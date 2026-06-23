من التأسيس إلى التنفيذ: "الظاهرة" تُصدر تقريرها السنوي السادس للاستدامة

يستعرض التقرير، الذي يصدر للسنة السادسة على التوالي، التقدم المحرز في مجالات المناخ، وإدارة الموارد المائية، والزراعة المتجددة، والتوريد المسؤول، ومشاركة الموظفين، والأثر المجتمعي، وذلك انطلاقاً من هدف "الظاهرة" المتمثل في توفير الغذاء المستدام لعالم متنامٍ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "الظاهرة"، الشركة الرائدة والمتعددة الجنسيات المتخصصة في مجال الأعمال الزراعية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن إصدار تقريرها للاستدامة لعام 2025، ليكون هذا العام السادس على التوالي الذي تُفصح فيه الشركة علناً عن أدائها في هذا المجال. ويوضح التقرير كيف تعمل "الظاهرة" على حماية القيمة طويلة الأجل، وتأمين إمدادات موثوقة، وتعزيز المرونة في جميع عملياتها وسلسلة القيمة لديها، لتنتقل بذلك من مرحلة إرساء أسس الاستدامة إلى تنفيذ ممارساتها على نطاق واسع.

Al Dahra Releases Sustainability Report: From Foundations to Execution

وفي هذا الشأن، قال أرنود فان دن بيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "الظاهرة": "تُمثل الاستدامة في شركة 'الظاهرة' ركيزة أساسية لخلق قيمة طويلة الأجل في عالم يواجه ضغوطاً متزايدة على النظم الغذائية والمناخ والموارد الطبيعية. وقد شهد عام 2025 انتقالنا من مرحلة بناء الأسس إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع، من خلال تطوير أنظمة زراعية أكثر مرونة، وتعزيز الحوكمة وقدرات إدارة البيانات، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخاطر وخفض الانبعاثات عبر عملياتنا وسلسلة القيمة لدينا. وإننا إذ نشعر بالفخر بالتقدم الذي أحرزناه، فإننا نواصل تركيزنا على إكمال هذه المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات".

يرصد التقرير، الذي تم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، عاماً من التقدم الملحوظ للشركة الطموحة والآخذة في النمو، والتي تهدف إلى أن تصبح أكبر منصة زراعية مروية ومدعومة بالتقنيات الرقمية في العالم بحلول عام 2030. وقد قامت شركة "الظاهرة" بتفعيل لجنة الاستدامة الخاصة بها، وتعزيز أطر المساءلة، والمضي قدماً في انتقالها إلى منصات رقمية أكثر تطوراً للارتقاء بجودة البيانات وتحسين الشفافية وقابلية الاستخدام.

أبرز إنجازات عام 2025

نمو أكبر باستخدام موارد أقل

واصلت ممارسات الزراعة المتجددة والزراعة المحافظة على التربة توسعها؛ حيث تعمل رومانيا على تطبيق أسلوب الحراثة المخففة على نحو 76% من الأراضي المزروعة، وهو ما يعد أحد أكبر التطبيقات لهذا الأسلوب في أوروبا. وفي مصر، أظهر تطبيق نظام الزراعة دون حراثة تحسناً ملحوظاً في صحة التربة وكفاءة استخدام المياه في ظل الظروف المناخية الجافة. وعبر مختلف المناطق، ساهمت عمليات تحديث نُظم الري، والجدولة الدقيقة، والتدخلات الخاصة بتحسين صحة التربة في زيادة إنتاجية المياه دون التأثير على المحاصيل. ودعماً لهذا التقدم، عينت شركة "الظاهرة" في عام 2025 خبيراً بيئياً متفرغاً لتوجيه تطوير الممارسات الصديقة للبيئة وضمان دمج اعتبارات التنوع البيولوجي بشكل منهجي عبر جميع العمليات.

المناخ والبيانات

أكملت "الظاهرة" جرداً شاملاً لانبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاقات 1 و2 و3، بما يشمل فئات الانبعاثات المرتبطة بالغابات والأراضي والزراعة (FLAG) وغير المرتبطة بها (non-FLAG)، معتمدةً عام 2025 كعام أساس جديد. كما بدأت الشركة بتحويل تركيزها نحو قياس كثافة الكربون لكل محصول ولكل هكتار، بما يعكس طبيعة النشاط الزراعي ويتيح تنفيذ تدخلات أكثر دقة وفعالية. ولدعم هذا التوجه، انتقلت الشركة إلى منصة ساندي (Sandy) التابعة لمنظمة Trinity AgTech، وهي منصة متخصصة في إعداد تقارير الكربون ورأس المال الطبيعي ومصممة خصيصاً للقطاع الزراعي.

سلسلة القيمة المستدامة

إلى جانب عملياتها المباشرة، أكملت "الظاهرة" دراسةً شاملة للمخاطر المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عبر شبكة مورديها، واختارت منصة Sedex كمنصة لتقييم هذه المعايير لدى الموردين، واضعةً بذلك إطار عمل قابل للتطوير والتوسع في مجال التوريد المسؤول. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وسّعت الشركة استخدام مسارات الشحن العاملة بالوقود الحيوي بأكثر من أربعة أضعاف، فيما أسهم التحول إلى النقل عبر الصنادل النهرية في رومانيا في خفض عدد رحلات الشاحنات بحوالي 200 رحلة أسبوعياً.

المعاملة المُنصِفة مع الموظفين

أطلقت "الظاهرة" إطاراً جديداً للشمولية وتعزيز المشاركة الوظيفية، مدعوماً بأول استطلاع عالمي لمشاركة الموظفين على مستوى الشركة، والذي حقق نسبة مشاركة بلغت 80%، مسجلةً معدل تفاعل بلغ 76%، أي أعلى بست نقاط مئوية من المعدل المرجعي في القطاع. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 82% من الموظفين يشعرون بالفخر تجاه العمل لدى "الظاهرة"، فيما أكد 81% منهم أنهم يوصون بالشركة باعتبارها بيئة عمل متميزة. وتُسهم نتائج الاستطلاع حالياً في توجيه مجموعة من المبادرات المستهدفة في مجالات تطوير القيادات، وتقدير الموظفين، وتعزيز الرفاه الوظيفي، وتحسين الأنظمة.

بيئة عمل صحية وآمنة

عززت "الظاهرة" منظومة الحوكمة الخاصة بالصحة والسلامة من خلال تطبيق أنظمة رقمية للإبلاغ عن الحوادث، بما يدعم نهجاً استباقياً في إدارة المخاطر. وخلال عام 2025، سجلت الشركة خلو عملياتها تماماً من أي حالات وفاة، كما انخفض عدد إصابات العمل المُضيعة للوقت من 48 إلى 44 إصابة، وارتفعت نسبة الامتثال للتدريب من 38% إلى 65%، مدعومةً بزيادة إجمالي ساعات التدريب من 41,000 إلى 59,000 ساعة.

مجتمعاتنا

استثمرت "الظاهرة" خلال عام 2025 أكثر من مليوني درهم إماراتي في المجتمعات التي تعمل فيها، مما ساهم في دعم قطاعات التعليم، والتنمية المجتمعية، والصحة، والثقافة، والرفاه الاجتماعي. كما اعتمدت الشركة نموذجاً أكثر تركيزاً وتمحوراً حول الأثر، بما ينسجم مع طموحها الجديد المتمثل في إحداث أثر إيجابي في حياة 100,000 شخص بحلول عام 2030.

التطلعات المستقبلية

انطلاقاً من هدفها المتمثل في توفير الغذاء المستدام لعالم متنامٍ، ستركز "الظاهرة" خلال العام المقبل على توسيع نطاق المبادرات التي أثبتت نجاحها، وتعزيز المساءلة، ومواصلة دمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتها واستثماراتها ونموها. وبحلول عام 2030، تطمح الشركة إلى تشغيل منصة زراعية عالمية مستدامة ومروية ومدعومة بالتقنيات الرقمية تمتد على مساحة 500 ألف هكتار، بما يسهم إيجاباً في تعزيز النظم الغذائية، ويدعم المجتمعات والبيئات التي تعمل فيها الشركة، ويحقق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.

يتوفر تقرير الاستدامة لعام 2025 على الموقع الإلكتروني www.aldahra.com.

نبذة عن شركة "الظاهرة"

تُعد "الظاهرة" شركةً عالمية رائدة في مجال الزراعة الحديثة؛ حيث تعمل على تطوير مشاريع زراعية واسعة النطاق ومستدامة ومدعومة بالتقنيات الرقمية عبر قارات مختلفة. تُركّز "الظاهرة" على زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام موارد أقل، وتتخصص في زراعة وإنتاج وتجارة ما يقارب 3 ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 3 ملايين طن من الأعلاف الحيوانية. وتخدم الشركة قاعدة واسعة من العملاء، تشمل الشركات التجارية والهيئات الحكومية، كما تتمتع بحضور جغرافي واسع يمتد إلى 15 دولة، وتلبي احتياجات أكثر من 40 سوقاً حول العالم، مع تبوّئها مكانة رائدة في أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2997898/Al_Dahra_Egypt.jpg