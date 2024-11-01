معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) لعام 2025 في قوانغتشو: يكشف عن آفاق جديدة لصناعة الأثاث العالمية في مارس 2025

مدينة قوانغتشو، الصين، 1 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يعود معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو في مارس 2025، ليحتفل بنسخته الـ 55 في مجمع كانتون فير (Canton Fair Complex) ومركز بولي للمعارض التجارية العالمية (PTWC) في مدينة قوانغتشو. يُعرف معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو كمنصة عالمية رائدة في صناعة الأثاث، حيث يوفر مسرحًا استراتيجيًا للمهنيين لاستكشاف أحدث التصاميم والابتكارات والفرص التجارية. بناءً على النجاح الهائل لنسخة 2024، والتي شهدت مشاركة قياسية من الشركات العارضة والزوار الدوليين، ومن المتوقع أن يقدم معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو المزيد من فرص النمو ووجهات النظر الجديدة للسوق العالمية.

يجمع معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو، الشركات الرائدة لعرض منتجات وحلول مبتكرة لاحتياجات السوق المتطورة، تحت شعار "توجهات التصميم، والتجارة العالمية، وسلسلة التوريد الكاملة". يتميز هذا الحدث الذي يستمر لـ 8 أيام بعروض للتصاميم، واجتماعات بين الشركات (B2B)، وأنشطة للتوفيق بين الأعمال، مع تمديد هذه المبادرات عبر الإنترنت على مدار العام. في عام 2025، سيتضمن معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو مرحلتين، ويغطي بشكل كامل سلسلة صناعة الأثاث.

سوف تركز المرحلة الأولى، المقرر انعقادها في الفترة من 18 إلى 21 مارس 2025، على الأثاث المنزلي، مع عروض متنوعة في قطاعات مثل السفرة والمعيشة، والأريكة والسرير، والديكور المنزلي ومفارش المنزل، والأثاث الخارجي. ستوفر هذه المرحلة تجربة فريدة للتوريد "الشامل"، حيث سيتم عرض أحدث ما في مجال الأثاث المنزلي، والديكور الداخلي، وحلول المعيشة الخارجية. وستأخذ العلامات التجارية الدولية والمصممون الناشئون المنصة الرئيسية في معرض التصميم المعاصر في معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) والجناح الدولي، حيث سيقدمون منتجات مصممة خصيصًا لكل من الأسواق المحلية والدولية.

في المرحلة الثانية، المقرر انعقادها من 28 إلى 31 مارس 2025، سيتحول الانتباه إلى المساحات المكتبية والتجارية، مع عرض لا مثيل له لحلول مساحة العمل الحديثة والتصميم التجاري. وتشمل أهم المواضيع: بيئة المكاتب، ومقاعد المكاتب، والمساحات التجارية العامة، وتتميز هذه المواضيع بتصاميم مبتكرة لأماكن العمل والمدارس والفنادق والمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة. في الوقت نفسه، سيقدم معرض CIFM / interzum guangzhou حلول متطورة لتكنولوجيا التصنيع ومنها آلات الأثاث ومواد الأثاث والأجهزة، للترويج للابتكارات الذكية والمستدامة للصناعة.

مع وجود أكثر من 4,700 شركة عارضة في مساحة عرض واسعة تبلغ 850,000 متر مربع، يتوقع معرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو حضور أكثر من 380,000 زائر مهني من أكثر من 200 دولة ومنطقة إلى حدث 2025. تؤكد هذه المشاركة الكبيرة دور هذا الحدث في تشكيل مستقبل صناعة الأثاث وتسهيل التعاون الدولي.

التسجيل المسبق مفتوح الآن على الموقع الرسمي لمعرض الصين الدولي للأثاث (CIFF) في قوانغتشو على https://www.ciff-gz.com/en/، حيث يمكن للمشاركين المحتملين الوصول إلى تفاصيل شاملة لتخطيط زيارتهم لهذا الحدث الديناميكي في قوانغتشو.

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