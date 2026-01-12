CES 2026 : Roborock dévoile le premier aspirateur robot au monde combinant jambes et roues, et s'associe au Real Madrid Football Club

Parmi les autres annonces figurent les Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 Ace Pro et Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Ces lancements s'inscrivent dans le cadre du partenariat avec le Real Madrid Football Club, annoncé en amont de l'ouverture du salon.

Indépendamment de cette collaboration, Roborock a également officialisé son entrée sur le marché américain des tondeuses robots, avec notamment le lancement du RockMow X1 LiDAR.

Les visiteurs, clients et partenaires peuvent découvrir l'ensemble des innovations Roborock sur le stand n°52632, au Venetian Expo, du 6 au 9 janvier 2026, pendant toute la durée du salon.

Roborock Saros Rover : le premier aspirateur robot combinant jambes et roues au monde

En première mondiale au CES 2026, Roborock présente le Saros Rover, premier aspirateur robot intégrant un double système jambes et roues. Chaque jambe-roue offre des capacités de portée, de levée et d'élévation, et reproduit les principes de la mobilité humaine.

Le robot est capable de lever et d'abaisser indépendamment chacune de ses jambes-roues , d'effectuer de légers sauts, des rotations rapides, des arrêts nets et des changements de direction précis, tout en conservant une stabilité parfaite, quelles que soient les variations du sol.

Sur le plan logiciel, le Saros Rover exploite des algorithmes avancés d'intelligence artificielle, associés à des capteurs de mouvement sophistiqués et à une modélisation spatiale 3D, afin d'analyser son environnement et d'ajuster ses mouvements avec une grande précision.

Conçu pour les habitations à plusieurs niveaux, le Saros Rover est capable de nettoyer chaque marche d'un escalier lors de son passage vers un étage supérieur, réduisant considérablement les zones jusqu'alors inaccessibles et ouvrant de nouvelles possibilités de nettoyage dans les foyers équipés d'un seul aspirateur robot.

Au-delà des escaliers droits traditionnels, le Saros Rover peut également évoluer sur des escaliers courbes ou recouverts de moquette avec nez de marche, tout en nettoyant chaque marche. Il est par ailleurs capable de s'attaquer aux pentes ainsi qu'aux seuils complexes à plusieurs niveaux, nécessitant à la fois hauteur et puissance.



Le Saros Rover est un produit actuellement en cours de développement, dont la date de lancement n'a pas encore été annoncée.

« Quand l'excellence rencontre l'excellence » : Roborock et le Real Madrid Football Club unissent leurs forces

Roborock présente au CES la première activation de son partenariat stratégique annoncé quelques jours avant l'ouverture du salon avec le Real Madrid Football Club, qui concerne les équipes premières masculine et féminine du club, reconnu comme l'un des plus grands de l'histoire du football.

Placée sous le thème « Quand l'excellence rencontre l'excellence », cette collaboration repose sur une affinité forte entre les valeurs des deux organisations, toutes deux portées par des performances d'exception et par une culture de l'innovation comme moteur commun.

Ce partenariat donnera vie aux innovations de nettoyage intelligent de Roborock à travers une visibilité en stade, des campagnes de communication et un storytelling portés par les joueurs, traduisant la promesse de « Real Smart Cleaning » du terrain de football à l'univers domestique.

Quan Gang, président de Roborock et Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid

La gamme de robots-aspirateurs pour le début de l'année 2026 : Saros 20, Saros 20 Sonic et Qrevo Curv 2 Flow

Lors de la présentation, Clarbi Lu, responsable marketing produit chez Roborock, a présenté la nouvelle gamme de solutions de nettoyage intelligent qui sera proposée aux consommateurs au cours du premier semestre de l'année.

En tête de cette gamme figurent les Roborock Saros 20 et Saros 20 Sonic, nouvelles évolutions de la série phare Saros, lancée en 2025.

Le Saros 20 bénéficie d'une évolution majeure des capacités d'intelligence artificielle de son système autonome StarSight™ 2.0, permettant désormais la reconnaissance de jusqu'à 201 objets. Il intègre également le nouveau châssis AdaptiLift™ 3.0, une structure de franchissement composée d'une roue principale, d'une roue auxiliaire et d'un mécanisme de levage.

Ce dispositif se déploie automatiquement lors de la détection de seuils, permettant au robot de franchir des seuils simples allant jusqu'à 4,5 cm, ou des seuils doubles atteignant 8,5 cm au total.

Le Roborock Saros 20 Sonic, quant à lui, intègre le système de navigation RetractSense™, qui affiche un design ultra-fin de seulement 7,98 cm, ainsi qu'un nouveau système de lavage VibraRise® 5.0. Celui-ci est doté d'une serpillière sonique extensible capable de frotter jusqu'à 4 000 fois par minute, tout en atteignant les moindres recoins.

Les deux modèles sont équipés d'un moteur HyperForce® de 35 000 Pa et s'accompagnent d'une toute nouvelle station RockDock®, intégrant un lavage à l'eau chaude à 100 °C.

Par ailleurs, la gamme Qrevo s'enrichit du Roborock Qrevo Curv 2 Flow, premier aspirateur robot de la marque équipé d'un rouleau. Grâce à la technologie d'auto-nettoyage en temps réel SpiraFlow™, à une pression de lavage descendante de 15 N et à des capacités d'adaptation aux bordures permettant au rouleau de s'étendre, le Qrevo Curv 2 Flow combine puissance, précision et protection des tapis dans tous les usages du quotidien.

RockMow X1 LiDAR, RockMow X1 et RockNeo Q1 : le déploiement des tondeuses Roborock en Amérique du Nord

Roborock a également présenté sa nouvelle gamme de robots tondeuses, suite à son entrée récente sur ce segment de marché. En Amérique du Nord, la marque proposera le modèle d'entrée de gamme RockNeo Q1, ainsi que deux déclinaisons de son produit phare : le RockMow X1 LiDAR et le RockMow X1.

Le RockMow X1 LiDAR associe la perception environnementale Sentisphere™ basée sur la technologie LiDAR, une transmission à quatre roues motrices (4WD), un système de direction active breveté et une suspension dynamique, afin d'offrir une couverture optimale, une coupe précise jusqu'aux bordures et une installation simplifiée.

Le RockMow X1 combine une navigation RTK et VSLAM au centimètre près à une traction 4WD puissante, un système de direction active breveté, une suspension dynamique et des performances de coupe des bordures parmi les meilleures du marché.

Enfin, le RockNeo Q1 sera également lancé en Amérique du Nord. Cette tondeuse robot d'entrée de gamme a été conçue pour rendre l'entretien intelligent des pelouses accessible et sans contrainte. En combinant la perception environnementale Sentisphere™, une navigation RTK + VSLAM multi-bandes, l'évitement d'obstacles par vision stéréo et le module de coupe optionnel PreciEdge™, le RockNeo Q1 assure un guidage fiable, des finitions soignées et une installation simplifiée pour les jardins de petite à moyenne taille.

Les prix, disponibilités et caractéristiques techniques des tondeuses commercialisées en France seront annoncées pendant le premier trimestre.

A propos de Roborock

Roborock est une marque leader dans le domaine du nettoyage intelligent, réputée pour ses solutions de nettoyage intelligentes. Marque numéro 1 mondial des aspirateurs robots selon IDC, Roborock améliore le quotidien grâce à une gamme innovante d'aspirateurs robots, d'aspirateurs sans fil, d'aspirateurs laveurs, de robots tondeuses et de machines lavantes-séchantes. Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ses solutions basées sur la recherche et le développement répondent aux divers besoins de nettoyage dans plus de 170 pays. Basée à Pékin et disposant de filiales stratégiques sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne et la Corée du Sud, Roborock s'efforce d'accroître sa présence sur le marché mondial. À l'horizon 2026, Roborock équipe plus de 22 millions de foyers.

Pour plus d'informations, visitez le site https://fr.roborock.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859021/Roborock_s_displays_CES_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859022/Roborock_Saros_Rover.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859023/Roborock_President_Mr_Quan_Gang_Real_Madrid_Football_Club_s_Director.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859024/Roborock_Saros_20_Sonic_overcoming_double_layered_thresholds.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859025/RockMow_X1_LiDAR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg