اختتام معرض الصين الدولي للأثاث (قوانغتشو) لعام 2026 بما يعزّز الروابط العالمية عبر سلسلة الصناعة المنزلية الكاملة

CIFF Guangzhou 2026 Wraps Up, Strengthening Global Links Across the Complete Home Industry Chain

قوانغتشو، الصين، 4 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- اختتم معرض الصين الدولي للأثاث (قوانغتشو) لعام 2026 (CIFF Guangzhou 2026)، في دورته السابعة والخمسين، أعماله في 31 مارس تحت شعار "تواصل وإبداع" (CONNECT•CREATE). وسجّل المعرض مشاركة قياسية تجاوزت 5100 عارض، اختار 93.8% منهم معرض قوانغتشو منصةً لإطلاق منتجاتهم الجديدة. وعلى مدى ثمانية أيام، استقطب الحدث 353,106 زائرًا مهنيًا من 185 دولة ومنطقة، فيما بلغ عدد الحضور الدولي 64,291 زائرًا، بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بذروة عام 2025، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا. وشهد المعرض 111 فعالية متزامنة، إلى جانب إطلاق تسعة تقارير رئيسية حول التوجهات للمرة الأولى، مما يرسّخ مكانته بوصفه مرجعية فكرية في القطاع. ولخدمة المشترين من منطقة الشرق الأوسط الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا، أطلق المعرض خدمة مبتكرة للتوفيق بين الأعمال عن بُعد، جمعت بين الجولات المباشرة داخل المعرض والتفاعل الفوري عبر الإنترنت، مما سهّل عقد 162 جلسة لتوفيق المشتريات المستهدفة، وضمن استمرارية التوريد الدولي.

وربط المعرض الموارد العالمية عبر معارضه الرئيسية الثلاثة، في تغطية امتدت عبر سلسلة القيمة الكاملة، بما يعزز التعاون والنمو في القطاع.

خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس، استكشف معرض الأثاث المنزلي (Home Furniture Exhibition) كيف ينتقل التصميم من الفكرة إلى السوق ليقود النمو. وعلى مساحة 430,000 متر مربع، عزّز المعرض التبادل العالمي، فدعم دخول العلامات التجارية الدولية إلى السوق الصينية، وساعد في الوقت نفسه العلامات الصينية على التوسع خارجيًا. من جهتها، رصدت العروض المختارة بعناية تطور جماليات المنزل المعاصر. وانعكاسًا لتحولات أنماط الحياة، سلّط المعرض الضوء أيضًا على توجهات ناشئة، مثل المساحات الصديقة للحيوانات الأليفة والتصميم المراعي لمختلف الأعمار.

وفي الفترة من 28 إلى 31 مارس، قدّم معرض المساحات المكتبية والتجارية (Office and Commercial Space Exhibition)، تحت شعار "الاستدامة"، رؤية استشرافية لمنظومات بيئة العمل عبر بيئات المكاتب ومقاعد المكاتب والمساحات التجارية العامة. واطّلع الزوار على كيفية دمج المبادئ الخضراء في التصميم والمواد ودورة الحياة الكاملة، مما أبرز التقدم المحرز في الابتكار منخفض الكربون من المفهوم إلى الاستخدام. وشكّلت التقنيات الذكية المحرك الأساسي لهذا التوجه، من خلال دمج المنتجات الذكية واستراتيجيات التصميم وأنظمة الخدمة لإنشاء حلول مترابطة عبر المساحات والعمليات التشغيلية في أماكن العمل، بما يوجّه القطاع نحو نمو شامل ومستدام.

بالتزامن مع ذلك، ربط معرض سي آي إف إم / إنترزوم قوانغتشو (CIFM/interzum guangzhou) الابتكار العالمي بالسلاسل الصناعية لدفع التحول في التصنيع. فقد سلّط قسم المعدات الضوء على الإنتاج الذكي، جامعًا بين معدات النجارة والتنجيد وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) وخطوط الإنتاج المرنة، بما يتيح ترقيات التصنيع الذكي القابلة للتوسع. في حين عرض قسم مواد الأثاث أحدث التطورات في الألوان والمواد والتشطيبات (CMF)، والأداء الوظيفي، والتشطيبات المستدامة؛ بينما قدّم قسم الأجهزة حلولًا ذكية تعزّز التصميم المنزلي والأداء المكاني.

ومن خلال ثلاثة معارض كبرى شكّلت منصة متكاملة تربط الإبداع بالتصنيع والتجارة العالمية، جمع معرض الصين الدولي للأثاث 2026 المتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، وعزّز مكانة قوانغتشو بوصفها مركزًا دوليًا رئيسيًا للأثاث.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2949624/CIFF_Guangzhou_2026_Wraps_Up_Strengthening_Global_Links_Across_Complete.jpg