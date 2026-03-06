SALONS PROFESSIONNELS : IEG ANNONCE DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS POUR KEY - THE ENERGY TRANSITION EXPO AVEC UNE FRÉQUENTATION TOTALE QUI A AUGMENTÉ DE 10 % ET 9 % DE VISITEURS ÉTRANGERS EN PLUS

L'événement d'Italian Exhibition Group sur la transition énergétique se termine au Rimini Expo Centre avec plus de 1 000 exposants, 530 acheteurs invités et des délégations de 59 pays.

RIMINI, Italie, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- KEY - The Energy Transition Expo, l'événement de référence d'IEG (Italian Exhibition Group) en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen, s'est achevé aujourd'hui au Rimini Expo Centre après une autre édition intense et pleine de nouveaux développements dont les résultats ont dépassé les attentes.

La fréquentation totale a augmenté de 10 %, avec une hausse de 9 % du nombre de visiteurs étrangers et une forte présence des investisseurs.

South Hall of KEY – The Energy Transition Expo, Rimini Expo Centre.

Sur les 125 000 mètres carrés de l'espace d'exposition comprenant 24 halls, plus de 1 000 marques exposantes, dont 320 étrangères, ont présenté les solutions, technologies et produits les plus innovants dans les sept secteurs de la transition énergétique.

530 acheteurs invités et délégations de 59 pays étaient présents grâce au soutien de l'Agence italienne du commerce et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI). 412 journalistes du monde entier ont été accrédités.

Avec 160 conférences de haute qualité et rigoureusement scientifiques, KEY 2026 a confirmé son statut d'événement européen le plus important dans le domaine de l'énergie. Se distinguant par l'exhaustivité de ses expositions et de son contenu, le salon a abordé les questions les plus pertinentes de la transition énergétique, en mettant l'accent sur le financement, l'importance de l'efficacité énergétique pour la décarbonation, le développement de solutions de stockage de l'énergie et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle pour optimiser les réseaux électriques.

L'événement, inauguré par le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, a permis de présenter l'expertise industrielle et technologique européenne et non européenne tout en promouvant la coopération internationale, en particulier avec le continent africain dans le cadre de la nouvelle zone Africa Investment HUB.

L'innovation et les emplois verts ont formé le cœur du District de l'innovation, au sein du salon, avec 32 startups et PME innovantes, ainsi que l'initiative Green Jobs&Skills, qui a favorisé la rencontre entre offreurs et demandeurs d'emploi dans le domaine de la durabilité.

Parallèlement à KEY, une nouvelle édition de l'événement DPE – International Electricity Expo a également eu lieu, axée sur les écosystèmes de production, de transport, de distribution, de sécurité et d'automatisation de l'électricité. L'événement a été organisé par Italian Exhibition Group en collaboration avec la Distributed Generation Association, issue d'une coalition entre ANIMA Confindustria, et la Federazione ANIE.

KEY - The Energy Transition Expo sera de retour au Rimini Expo Centre du 10 au 12 mars 2027.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928203/KEY_2026_IEG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902898/5840935/IEG_logo.jpg