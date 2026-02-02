معهد تكساس لاضطرابات نظم القلب بمركز سانت ديفيد الطبي يصبح أول من يزرع سلك إزالة الرجفان الجديد المُعتَمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة

التقنية الجديدة هي أصغر سلك لإزالة الرجفان في العالم يتم توصيله عبر القسطرة

أوستن، تكساس، 2 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- اختصاصيّو الفيزيولوجيا الكهربية في معهد تكساس لاضطرابات نظم القلب (TCAI) بمركز سانت ديفيد الطبي يصبحون مؤخرًا أول من يزرع سلك إزالة الرجفان الجديد المُعتَمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة — وهو سلك متخصص ومعزول يقوم بوصل جهاز مُقَوِّم نظم القلب ومُزيل الرجفان القابل للزرع (ICD) أو جهاز العلاج بإعادة التزامن القلبي (CRT-Ds) إلى القلب ويُصحِّح اضطراب نَظم القلب. سلك إزالة الرجفان هو أصغر سلك لإزالة الرجفان في العالم يتم توصيله عبر القسطرة، مما يتيح الدقة العالية في التوصيل والتثبيت داخل البطين الأيمن.

قام بإجراء أول عملية من هذا النوع الدكتور Robert Canby، والدكتور أمين الأحمد، وهما اختصاصيان في فيزيولوجيا كهربية القلب السريرية في معهد تكساس لاضطرابات نظم القلب في 7 يناير. كما شارك الدكتور Canby في التجربة التي أدّت إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

قال الدكتور Andrea Natale، زميل جمعية نظم القلب (F.H.R.S.) وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب (F.A.C.C.) وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (F.E.S.C.)، اختصاصي فيزيولوجيا كهربية القلب والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطرابات نظم القلب: "عند علاج المرضى، تكون السلامة والفعالية في مقدمة الأولويات، وهذه التقنية الجديدة تتيح لنا تحقيق كلا الأمرين بدقة أكبر". "هذا الإنجاز دليلٌ على السعي المستمر لمعهد تكساس لاضطرابات نظم القلب نحو الابتكار الذي يسهم في تحسين النتائج والوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة".

يعمل السلك على استشعار نبضات القلب ونقل الإشارات إلى الجهاز المزروع، الذي يقوم بدوره بإيصال العلاج لتصحيح أو إيقاف اضطرابات دقات القلب السريعة غير الطبيعية — المعروفة باضطرابات النَظم — والتي قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ. إن أسلاك إزالة الرجفان المُستخدمة حاليًا قطرها أكبر، مما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات مستقبلية.

وفقًا لمجلة جمعية القلب الأمريكية، يُتوقع أن يُصاب نحو 12.1 مليون شخص في الولايات المتحدة بالرُجفان الأُذيني — وهو أكثر اضطرابات نَظم القلب شيوعًا — بحلول عام 2030.

معهد تكساس لاضطرابات نظم القلب (TCAI) هو مركز متقدم في الفيزيولوجيا الكهربية القلبية، يضم ستة مختبرات مزوّدة بتقنيات متطورة، فيه يُجري مجموعة من أشهر أطباء الفيزيولوجيا الكهربية – بقيادة الدكتور Natale، الخبير المشهور عالميًا في هذا المجال – عددًا كبيرًا من أكثر إجراءات الفيزيولوجيا الكهربية تعقيدًا.