"معرض الصين الدولي للأثاث" (CIFF) لعام 2026 في قوانغتشو: معرض "CIFM/interzum guangzhou 2026" يربط سلاسل التوريد العالمية

قوانغتشو، الصين ، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- من 18 إلى 21 ، ومن 28 إلى 31 مارس ، سيُعقد "معرض الصين الدولي للأثاث" الخامس والسبعين في قوانغتشو (CIFF Guangzhou) تحت شعار "تواصُل .. إبداع" (CONNECT•CREATE). كمعرض رئيسي للمعرض ، سُيقام (معرض الصين الدولي لمعدات تصنيع الأثاث والمواد الخام للأثاث) "[سي آي إف إم / إنترزوم قوانغتشو]" (CIFM / interzum guangzhou) في الفترة من 28 إلى 31 مارس مع موضوع "اتصل بالعالم"؛ حيث يضع نفسه كمنصة عالمية تربط موارد سلسلة الصناعة بكفاءة ويقدم سلسلة التوريد المنزلية المحدثة والمبتكرة لجمهور دولي.

من خلال إنشاء ثلاثة أقسام ابتكار منسقة ، وعروض تقديمية غامرة قائمة على السيناريوهات ، وبرامج تفاعلية تشجع على تبادل الصناعة ، يهدف المعرض إلى بناء معيار صناعي عالمي المستوى.

تتناول الأقسام الثلاثة بشكل جماعي ترقية الإنتاج الذكي، والابتكار في التصميم والمواد، وتجارب الأجهزة من الجيل التالي. يجمع قسم "معدات التصنيع" بين العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال معدات التصنيع والتقنيات المتقدمة لتقديم حلول متكاملة في مجال معالجة الخشب، والتنجيد، وتطبيقات الليزر، والمكونات والأدوات ، مع تسليط الضوء على الخطوط الرقمية والتصنيع الأخضر الفعال. يعرض قسم "مواد الأثاث" تقدمًا في تصميم الأسطح، والأداء الوظيفي، والمواد المستدامة القابلة لإعادة التدوير للتطبيقات المنزلية المتكاملة، والمخصصة، وتطبيقات التنجيد. يقدم قسم "الأجهزة" استكشافًا للأجهزة الذكية المتكاملة؛ مستعرضًا تقنيات الحركة الصامتة، والمكونات المعتمدة على المستشعرات، وتقنيات الرفع الكهربائي، وتقنيات القفل الذكي ، ما يُظهر المتانة، والاستخدام القائم على السيناريوهات، والتكامل السلس مع إنترنت الأشياء.

استجابةً لاهتمام السوق القوي بالحلول القائمة على السيناريوهات ، سيقدم المعرض عروضًا غامرة تتتبع الرحلة من أصول الإنتاج إلى التطبيقات النهائية. ستسلط مسارات CIFF LUMINOUS PATH 2.0 المحسّنة الضوء على الاختبارات الشفافة والتجارب متعددة الحواس ، في حين أن "المعرض الدولي للمواد لتوجهات الألوان، والمواد، والتشطيبات" (CMF Trends International Material Gallery) يحول أبحاث الاتجاهات إلى سرديات مكانية حية. ستسلط مبادرة جديدة ، تحمل اسم "الحفل العالمي المميز" (Global Premiere Gala)، الضوء على إطلاق المنتجات الاستراتيجية من الشركات المصنعة الرائدة ، مما يعزز دور المعرض كمسرح عالمي للابتكار. وبالتوازي ، ستواصل المنصات المخصصة رعاية العلامات التجارية الرائدة عالميًا وإلهام التصميمات الأصلية من خلال استكشاف الإبداع من مصدر التصنيع.

سيعزز (معرض الصين الدولي لمعدات تصنيع الأثاث والمواد الخام للأثاث) "[سي آي إف إم / إنترزوم قوانغتشو] لعام 2026" أيضًا دوره كمركز للحوار الصناعي العالمي. بناءً على وصوله الدولي المتزايد ، سيواصل المعرض اجتذاب العلامات التجارية الرائدة والزوار المحترفين من جميع أنحاء العالم ، مما يسهل التوفيق الدقيق والتعاون على المدى الطويل على مستوى سلاسل التوريد المحلية والدولية. من خلال المشاركة على مدار السنة، والترويج العالمي، وصيغ التبادل المتنوعة ، ستعمل المنصة على تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الرؤية العالمية لصناعة الصين المحلية.

محترفو الصناعة مدعوون إلى التجمع في "قوانغتشو" في مارس 2026 لربط الموارد، وتبادل الرؤى، واستكشاف مستقبل سلاسل التوريد المنزلية العالمية.

