مقابلة حصرية: Joe Li رئيس مجلس إدارة ATFX مع قناة CNBC Arabia

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قام Joe Li رئيس مجلس إدارة ATFX مؤخرًا بإجراء مقابلة مع قناة CNBC Arabia، وهي إحدى القنوات الإخبارية الرائدة في المجالات الصناعية والمالية في الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة التطور المحلي للعلامة التجارية. خلال المقابلة، أجرى المحاور حوارًا شاملًا واحترافيًا غطى تطور العلامة التجارية المحلي، وفلسفة الخدمة، وأنظمة السوق.

صرح Joe Li رئيس مجلس إدارة ATFX: "تلتزم ATFX بإنشاء منصة تلائم المستثمرين، وتسمح لهم بالتداول بسرعة، وأمان، وفعالية. نحن نمنح الأولوية لاحتياجات عملائنا المحليين عبر توفير الخدمات المحلية. ويتم تحديث خدمة AT Premier التي تم إطلاقها في الشرق الأوسط، بشكل مستمر لتوفير تعليم عالي الجودة للمستثمرين."

ركزت المقابلة بشكل أساسي على مبادرات العلامة التجارية وإجراءاتها في السياق المحلي. تم تصنيف ATFX ضمن المراكز الأربعة الأولى عالميًا من حيث حجم التداول على MT4 في عام 2023، مما يثبت فعالية أدواتها التكنولوجية المتقدمة، وخدماتها المتميزة، ومحتواها التعليمي الشامل الموجه للمستثمرين. تستمر إنجازات ATFX الاستثنائية في تعزيز تأثيرها العالمي، وجذب اهتمام المؤسسات الإعلامية الدولية المتنوعة.

وتمثل المقابلة التي تم إجراؤها مع قناة CNBC Arabia خطوة فارقة في رحلة ATFX نحو التميّز في هذا العام. تتوقع ATFX تحقيق المزيد من الشهرة والتغطية الإعلامية بينما تستمر في إظهار تفانيها الخالص في تقديم الخدمة الممتازة.

حول ATFX

ATFX هي وسيط عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، حائز على التراخيص في العديد من البلدان، بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة، و CySEC في قبرص، وSCA في الإمارات العربية المتحدة، و ASIC في أستراليا، و FSCA في جنوب إفريقيا. تلتزم ATFX بتقديم تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم، من خلال تواجدها القوي في أوروبا و جنوب شرق آسيا و الشرق الأوسط و أمريكا اللاتينية و منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب إفريقيا. تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، مما يجعلها الخيار الأفضل للمتداولين الذين يبحثون عن طرق تداول موثوقة ومتطورة.

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