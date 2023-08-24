مكاني العقارية تختار Yardi لأتمتة وتعزيز إدارة المحفظة

سيستخدم مشغل العقارات في الإمارات العربية المتحدة نظامًا سحابيًا مبتكرًا للمساعدة في تنشيط النمو

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- اختارت شركة مكاني العقارية، وهي جزء من جمعية أبو ظبي التعاونية، تقنية Yardi® للحصول على بيانات في الوقت الحقيقي وإعطاء نظرة شاملة لمحفظتها من منصة واحدة.

Makani Real Estate, part of Abu Dhabi Cooperative Society, has chosen Yardi® technology to gain real-time data and a holistic overview of its portfolio.

نفذت الشركة حلولًا من منصة Yardi الشاملة الحائزة على جوائز، بما في ذلك Yardi® Voyager ، و Yardi® Facility Manager و Yardi® Deal Manager ، وهي جزء من Yardi® Elevate Suite . ستساعد هذه الحلول شركة مكاني العقارية على أتمتة العمليات اليدوية وتيسيرها، والحصول على نظرة عامة محسنة على محفظتها، وتسهيل المدفوعات وطلبات الصيانة، ورقمنة معالجة الفواتير، وتقليل أوقات دورة الإيجار، وزيادة التفاعل مع العملاء المحتملين والمستأجرين.

ووفقًا لما صرّح به المهندس عشبة مبارك الغفلي الرئيس التنفيذي لشركة مكاني العقارية "إن إدماج حلول Yardi سيمكننا من أن نكون أكثر كفاءة والقضاء على انشغالنا في أداء المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً". من خلال العمليات الميسّرة، سنكون قادرين على تقصير دورات الإيجار، مما يسمح لنا بالانخراط أكثر مع العملاء وتبنّي نهج أكثر استباقية، وكل هذه الأعمال مدعومة بمنصة مركزية موحدة.

كما أضاف Neal Gemassmer، نائب الرئيس الدولي لشركة Yardi "ستوفر منصة Yardi لشركة مكاني العقارية حلاً قابلاً للتطوير يساعدها في النمو المستقبلي واستراتيجية الأعمال" "نحن نتطلع إلى العمل مع شركة مكاني العقارية ويسرّنا أن نرى النمو المستمر لشركة Yardi في الإمارات العربية المتحدة مع استمرار رقمنة العقارات في المنطقة."

شاهد كيفية تحويل Yardi لعملياتك العقارية من خلال تقديم حل متكامل تمامًا من البداية للنهاية.

نبذة عن شركة مكاني العقارية

شركة مكاني العقارية المحدودة متخصصة في تطوير المراكز الإقليمية والمجتمعية في الإمارات العربية المتحدة والاستحواذ عليها وإدارتها. تشرف الشركة حاليًا على أكثر من 2 مليون قدم مربع. إجمالي المساحة القابلة للتأجير من مساحات البيع بالتجزئة في أبو ظبي والعين. يترجم "My Place" إلى "مكاني" باللغة العربية، مما يعكس التزام الشركة بإنشاء مساحات للبيع بالتجزئة للعائلات في هذه المناطق. توفر شركة مكاني العقارية تجارب تسوق من الدرجة الأولى مع التركيز على المنتجات والخدمات عالية الجودة في بيئة آمنة ومرحّبة للجميع.

تشمل محفظة التنمية المتنامية لشركة مكاني العقارية مراكز مجتمعية ومراكز تسوق إقليمية بارزة مثل مكاني الشامخة، ومكاني زاخر، ومدينة مكاني خليفة SE13، ومكاني محمد بن زايد Z7، ومركز مكاني الخالدية المجتمعي الذي أُعلن عنه مؤخرًا. استحوذت مكاني العقارية على مكاني العين مول Makani Al Ain Mall (المعروف سابقًا باسم العين مول Al Ain Mall)، وهي وجهة تسوق مترامية الأطراف تبلغ مساحتها مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2022، مما يعزز محفظة الشركة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة makanirealestate.com .

نبذة عن Yardi

تقوم Yardi® بتطوير برامج رائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية في جميع أنحاء العالم. وبفضل أكثر من 9.000 موظف، تعمل Yardi مع عملائنا لدفع ابتكار كبير في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيفية تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2192684/Makani_Yardi.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

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