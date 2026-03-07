-Ferias comerciales: IEG, resultados excepcionales para KEY – The Energy Transition Expo con +10% de visitantes totales y +9% del extranjero

El evento del Italian Exhibition Group sobre la transición energética se clausura en el Rimini Expo Centre con más de 1.000 expositores, 530 compradores invitados y delegaciones de 59 países.

RIMINI, Italia, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KEY – The Energy Transition Expo, IEG - el evento de referencia de Italian Exhibition Group en Europa, África y la cuenca mediterránea, concluyó hoy en el Centro de Exposiciones de Rimini después de otra edición intensa y llena de novedades con resultados que superaron las expectativas.

La asistencia total aumentó un 10%, con un incremento del 9% en visitantes extranjeros y una fuerte presencia de inversores.

South Hall of KEY – The Energy Transition Expo, Rimini Expo Centre.

Con 125.000 metros cuadrados de espacio expositivo y 24 pabellones, más de 1.000 marcas expositoras, 320 de ellas extranjeras, presentaron los productos, soluciones y tecnologías más innovadores en los siete sectores de transición energética.

530 compradores y delegaciones de 59 países asistieron gracias al apoyo de la Agencia Italiana de Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI). Se acreditaron 412 periodistas de todo el mundo.

Con 160 conferencias de alta calidad y riguroso rigor científico, KEY 2026 se consolidó como uno de los eventos energéticos más importantes de Europa. Destacado por la exhaustividad de su exposición y contenido, el evento abordó los temas más relevantes de la evolución energética, con especial atención a las finanzas y la importancia de la eficiencia energética para la descarbonización, el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía y el creciente uso de la IA para optimizar las redes eléctricas.

El evento, inaugurado por el ministro italiano de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, mostró la experiencia industrial y tecnológica europea y no europea, a la vez que promovió la cooperación internacional, en particular con el continente africano en el nuevo Centro de Inversión Africana.

La innovación y los empleos verdes fueron el foco del Distrito de Innovación, dentro de la Expo, con 32 empresas emergentes y PYMES innovadoras y la iniciativa Green Jobs&Skills, que promovió el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo en el ámbito de la sostenibilidad.

En colaboración con KEY, también se celebró una nueva edición de la DPE (Exposición Internacional de Electricidad), centrada en los ecosistemas de generación, transmisión, distribución, seguridad y automatización de electricidad. El evento fue organizado por Italian Exhibition Group en colaboración con la Distributed Generation Association, miembro de ANIMA Confindustria, y Federazione ANIE.

KEY – The Energy Transition Expo regresará a Rimini Expo Centre del 10 al 12 de marzo de 2027.

