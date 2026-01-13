معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026: Roborock تكشف عن أول مكنسة روبوتية في العالم بهندسة العجلات-الأرجل وتوقّع شراكة مع نادي ريال مدريد لكرة القدم

وشمل الإعلان أيضًا طرازات Roborock Saros 20 وRoborock Saros 20 Sonic وRoborock F25 ACE Pro وRoborock Qrevo Curv 2 Flow. ويأتي طرح هذه المنتجات في إطار الشراكة مع نادي ريال مدريد لكرة القدم في فئة المكانس الكهربائية، التي أُعلن عنها قبيل انطلاق المعرض.

وفي خطوة منفصلة عن شراكة ريال مدريد، أعلنت Roborock دخولها السوق الأمريكية بمنتجات جزّازات العشب، بما فيها طراز RockMow X1 LiDAR الجديد. يمكن للمستهلكين والعملاء والمهتمين زيارة جناح Roborock رقم 52632# في Venetian Expo CES 2026 من 6 إلى 9 يناير، خلال ساعات العرض.

Roborock Saros Rover: أول مكنسة روبوتية في العالم بهندسة العجلات-الأرجل

في سابقة عالمية، استعرضت Roborock خلال CES 2026 جهاز Roborock Saros Rover الذي يتميّز بأول هندسة للعجلات-الأرجل في مكنسة روبوتية. توفّر كل عجلة-ساق مدى وصول ورفعًا وارتفاعًا إضافيًا مع محاكاة الحركة البشرية، ما يتيح للروبوت رفع كل عجلة-ساق وخفضها بشكل مستقل، وتنفيذ قفزات صغيرة وانعطافات رشيقة وتوقفات مفاجئة وتغييرات في الاتجاه، مع الحفاظ على توازن الجسم مهما تغيّرت طبيعة الأرضية.

برمجيًا، يعتمد Saros Rover على خوارزميات متقدمة للذكاء الاصطناعي وحسّاسات حركة معقّدة إلى جانب معلومات مكانية ثلاثية الأبعاد، لفهم البيئة المحيطة وضبط استجابة وحدات العجلة-الساق بدقة فائقة.

يتفوّق Saros Rover في المنازل متعددة الطوابق، إذ ينظّف كل درجة من درجات السلم أثناء انتقاله بين الطوابق، ما يقلّص «المناطق المحظورة» بشكل ملحوظ ويتيح الوصول إلى مساحات كان تنظيفها متعذّرًا باستخدام مكنسة روبوتية واحدة.

ويتعامل Saros Rover مع أنواع متعددة من الأسطح غير المستوية، وتُعدّ السلالم أبرزها. ولا يقتصر ذلك على السلالم التقليدية، بل يشمل السلالم المنحنية والسلالم المكسوّة بالسجاد ذات الحواف البارزة المستديرة، مع استمرار تنظيف كل درجة أثناء الصعود. كما يتعامل Saros Rover مع المنحدرات وعتبات الغرف المعقّدة متعددة المستويات التي تتطلب ارتفاعًا وقدرة إضافية. ويُعدّ Saros Rover منتجًا حقيقيًا قيد التطوير، ولم يُحدَّد موعد إطلاقه بعد.

«الأعظم يلتقي بالأعظم»: Roborock ونادي ريال مدريد لكرة القدم يوحّدان جهودهما

إثر الإعلان عن الشراكة قبيل انطلاق المعرض، تستعرض Roborock في CES أولى ثمار شراكتها الاستراتيجية العالمية مع الفريق الأول للرجال والفريق الأول للسيدات في نادي ريال مدريد لكرة القدم، المصنَّف على نطاق واسع كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم. وتقتصر الشراكة حصريًا على محفظة Roborock الواسعة من منتجات المكانس الكهربائية، وتستثني خطوط الإنتاج الأخرى للعلامة التجارية. وتحت شعار «الأعظم يلتقي بالأعظم»، تجمع الشراكة بين مؤسستين حققتا إنجازات تاريخية استثنائية، ويتقاطع مسارهما في قاسم مشترك يتمثّل في الابتكار والسعي الدائم إلى التميّز. وتتجسّد الشراكة عمليًا عبر الظهور في الملاعب والحملات الترويجية والسرد القصصي بقيادة اللاعبين، لنقل مفهوم «التنظيف الذكي» من الملعب إلى المنزل.

تشكيلة المكانس الروبوتية من Roborock لأوائل 2026: Roborock Saros 20 وRoborock Saros 20 Sonic وRoborock Qrevo Curv 2 Flow

خلال العرض الرئيسي، كشف كلاربي لو، رئيس تسويق المنتجات في Roborock، عن منتجات تنظيف ذكية جديدة تُطرح في النصف الأول من العام. تتصدّر التشكيلة طرازات Roborock Saros 20 وRoborock Saros 20 Sonic، أحدث الطرازات الرائدة في سلسلة Saros. ويأتي Saros 20 مزوّدًا بنظام StarSight™ Autonomous System 2.0 المحسَّن، الذي يوفّر قدرات متطورة للتعرّف على الأجسام بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب هيكل AdaptiLift Chassis 3.0 الجديد المصمَّم لتعزيز قدرة اجتياز العتبات. أما Saros 20 Sonic فيضيف نظام ملاحة RetractSense™ Navigation وهيكلًا فائق النحافة، إضافةً إلى نظام المسح VibraRise® 5.0 الذي يعزّز قدرات الوصول إلى الحواف ويوفّر أداءً متقدمًا في المسح. ويعتمد كلا الطرازين على محرك HyperForce® بقوة 35,000 باسكال وقاعدة RockDock® جديدة. كما تتوسّع سلسلة Qrevo بدورها مع طرح طراز Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

RockMow X1 LiDAR وRockMow X1 وRockNeo Q1 تقود انطلاقة Roborock في سوق جزّازات العشب بأمريكا الشمالية

أعلنت Roborock توسّعها في أمريكا الشمالية ضمن فئة جزّازات العشب عبر ثلاثة طرازات رئيسية. يتميّز الطراز الرائد RockMow X1 LiDAR بنظام Sentisphere™ LiDAR للإدراك البيئي ودفع رباعي (4WD) ونظام توجيه نشط يوفّر تغطية خالية من العيوب. بينما يعتمد RockMow X1 على نظام ملاحة بتقنيتَي RTK وVSLAM إلى جانب نظام تعليق ديناميكي لتحقيق قصّ حواف رائد على مستوى القطاع. وللحدائق الأصغر، يجعل الطراز المبدئي RockNeo Q1 العناية الذكية بالعشب في متناول الجميع، عبر الجمع بين نظام ملاحة بتقنيتَي RTK وVSLAM ونظام تجنّب العقبات بتقنية الرؤية المجسّمة (Stereo Vision Obstacle Avoidance).

لمعرفة الأسعار والتوافر، يُرجى التواصل مع ممثل المبيعات أو الاتصالات المحلي لشركة Roborock.

نبذة عن Roborock

تُعدّ Roborock علامة تجارية رائدة في مجال حلول التنظيف الذكية، وتشتهر بمنتجاتها المبتكرة. وباعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للمكانس الكهربائية الروبوتية وفقًا لبيانات IDC*، تُحسّن Roborock الحياة اليومية من خلال مجموعتها من المكانس الكهربائية الروبوتية والمكانس اللاسلكية والمكانس الرطبة/الجافة وجزّازات العشب الروبوتية وغسالات ومجففات الملابس. وبفضل نهجها الذي يركّز على المستخدم، تُلبّي حلول Roborock، المدعومة بالبحث والتطوير، احتياجات التنظيف المتنوعة في ملايين المنازل عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة. ويقع المقرّ الرئيسي لـ Roborock في بكين، مع فروع استراتيجية في أسواق رئيسية تشمل الولايات المتحدة واليابان وهولندا وبولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية، في إطار التزامها بتعزيز حضورها العالمي. وبحلول عام 2026، تقدّم Roborock خدماتها لأكثر من 22 مليون أسرة حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: .https://global.roborock.com

