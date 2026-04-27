معرض كانتون في دورته الـ139: الابتكار يصوغ جودة المعيشة في فئة الأدوات المنزلية

قوانغتشو، الصين، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض الدورة الـ139 من معرض كانتون موجة جديدة من الابتكار في فئة الأدوات المنزلية، حيث يعيد العارضون تعريف الأدوات اليومية من خلال تصميم أذكى، وسلامة أكبر، وحرفية معاصرة.

2

تتسم ابتكارات أدوات المطبخ في هذه الدورة بنهج «العودة إلى الأساسيات» الذي يضع سلامة المستخدم وسهولة الاستخدام لمختلف الفئات في مقدمة الأولويات. يعدّ نظام تخزين السكاكين المعتمد على الجاذبية من أبرز التطورات التي تحظى باهتمام واسع. بدلًا من الشرائط المغناطيسية التقليدية أو الفتحات الثابتة، التي قد تحدّ من التوافق مع خامات السكاكين المختلفة أو تُبقي الحواف الحادة مكشوفة، يستخدم هذا التصميم الجديد وزن السكين نفسه لتفعيل آلية تثبيت داخلية محكمة.

وبالمثل، تعيد حلول التخزين الحائزة على جوائز تصور طريقة تفاعلنا مع الأشياء اليومية. تستخدم حاويات التخزين Teeter-Top مبدأً ميكانيكيًا ذكيًا قائمًا على التأرجح، ما يتيح للمستخدمين فتح الأغطية بضغط خفيف بدلًا من لفّها بقوة. صُمِّم هذا التصميم الشامل خصيصًا للطهاة متعددي المهام والأطفال وكبار السن، مما يبرهن على أن أكثر الابتكارات تأثيرًا غالبًا ما تكون تلك التي تيسّر أبسط الحركات.

يشهد قسم السيراميك العام تحولًا رقميًا، إذ تُستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لسد الفجوة بين الطبيعة وصناعة أدوات المائدة. تُطرح مجموعات جديدة للمرة الأولى تتميز بملامس عضوية دقيقة ومتداخلة، كعروق سراخس الغابات الرقيقة، استُنسخت بدقة يستحيل تحقيقها عبر القوالب التقليدية.

إلى جانب قيمته الجمالية، يخدم هذا النهج القائم على التكنولوجيا هدفًا بيئيًا حيويًا. من خلال اعتماد التصنيع ثلاثي الأبعاد عند الطلب، يقضي المنتجون على الهدر المرتبط بالقوالب التقليدية. بالاقتران مع استخدام خزف أبيض عالي الجودة وقابل لإعادة التدوير، وطلاءات زجاجية خالية من الرصاص تفي بمعايير السلامة الدولية الصارمة، تلبي هذه المنتجات احتياجات سوق عالمية تطالب على نحو متزايد بتقديم الجودة على الكمية.

لم تعد التحف الخزفية المعاصرة مجرد قطع جمالية بحتة، إذ يدمج كثير منها الآن وظائف عملية، مثل استخدامها كحوامل أنيقة للهواتف الذكية. تمزج هذه القطع بين زخارف تقليدية ترمز إلى الازدهار والانسجام الموسمي، وخطوط تصميم حديثة وتفاصيل من الذهب عيار 24K.

تُظهر الدورة الـ139 من معرض كانتون كيف تسهم المنتجات الذكية والمستدامة والجاذبة عاطفيًا في تشكيل الحياة المنزلية، مانحةً المشترين العالميين رؤية أوضح لقطاع تصنيع بات يركز اليوم على حلول معيشية أفضل.

للتسجيل المسبق، يرجى النقر على: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2965698/2.jpg