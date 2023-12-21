معهد أوترمانز (Otermans) يُطلق أول دورة تدريبية عالمية ومُدرسة بالكامل بمُعلمين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي

لندن, 21 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- بعد الإطلاق العام الناجح لأول معلم رقمي محاكي للبشر العالم بأغسطس 2023 ، بدأ معهد أوترمانز (OI) خطوته الجريئة في تغيير المشهد التعليمي حيث أصبح المعلمون المعتمدون على الذكاء الاصطناعي قادرون الآن على تدريس دورة كاملة مكونة من 9 دروس في الجامعات والمؤسسات في القارات الأربعة.

Otermans Institute launches the world’s first AI-powered course taught completely by AI teachers

لا يكتفي المعلمين المطورين بتقنية الذكاء الاصطناعي بتعليم المتعلمين واختبارهم فحسب، بل يقومون أيضًا بإنشاء محتوى الدورة التدريبية. ويستلزم النهج الجديد نقلة نوعية في جوهر التعليم والتعلم.

بفضل تقنية معهد أوترمانز للذكاء الاصطناعي (OIAI) - ونموذج اللغة الدقيقة الذي طوره، أصبح التعليم الافتراضي والرقمي الآن قادر على تجاوز قيود التعليم التقليدي أحادي الاتجاه وأصبح بالإمكان إجراء محادثة ديناميكية ثنائية الاتجاه بين الطلاب والمعلمين المطورين بتقنية الذكاء الاصطناعي.

أمؤخرا، انضمت الجامعة العربية الأمريكية (فلسطين) والجامعة البحرية (باكستان) وجامعة ابن خلدون (تركيا) والجامعة الكاثوليكية في شرق أفريقيا (كينيا) وجامعة الأمريكيتين (تشيلي) الى قائمة المنضمين حديثاً إلى هذه الثورة التعليمية ليضعوا بصمة وعلامة فارقة في عالم التعليم ويكون لهم قدم السبق على مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم.

صرح مؤسسا معهد أوترمانز، د. بولدي أوترمانز وديف أديتيا: "سنقوم بتوسيع قدراتنا التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل 40 جامعة بحلول سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، نقوم أيضًا بإجراء تجارب حول كيفية دمج دورة OIAI في منصات التعلم الرقمية الحالية."

استطاع أكثر من 80% من الطلاب المشتركين في دورة معهد أوترمانز للذكاء الاصطناعي (OIAI) منذ نوفمبر 2023، ومعدل رضا المتعلمين بنسبة 94%، فإن تأثير معهد أوترمانز على التعليم الرقمي يعتبر تأثيراً واعدًا.

حتى الآن، قدم معهد أوترمانز الدعم لأكثر من 35,000 طالب ومتعلم ، وعملت مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة في 13 دولة لتوفير التدريب والتعليم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وجلب مهارات التطوير المهني إلى المناطق الأكثر حرمانا.

في الوقت الحالي، قام معهد أوترمانز بنشر خدمات المعلمين المطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي لدعم مبادرة Women in STEAM في كينيا وزامبيا. "إن أفريقيا متعطشة للتكنولوجيات الناشئة ولا يوجد أدنى عذر في تأخر الشعوب الأفريقية عن المشاركة في هذا الاقتصاد الذي يسير بخطى سريعة في القرن الحادي والعشرين. باعتبارنا مؤسسة داعمة لمبادرة Women in STEAM وبالشراكة مع معهد أوترمانز، قمنا بتعريف المعلمين والطلاب بمعلمي الذكاء الاصطناعي، وكانت هذه تجربة مجزية. ونحن نتطلع إلى مواصلة التأثير على المزيد من المعلمين الأفارقة لتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي." قالت كارولين نياجا.

يتمتع المعلمون الرقميون المحاكون للبشر والذين تم تطويرهم من قِبل معهد أوتيرمانز بمظهر وصوت يشبه الإنسان، مما يسمح لهم بالتفاعل بسلاسة مع الطلاب باستخدام المدخلات الصوتية والنصية. صرح المؤسس المشارك، ديف أديتيا، "من خلال المحادثات مع الطلاب، يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي لدينا بعد ذلك تصميم دروسهم وفقًا لاحتياجات الطلاب على المستوى الفردي وتوفير إجابات في الوقت الفعلي على الأسئلة مع تقديم تعليقات مخصصة".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني oiai.oiedu.co.uk.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2305794/Otermans_Institute.jpg