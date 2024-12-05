معهد اضطرابات نُظم القلب في تكساس بمركز St. David الطبي، أول مركز في الولايات المتحدة يستخدم قسطرة مُعتمدة من إدارة الغذاء والدواء للتخطيط والعلاج بالطاقة المزدوجة

أوستن، تكساس, 5 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أصبح أطباء الفيزيولوجيا الكهربائية في معهد اضطرابات نُظم القلب في تكساس (TCAI) بمركز St. David الطبي، أول من يستخدم قسطرة تجمع بين التخطيط عالي الكثافة والعلاج بالطاقة المزدوجة لعلاج الرجفان الأذيني المستمر والرفرفة الأذينية في البلاد، وهي اضطرابات في نُظم القلب تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. تتيح القسطرة ذات الشكل الكروي للأطباء توصيل الطاقة إلى منطقة محددة في القلب وفي نفس الوقت رسم خريطة قلب المريض.

تم إجراء العملية الأولى بواسطة الدكتور Andrea Natale، طبيب فيزيولوجيا كهربية القلب والمدير الطبي التنفيذي لـ TCAI، وزميل جمعية إيقاع القلب F.H.R.S والكلية الامريكية لأمراض القلب F.A.C.C، والجمعية الأوروبية لأمراض القلب F.E.S.C، والدكتور أمين الأحمد، طبيب فيزيولوجيا كهربائية للقلب، في 7 نوفمبر 2024، كما شارك الدكتور Natale في التجربة التي أدت إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وقال الدكتور Natale: "تتيح هذه القسطرة الفريدة من نوعها للأطباء التخطيط، والعلاج، والتأكد من النتائج باستخدام قسطرة واحدة، مما يعزز مُرونة وكفاءة سير العمل، وفي النهاية يوفر أمانًا وفعالية أكبر"، "مع تقدُّم الابتكار العالمي في علاج اضطرابات نُظم القلب، يفتخر معهد تكساس لاضطرابات نُظم القلب بقيادة المسار لمساعدة المرضى في وسط تكساس وخارجها".

يتيح النظام الجديد للأطباء تخصيص العلاج بناءً على احتياجات المريض أثناء عملية لاستئصال، باستخدام إما طاقة الحقول النبضية أو طاقة التردد الراديوي، مع توفير إمكانية رسم الخرائط لتصحيح ضربات القلب السريعة وغير الطبيعية.

الاستئصال بالحقول النبضية هو عملية استئصال غير حرارية تُقدم نبضات كهربائية قصيرة المدى بطاقة عالية لأنسجة القلب لتدمير الخلايا التي تسبب ضربات القلب غير المنتظمة دون استخدام الحرارة أو البرودة الزائدة، بينما يعتمد الاستئصال بالتردد الراديوي على استخدام الطاقة الحرارية (الحرارة والبرودة) لتدمير الخلايا التي تسبب ضربات القلب غير المنتظمة.

في وقت سابق من هذا العام، أجرت TCAI الحالات الأولى في البلاد لكل من قسطرة الاستئصال النبضي التي تمت الموافقة عليها تجاريًا.

معهد TCAI هو مركز حديث متخصص في اضطرابات ضربات القلب يضم ست مختبرات مجهزة بتقنيات متقدمة، حيث يقوم مجموعة من أشهر المختصين في فسيولوجيا كهرباء القلب بإجراء عدد كبير من العمليات الأكثر تعقيدًا في هذا المجال.