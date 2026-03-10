معارض تجارية: KEY - The Energy Transition Expo تحقق نتائج لافتة لمجموعة IEG بزيادة 10% في إجمالي الزوار و9% في عدد الزوار القادمين من الخارج

تُختتم فعالية مجموعة المعارض الإيطالية المعنية بالتحول في قطاع الطاقة أعمالها في مركز ريميني للمعارض بمشاركة أكثر من 1,000 جهة عارضة، و530 من المشترين المستضافين، ووفود من 59 دولة.

ريميني، إيطاليا, 7 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت اليوم في مركز ريميني للمعارض فعاليات KEY – The Energy Transition Expo، وهي الفعالية المرجعية التابعة لمجموعة المعارض الإيطالية (IEG - Italian Exhibition Group) في أوروبا وأفريقيا وحوض البحر المتوسط، بعد دورة مكثفة حفلت بالمستجدات وحققت نتائج فاقت التوقعات.

وارتفع إجمالي الحضور بنسبة 10%، فيما زاد عدد الزوار الأجانب بنسبة 9%، مع حضور قوي للمستثمرين.

South Hall of KEY – The Energy Transition Expo, Rimini Expo Centre.

وعلى مساحة عرض بلغت 125,000 متر مربع موزعة على 24 قاعة، عرضت أكثر من 1,000 علامة تجارية مشاركة، من بينها 320 علامة من الخارج، أحدث المنتجات والحلول والتقنيات في قطاعات التحول في مجال الطاقة السبعة.

كما شهدت الفعالية حضور 530 من المشترين المستضافين ووفودًا من 59 دولة، بدعم من وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (MAECI). كما اعتُمد 412 صحفيًا من مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 160 مؤتمرًا رفيع المستوى اتسمت جميعها بمنهجية علمية صارمة، أكدت KEY 2026 مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز فعاليات الطاقة في أوروبا. وتميز المعرض بتكامله على مستوى العرض والمحتوى، إذ تناول أهم القضايا المرتبطة بتطور قطاع الطاقة، مع تركيز خاص على التمويل، وأهمية كفاءة الطاقة في إزالة الكربون، وتطوير حلول تخزين الطاقة، والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكات الكهرباء.

وافتتح الفعالية وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، Gilberto Pichetto Fratin. وشكّلت الفعالية منصة لإبراز الخبرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية ومن خارج أوروبا، وتعزيز التعاون الدولي، ولا سيما مع القارة الأفريقية، من خلال منطقة Africa Investment HUB الجديدة.

وكان الابتكار والوظائف الخضراء محور Innovation District داخل المعرض، الذي ضم 32 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة مبتكرة، إلى جانب مبادرة Green Jobs&Skills التي أتاحت التلاقي بين فرص العمل والباحثين عنها في مجال الاستدامة.

وبالتزامن مع KEY، أُقيمت أيضًا دورة جديدة من DPE – International Electricity Expo، مع التركيز على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها ومنظومات السلامة والأتمتة. وقد نظمت مجموعة المعارض الإيطالية الحدث بالتعاون مع Distributed Generation Association، وهي جمعية منضوية ضمن ANIMA Confindustria، ومع .Federazione ANIE

وستعود KEY – The Energy Transition Expo إلى مركز ريميني للمعارض في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2027.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2928203/KEY_2026_IEG.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2902898/5840935/IEG_logo.jpg