CES 2026: Roborock prezentuje pierwszego na świecie robota sprzątającego zdolnego samodzielnie wjeżdżać po schodach i ogłasza strategiczne partnerstwo z klubem piłkarskim Real Madryt

Roborock

Jan 12, 2026, 07:01 ET

LAS VEGAS, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów CES 2026 w Las Vegas Roborock zaprezentował swoją nową linię produktów na pierwszą połowę roku, stawiając na przełomowe rozwiązania w dziedzinie autonomii robotów domowych. Centralnym punktem prezentacji był Saros Rover – pierwszy na świecie robot sprzątający wyposażony w konstrukcję łączącą koła z niezależnie unoszonymi modułami wspinającymi, która umożliwia mu samodzielne wjeżdżanie po schodach i pokonywanie złożonych różnic wysokości w domach wielopoziomowych.

Prezentacji towarzyszyło ogłoszenie globalnego partnerstwa Roborock z klubem piłkarskim Real Madryt, a także premiery kolejnych urządzeń z segmentu inteligentnego sprzątania i pielęgnacji ogrodu, w tym Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, F25 ACE Pro, Qrevo Curv 2 Flow oraz robotycznych kosiarek RockMow.

Saros Rover – pierwszy na świecie robot sprzątający, który samodzielnie wjeżdża po schodach

Podczas CES 2026 Roborock po raz pierwszy publicznie zaprezentował Saros Rover – robota sprzątającego nowej generacji, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje konstrukcję umożliwiającą samodzielne wjeżdżanie po schodach. Każdy z jego modułów jezdnych może być niezależnie unoszony i opuszczany, co pozwala urządzeniu dostosowywać się do zmieniającej się wysokości podłoża, zachowując stabilną, poziomą pozycję korpusu.

Zastosowane rozwiązanie umożliwia urządzeniu pokonywanie nie tylko klasycznych schodów prostych, ale również schodów zakrzywionych, schodów z zaokrąglonymi krawędziami stopni (tzw. bullnose) oraz różnego rodzaju wielopoziomowych progów i podestów. Robot nie czyści samych stopni – jego przewagą jest zdolność autonomicznego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami, co znacząco ogranicza liczbę obszarów wykluczonych z automatycznego sprzątania w domach wielopiętrowych.

Za precyzyjne sterowanie odpowiada połączenie algorytmów sztucznej inteligencji, czujników ruchu oraz trójwymiarowej analizy przestrzeni, które w czasie rzeczywistym pozwalają robotowi ocenić wysokość, kształt i stabilność kolejnych przeszkód. Saros Rover jest obecnie realnym projektem w zaawansowanej fazie rozwoju – data jego rynkowej premiery nie została jeszcze ogłoszona.

„The Greatest Meeting the Greatest" – Roborock i Real Madryt

Kilka dni przed rozpoczęciem CES 2026 Roborock ogłosił globalną współpracę z klubem Real Madryt, obejmującą zarówno pierwszą męską, jak i kobiecą drużynę piłkarską. Partnerstwo opiera się na wspólnych wartościach – dążeniu do doskonałości, innowacyjności i konsekwentnym podnoszeniu standardów.

W ramach współpracy innowacje Roborock będą obecne m.in. na stadionie, w kampaniach marketingowych oraz w narracjach tworzonych z udziałem zawodników. Partnerstwo ma przenosić ideę „Real Smart Cleaning" z boiska do codziennego życia w domu.

Nowa linia robotów sprzątających Roborock na pierwszą połowę 2026 roku

Modele Saros 20 i Saros 20 Sonic stanowią kolejną generację flagowej serii Saros, zapoczątkowanej w 2025 roku.

Saros 20 wykorzystuje StarSight™ Autonomous System 2.0, który umożliwia rozpoznawanie ponad 200 typów obiektów, oraz AdaptiLift™ Chassis 3.0 – system unoszonego podwozia pozwalający pokonywać progi pojedyncze do 4,5 cm oraz progi dwuwarstwowe o łącznej wysokości do 8,5 cm.

Saros 20 Sonic wyróżnia się systemem RetractSense™ Navigation, który umożliwia smukłą konstrukcję o wysokości 7,98 cm, oraz nowym systemem mopowania VibraRise® 5.0 z wysuwanym mopem sonicznym pracującym z częstotliwością 4 000 drgań na minutę.

Oba modele oferują 35 000 Pa mocy ssania HyperForce® i współpracują z nową stacją RockDock®, która myje mopy gorącą wodą o temperaturze do 100°C.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Seria Qrevo także zyskuje nowy model – Qrevo Curv 2 Flow, pierwszy robot Roborock wyposażony w obrotowy wałek mopujący. Dzięki technologii SpiraFlow™ Real-Time Self-Cleaning, naciskowi mopowania 15 N oraz adaptacyjnemu czyszczeniu krawędzi, urządzenie łączy skuteczność czyszczenia z ochroną dywanów.

Roboty koszące Roborock

Roborock potwierdził również rozwój kategorii robotów koszących w Ameryce Północnej. W ofercie już wkrótce znajdą się:

  • RockMow X1 LiDAR – pierwszy robot koszący Roborock oparty na nawigacji LiDAR, łączący Sentisphere™ LiDAR Environmental Perception, napęd na cztery koła, opatentowany system Active Steering i adaptacyjne zawieszenie,
  • RockMow X1 – model wykorzystujący centymetrową precyzję RTK + VSLAM,
  • RockNeo Q1 – podstawowy robot koszący dla małych i średnich ogrodów, oferujący precyzyjne prowadzenie, unikanie przeszkód oraz opcjonalny moduł PreciEdge™ do koszenia blisko krawędzi.

Data wprowadzenia robotów koszących na rynki europejskie nie została jeszcze potwierdzona.

Dostępność

Szczegółowe informacje dotyczące cen i dostępności poszczególnych produktów będą przekazywane lokalnie przez przedstawicieli Roborock.

O firmie Roborock

Roborock to globalna marka specjalizująca się w inteligentnych rozwiązaniach do sprzątania, znana z zaawansowanych technologicznie robotów sprzątających i urządzeń do utrzymania czystości w domu. Według danych IDC* Roborock jest obecnie najlepiej sprzedającą się marką robotów odkurzających na świecie.

Portfolio firmy obejmuje roboty sprzątające, odkurzacze bezprzewodowe, urządzenia typu wet & dry, robotyczne kosiarki oraz pralko-suszarki. Rozwiązania Roborocka, rozwijane w oparciu o badania i rozwój oraz podejście skoncentrowane na użytkowniku, odpowiadają na zróżnicowane potrzeby milionów gospodarstw domowych w ponad 170 krajach i regionach.

Siedziba główna firmy mieści się w Pekinie, a Roborock posiada strategiczne spółki zależne m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Holandii, Polsce, Niemczech i Korei Południowej. W 2026 roku z rozwiązań Roborock korzysta ponad 22 miliony gospodarstw domowych na całym świecie.

Więcej informacji: https://global.roborock.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2859021/Roborock_s_displays_CES_2026.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2859022/Roborock_Saros_Rover.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2859023/Roborock_President_Mr_Quan_Gang_Real_Madrid_Football_Club_s_Director.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2859024/Roborock_Saros_20_Sonic_overcoming_double_layered_thresholds.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2859025/RockMow_X1_LiDAR.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

