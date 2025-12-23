معهد النزاهة المالية يطرح البرنامج التدريبي السنوي التنفيذي على الامتثال للمؤسسات المالية العراقية

واشنطن، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلن معهد النزاهة المالية (IFI) عن طرح التدريب السنوي على الامتثال لعام 2026 المخصص لمجلس الإدارة والإدارة العليا، وهو برنامج صُمّم لفرق القيادة في المؤسسات المالية العراقية بهدف تعزيز الحوكمة الفعّالة وتلبية التوقعات الرقابية المتغيرة.

أكدت الجهات الرقابية عبر مختلف الولايات القضائية بوضوح أن الرقابة الفعّالة تتطلب أكثر من مجرد إحاطات دورية. إذ يتعيّن على مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين فهم مخاطر الجرائم المالية التي تواجهها مؤسساتهم، وطرح أسئلة مستنيرة، وإظهار تفاعل جاد وملموس.

يتوفر البرنامج في شكل دورة تعليم إلكتروني أو تدريب افتراضي بقيادة مُدرّب، ويبدأ بتقديم استعراض منهجي لمسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في مجال الامتثال. كما يتناول مجالات المخاطر الأساسية، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والالتفاف على العقوبات والضوابط التجارية الاستراتيجية، إلى جانب الرشوة والفساد. ويختتم البرنامج باستعراض فجوات الرقابة الشائعة التي برزت في إجراءات الإنفاذ، مع طرح خطوات عملية يمكن للقيادات اتخاذها لتعزيز الحوكمة المؤسسية.

دورة التعليم الإلكتروني (30 دقيقة): متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

التدريب الافتراضي المباشر (ساعة واحدة): تتوفر خدمة الترجمة الفورية إلى العربية. يتضمن جلسة أسئلة وأجوبة تتيح للقيادة مناقشة المخاطر الخاصة بالمؤسسة، والتوقعات الرقابية، والأولويات الاستراتيجية ضمن إطار يراعي السرية.

تم تطوير البرنامج التدريبي للمؤسسات المالية العراقية، فضلاً عن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهو متاح للتخصيص.

وقالت لورين جاك، المديرة التنفيذية للعمليات في معهد النزاهة المالية: «تلعب القيادة دورًا مهمًا في تشكيل ثقافة امتثال ناجحة. وقد صُمّم هذا العرض المتخصص لتوفير الوضوح والثقة اللازمين للإشراف على الامتثال بفعالية، بما يضمن أن يفهم مجلس الإدارة والإدارة العليا ليس فقط ما هو مطلوب منهم، بل ولماذا تُعدّ مشاركتهم عاملًا حاسمًا في تعزيز متانة المؤسسة».

نبذة عن معهد النزاهة المالية

يكرّس معهد النزاهة المالية جهوده لتمكين مؤسسات اليوم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويوفر المعهد تدريبًا حضوريًا وتعليمًا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاختبارات والشهادات، من خلال DOLFIN® (شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت)، وهي منصة تعلم خاصة بالمعهد.

