"معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي" في "مركز سانت ديفيد الطبي" يستضيف ندوة دولية افتراضية حول اضطرابات النظم القلبي المعقدة

EPLive 2026 هو مؤتمر مدته يومان يستقطب أفضل خبراء الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في العالم

أوستن، تكساس, 23 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- في 2 و3 يونيو 2022، سيستضيف "معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي" (TCAI) في "مركز سانت ديفيد الطبي" ندوته الدولية السادسة حول عدم اضطرابات النظم القلبي المعقدة في الفترة 28-29 مايو، 2026. مؤتمر EPLive، الذي يُقام كل عامين منذ عام 2012، هو اجتماع تعليمي مكثف لمدة يومين للأطباء، وممرضي الممارسة المتقدمة المسجلين والمهنيين الصحيين المساعدين المهتمين بمعالجة اضطرابات النظم القلبي المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. ستكون الحالات المباشرة ، التي يتم بثها مع تعليقات الخبراء من "مركز الفيزيولوجيا الكهربية" المتطور في "مركز سانت ديفيد الطبي"، هي الأداة التعليمية الأساسية.

قال "أندريا ناتالي"، دكتور في الطب (M.D.)، وزميل جمعية نظم القلب (F.H.R.S.) وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب (F.A.C.C.) وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (F.E.S.C.)، وأخصائي الفيزيولوجيا الكهربية القلبية والمدير الطبي التنفيذي لـ "معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي" ومدير دورة مؤتمر EPLive: "يمثل مؤتمر EP Live 2026 فرصة فريدة للمجتمع العالمي لعلم الفيزيولوجيا الكهربية للالتقاء والانخراط في التعلم في الوقت الحقيقي من خلال التعليم المعقد القائم على الحالات". "من خلال الجمع بين الإجراءات المباشرة التي تعرض أحدث التطورات في هذا المجال مع مناقشة الخبراء ، فإننا نقدم تجربة عملية وفعالة للغاية يمكن للمهنيين ترجمتها مباشرة إلى ممارستهم اليومية بهدف تحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم".

غالبًا ما يتم علاج اضطرابات النظم القلبي بإجراءات تستهدف مصدر إيقاع القلب غير المنتظم. هذا العام ، سيسلط مؤتمر EPLive الضوء على نهج أكثر تبسيطًا يجمع بين اثنين من العلاجات، هما الرجفان الأذيني وإطباق الزائدة الأذينية اليسرى، في إجراء واحد للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني المعرضين لخطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية. من خلال معالجة الإيقاع غير الطبيعي ومصدر شائع لخطر السكتة الدماغية في نفس الوقت ، يمكن للأطباء تقليل الحاجة إلى إجراءات متعددة ، وتقصير أوقات الإجراءات وتقليل المضاعفات ، مما يؤدي إلى رعاية أكثر أمانًا وكفاءة للمرضى.

سيتألف مؤتمر EPLive 2026 من أربع جلسات: حالات استئصال الرجفان الأذيني ، وحالات استئصال تسرّع القلب البطيني، وحالات إطباق الزائدة الأذينية اليسرى والأجهزة ، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة. تتكون الجلسات من مجموعة من الحالات الحية والمسجلة من "معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي" وبعض المراكز الرائدة في العالم: بلجيكا (AZ Sint-Jan Brugge؛ UZ Brussel)، وكندا (Vancouver General Hospital)، وكولومبيا (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation)، وإيطاليا (Centro Cardiologico Monzino) والولايات المتحدة (Banner – University Medical Center Phoenix؛ Cleveland Clinic؛ Houston Methodist؛ Kansas City Heart Rhythm Institute؛ Massachusetts General؛ MedStar Health؛ Montefiore Einstein؛ Mt. Sinai Hospital؛ St. Bernard's Heart and Vascular Center؛ UC Health Center؛ UCLA Health؛ University of Pennsylvania؛ University of Texas Southwestern Medical Center).

سيركز المؤتمر أيضًا على مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك:

تحديد العمليات اللازمة لتقليل المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمرضى أثناء استئصال الرجفان الأذيني وغيرها من اضطرابات النظم القلبي.

إظهار الفهم لأحدث الأدلة والمبادئ التوجيهية في إدارة وعلاج اضطرابات النظم القلبي باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

تطبيق الأساليب التي تستخدم أفضل التقنيات الجديدة المثبتة لتحسين النتائج السريرية.

تحديد العمليات التي يمكن أن تستفيد من تكامل التقنيات الجديدة وتعزيز اتخاذ إجراءات أكثر أمانًا للمرضى

تحديد العمليات اللازمة للحد من المضاعفات وتعزيز إجراءات السلامة للمرضى أثناء عمليات الاستخراج المعقدة لوصلات الأجهزة القلبية المزروعة.

جنبًا إلى جنب مع الدكتور "ناتالي"، سيضم مؤتمر EPLive عروضًا تقديمية من قبل العديد من أطباء "معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي"، بما في ذلك المديرين المشاركين للدورة الدراسية "أمين الأحمد"، دكتور في الطب، و"لويجي دي بيازي"، دكتور في الطب، و"دهانانجاي (دي جيه) لاكيريدي"، دكتور في الطب، بالإضافة إلى "جون أليسون"، دكتور في الطب، و"خالد عوض"، دكتور في الطب، و"محمد بسيوني"، دكتور في الطب، و"ديفيد بوركهارت"، دكتور في الطب، و"ديفيد بوركلاند"، دكتور في الطب، و"روبرت كانبي"، دكتور في الطب، و"جوزيف جالينجهاوس"، دكتور في الطب، و"رودني هورتون"، دكتور في الطب، و"باتريك هيرانتسكي"، دكتور في الطب، و"جيسون زاجرودسكي"، دكتور في الطب.

سيحصل الأطباء على 14.5 ساعة معتمدة وفق نظام AMA PRA Category 1 Credit™ كحد أقصى في المؤتمر.

يضم "معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي" مركز الفيزيولوجيا الكهربية الروبوتية الرائد في أمريكا الشمالية. يشمل المركز الذي تبلغ مساحته 72000 قدم مربع ، والذي افتُتِح في عام 2019 ، ستة مختبرات في الفيزيولوجيا الكهربية مجهزة بتكنولوجيا متقدمة لعلاج عدم اضطرابات النظم القلبي المعقدة. يعد فريق المعهد المكون من أطباء مشهورين عالميًا أحد أكبر فرق ممارسات الفيزيولوجيا الكهربية في الولايات المتحدة ، حيث يوفر تجربة لا نظير لها، وخبرة فائقة، ورعاية استثنائية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الويب: EP-Live.com.