant les bonnes priorités et les bons engagements, et en investissant dans des solutions à fort impact, je suis persuadé que nous pouvons mettre fin à un renversement significatif de la mortalité infantile et faire en sorte que des millions d'enfants supplémentaires soient en vie en 2045. »

Dans ce rapport, M. Gates identifie les investissements les plus susceptibles de sauver des millions de jeunes vies. Il appelle à doubler les interventions les plus efficaces - soins de santé primaires, vaccinations de routine, meilleurs vaccins et nouvelles utilisations des données - afin de rentabiliser chaque dollar. Par exemple :

Pour moins de 100 dollars par personne et par an, des systèmes de soins de santé primaires solides peuvent prévenir jusqu'à 90 % des décès d'enfants.

Chaque dollar dépensé pour les vaccins rapporte 54 dollars en avantages économiques et sociaux. Grâce à Gavi, l'Alliance du vaccin, plus de 1,2 milliard d'enfants ont reçu des vaccins vitaux depuis 2000.

Les travaux du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme illustrent également ce qu'un investissement soutenu peut permettre de réaliser. Le Fonds mondial, l'un des moteurs les plus efficaces dans le domaine de la santé, a sauvé 70 millions de vies et réduit de plus de 60 % le nombre de décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH depuis 2002. À la fin du mois dernier, les dirigeants se sont engagés à verser 11,34 milliards de dollars dans le cadre de la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial, soulignant ainsi l'engagement continu de la communauté internationale dans la lutte contre ces maladies, tout en mettant en évidence les risques d'un repli sur soi.

Selon M. Gates, l'investissement dans le développement d'innovations de nouvelle génération pourrait mettre un terme définitif à certaines des menaces les plus mortelles pour les enfants, telles que le paludisme et la pneumonie. La modélisation présentée dans le rapport prévoit qu'un financement soutenu de ces innovations pourrait sauver des millions d'enfants d'ici à 2045.

Les vaccins de nouvelle génération contre le virus respiratoire syncytial et la pneumonie pourraient sauver 3,4 millions d'enfants.

De nouveaux outils de lutte contre le paludisme pourraient sauver 5,7 millions d'enfants supplémentaires, tandis que des outils de prévention du VIH à longue durée d'action, tels que le lenacapavir, pourraient contribuer à réduire à zéro le nombre d'infections et de décès dans les pays les plus touchés.

Leadership local, action mondiale

Le rapport présente également des essais avec des perspectives de première main de dirigeants, d'agents de santé et de chercheurs en Afrique et en Asie qui proposent des solutions pour maintenir les progrès :

Au Nigeria, Muhammad Inuwa Yahaya, gouverneur de l'État de Gombe, a donné la priorité à la santé primaire et à l'éducation dans un contexte de déficit budgétaire. « Il n'est pas nécessaire d'avoir des conditions parfaites pour progresser. Il faut être clair et avoir le courage de s'y tenir ».

Au Kenya, Josephine Barasa, agent de santé communautaire, a continué à faire du bénévolat dans sa communauté après avoir perdu son emploi rémunéré, prodiguant des soins et une éducation aux mères et aux enfants. « Ils pourraient me retirer l'argent, mais ils ne pourraient pas me retirer mes femmes... Les systèmes de soutien ont peut-être disparu, mais le besoin, lui, n'a pas disparu. Et moi non plus ».

En Ouganda, l'entomologiste Krystal Mwesiga Birungi développe des outils de nouvelle génération pour lutter contre le paludisme. « L'éradication du paludisme n'est pas seulement possible, elle est urgente », a-t-elle déclaré. « Nous, chercheurs africains, le savons et nous montrons la voie à suivre. »

En Inde, le Dr Naveen Thacker, pédiatre, a souligné l'importance de vaccins abordables et accessibles. « Si nous voulons voir davantage d'enfants en bonne santé, il est essentiel que les vaccins soient abordables. »

M. Gates implore les gouvernements, les philanthropes et les citoyens de donner suite aux conclusions du rapport en préservant ou en augmentant les financements, en accroissant les dons philanthropiques et en rappelant aux dirigeants que chaque enfant mérite de survivre et de s'épanouir, quel que soit l'endroit où il est né.

« Nous ne pouvons pas nous arrêter à presque tout », écrit M. Gates. « Si nous faisons plus avec moins aujourd'hui et que nous revenons à un monde où il y a plus de ressources à consacrer à la santé des enfants, nous pourrons raconter une histoire différente dans 20 ans : comment nous avons aidé plus d'enfants à survivre à l'accouchement et à l'enfance ».

Pour lire le rapport 2025 Goalkeepers, rendez-vous sur le site : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

