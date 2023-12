L'Institut Otermans lance le premier cours au monde alimenté par l'IA et enseigné entièrement par des professeurs issus de l'IA

LONDRES, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement public réussi du premier enseignant humain numérique au monde en août 2023 , l'Institut Otermans (OI) a franchi une étape audacieuse dans la transformation du paysage éducatif : ses enseignants alimentés par l'IA dispensent désormais un cours complet de neuf leçons dans des universités et des institutions réparties sur quatre continents.

Otermans Institute launches the world’s first AI-powered course taught completely by AI teachers

Les enseignants IA ne se contentent pas d'enseigner et de tester les apprenants, ils créent également le contenu du cours. Cette nouvelle approche implique un changement de conception de l'essence même de l'enseignement et de l'apprentissage.

Grâce à la technologie OIAI, le modèle linguistique perfectionné mis au point par l'OI, l'enseignement virtuel et numérique peut désormais transcender les limites de l'enseignement unidirectionnel traditionnel et devenir une conversation dynamique et bidirectionnelle entre les étudiants et leurs professeurs d'IA.

L'Arab American University (Palestine), la Bahria University (Pakistan), l'Ibn Haldun University (Turquie), la Catholic University of Eastern Africa (Kenya) et l'Universidad de Las Américas (Chili) sont les derniers pionniers à avoir rejoint cette révolution éducative, créant ainsi un précédent pour d'autres institutions dans le monde.

Les fondateurs de l'Institut Otermans, Pauldy Otermans et Dev Aditya, ont déclaré : « Nous étendrons nos capacités d'enseignement alimentées par l'IA à 40 universités d'ici septembre 2024. Nous menons également des essais sur la manière dont l'OIAI peut être intégré dans les plateformes d'apprentissage numérique existantes. »

Avec plus de 80 % d'étudiants ayant terminé le cours OIAI depuis novembre 2023, et un taux de satisfaction des apprenants de 94 %, l'impact de l'OIAI sur l'éducation numérique est prometteur.

Jusqu'à présent, l'OI a soutenu plus de 35 000 apprenants , en travaillant avec les gouvernements et les organismes de l'ONU dans 13 pays pour fournir une formation et une éducation grâce à la technologie de l'IA et en apportant des compétences de développement professionnel dans les zones les plus défavorisées.

Actuellement, l'Institut Otermans a déployé ses enseignants IA pour soutenir l'initiative Women in STEAM au Kenya et en Zambie . « L'Afrique est avide de technologies émergentes et il n'y a aucune raison pour que les Africains soient laissés pour compte dans cette économie du XXIe siècle qui évolue rapidement. En tant que fondatrice de l'initiative Women in STEAM et en partenariat avec l'Institut Otermans, nous avons exposé des éducateurs et des étudiants à des professeurs issus de l'IA, ce qui a été une expérience enrichissante. Nous sommes impatientes de continuer à influencer davantage d'éducateurs africains pour qu'ils adoptent les technologies émergentes telles que l'IA », a déclaré Caroline Nyaga.

Les enseignants humains numériques mis au point par l'Institut Otermans ont une apparence et une voix semblables à celles des humains, ce qui leur permet d'interagir de manière conviviale avec les élèves en utilisant des entrées vocales et textuelles. Le cofondateur Dev Aditya a expliqué que « grâce aux conversations avec les élèves, nos enseignants IA peuvent ensuite adapter leurs cours aux besoins individuels des élèves, en fournissant des réponses en temps réel aux questions et en délivrant un retour d'information personnalisé ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur oiai.oiedu.co.uk.