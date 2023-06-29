معرض Intersolar 2023: شركة HJT العالمية الرائدة تؤكد التزامها بتوفير حلول الطاقة الخضراء في أوروبا

في معرض الصناعة، قدمت Huasun أحدث تقنياته ومنتجاته عالية الأداء إلى الموزعين المحتملين وعملاء المشروع

تمهد المشاركة في معرض Intersolar والعلاقات التي تم توطيدها في هذا الحدث الطريق للتعاون المستقبلي لـ Huasun في أوروبا

ميونيخ، 29 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة هHuasun Energy (" Huasun")، أكبر شركة مصنعة في العالم، مشاركتها بنجاح في معرض Intersolar Europe حيث أتيحت للشركة الفرصة للقاء الموزعين والعملاء المحتملين والحاليين في المنطقة، مما ساعد على تعزيز التزامها في المنطقة، وبدء التعاون الاستراتيجي وتوسيع وجودها في نهاية المطاف في أوروبا.

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وفي محاولة لتوسيع شبكة توزيع وحدات HJT بنشاط في أوروبا، في Intersolar Huasun روجت لأحدث منتجاتها في تكنولوجيا HJT التي تضمن طاقة عالية وكفاءة تحويل عالية ومصممة لخدمة المشاريع والبيئات المختلفة، بما في ذلك:

وحدة التيار المتردد لسلسلة Himalaya M6-120 بحد أقصى 400 واط لوحدة الطاقة وحد أقصى وكفاءة 22.0% للوحدة والتي تكون مثالية لأسطح المنازل السكنية

تعد سلسلة Himalaya G10-108 Series شفافة سوداء بحد أقصى 450 واط لوحدة الطاقة وكفاءة وحدة 23.0% كحد أقصى مثالية لمشاريع الأسطح المتنوعة

تعد سلسلة سلسلة Himalaya G10-144 Series بحد أقصى 600 واط لوحدة الطاقة وكفاءة وحدة 23.2% كحد أقصى مثالية لمشاريع المرافق والأسطح التجارية والصناعية

وحدة الطاقة الشمسية Himalaya V-Ocean HJT مع طاقة وحدة بحد أقصى 730.55 واط وكفاءة وحدة بحد أقصى 23.52% مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية في المحيط

وعلى وجه التحديد، كانت وحدة Himalaya V - Ocean موضوع احتفالين لإصدار شهادات المنتج في Intersolar، مما يدل على أن الوحدة الكهروضوئية قد اجتازت اختبار مقاومة الطقس في البيئة البحرية المعتمدة من قبل TÜV SÜD وBureau Veritas على التوالي.

تعتبرُ Huasun أول شركة تدمج بشكل متزامن بين البحث والتطوير والصناعة لتقنية HJT. حتى الآن، قامت Huasun بتسليم أكثر من 1.8 جيجاوات من منتجات HJT إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، وبحلول عام 2025، تخطط الشركة لتحقيق 40 جيجاوات من خلال منتجات الطاقة الشمسية HJT. يعد الاستثمار وتعزيز التعاون في أوروبا أولوية بالنسبة إلى Huasun مما سيساعد على تحقيق أهدافها.

ولتحقيق هذه الغاية، التقى في Intersolar Huasun بالعديد من الموزعين والعملاء المحتملين لمناقشة التعاون الاستراتيجي التالي بشأن زيادة الحصة السوقية لمنتجات HJT لتمكين المزيد من الأفراد من الاستفادة من الكهرباء النظيفة التي تولدها وحدات HJT.

بالإضافة إلى ذلك، قدم في Intersolar Huasun عروضًا لشرح إمكانات تقنية HJT، والابتكار الكامن وراءها، وتطبيقات السوق، ووجهات النظر المستقبلية. كقائد لعصر ضوئي جديد، شارك دان تشو، الرئيس التنفيذي لشركة Huasun، في حفل توقيع مذكرة تفاهم HJT Module 500 ميجاوات مع المدير الفني لشركة InnoVent مارك بيكر كول بمناسبة أن الطرفين سيستفيدان من نقاط قوتهما الفريدة في المجالات المتخصصة ويتعاونان لتقديم حلول طاقة نظيفة أكثر موثوقية واستدامة للمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا.

قال دان تشو، الرئيس التنفيذي لشركة Huasun، "أنا راضٍ جدًا عن مشاركتنا هذا العام في معرض Intersolar Europe. كان التواجد في واحدة من أهم أحداث الصناعة في المنطقة الأوروبية حيث نركز الكثير من جهودنا فرصة عظيمة لـ Huasun. وقد سمح لنا الحدث المكثف الذي استمر ثلاثة أيام بالالتقاء بالعديد من اللاعبين المهمين في صناعتنا مما سيسمح لنا بتنمية شبكتنا ومواصلة بناء قدراتنا".

نبذة عن Huasun Energy

تأسست شركة Anhui Huasun Energy Co.، Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "Huasun ") في يوليو 2020 في Xuancheng، الصين. Huasun هي مؤسسة تكنولوجية مبتكرة متخصصة في تطوير وإنتاج رقائق الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) ذات الكفاءة العالية من نوع N القائمة على السيليكون ((HJT، والخلايا، وتكنولوجيا الوحدات النمطية بالإضافة إلى التصنيع على نطاق واسع. وباعتبارها الشركة الصناعية الرائدة في HJT، سلمت Huasun ما يقرب من 1.5GW من منتجات HJT إلى أكثر من 30 دولة حول العالم وتصنف كأكبر مصنع HJT في العالم، حيث تمتلك قدرة 5.1G واط من منتجات الطاقة الشمسية HJT عالية الكفاءة. تعتمد Huasun على فريق البحث والتطوير من أكثر من 200 من المهنيين المحنكين لتعزيز البحث والتطوير لتكنولوجيا HJT عالية الكفاءة، وتصنيع منتجات HJT وتوفير حلول الطاقة النظيفة. وتسعى Huasun إلى التحسين المستمر لكفاءة الخلايا والوحدات الشمسية لتحقيق الإنتاج الضخم منخفض التكلفة لمنتجات HJT.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.huasunsolar.com.

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حول Heterojunction Technology (HJT)

تُعنبرُ تقنية HJT طريقة حديثة ومتقدمة لتصميم وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. على عكس الخلايا الشمسية التقليدية، يستخدم HJT مواد مختلفة للطبقات العلوية والسفلية مما يسمح بالحصول على طاقة شمسية أفضل وبالتالي توليد طاقة أكثر كفاءة. تتكون الألواح الشمسية HJT من طبقات رقيقة من السيليكون غير المتبلور والسيليكون البلوري. تُستخدم طبقات السيليكون غير المتبلورة لإنشاء الخلايا الشمسية، بينما تعمل طبقات السيليكون البلورية كطبقات موصلة. يسمح هذا البناء الفريد للألواح الشمسية HJT بتحقيق كفاءة أعلى مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية.

وبشكل أكثر تحديدًا، HJT هي تقنية خلايا شمسية ثنائية الوجه من النوع N. من خلال الاستفادة من السيليكون أحادي البلورة من النوع N كطبقة فرعية وترسيب الأغشية الرقيقة القائمة على السيليكون بخصائص مختلفة وأغشية موصلة شفافة على الأسطح الأمامية والخلفية على التوالي. تتمتع HJT بتأثيرات ممتازة لامتصاص الصور والتخميل، بالإضافة إلى الكفاءة والأداء المتميزين. تعمل تقنية HJT على تحسين معدل التحويل وإنتاج الطاقة إلى أعلى مستوى وتمثل الجيل الجديد من تكنولوجيا منصة الخلايا الشمسية.

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