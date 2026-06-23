Al Dahra publica su Informe de Sostenibilidad: De los fundamentos a la ejecución

El informe, que se publica por sexto año consecutivo, detalla los avances en materia de clima, gestión del agua, agricultura regenerativa, abastecimiento responsable, compromiso de los empleados e impacto en la comunidad, guiados por el propósito de Al Dahra de alimentar de forma sostenible a un mundo en crecimiento

ABU DABI, EAU, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Al Dahra, una multinacional agroindustrial líder con sede en Abu Dabi, anunció hoy la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2025, marcando el sexto año consecutivo de divulgación pública de sostenibilidad por parte de la compañía. El informe detalla cómo Al Dahra está protegiendo el valor a largo plazo, asegurando un suministro fiable y fortaleciendo la resiliencia en todas sus operaciones y cadena de valor, pasando de construir bases de sostenibilidad a ejecutarlas a gran escala.

Al Dahra Releases Sustainability Report: From Foundations to Execution

Arnoud van den Berg, consejero delegado de grupo de Al Dahra, declaró:

"En Al Dahra, la sostenibilidad es fundamental para la creación de valor a largo plazo en un mundo que enfrenta una creciente presión sobre los sistemas alimentarios, el clima y los recursos naturales. En 2025, pasamos de sentar las bases a implementar soluciones a gran escala: impulsando sistemas agrícolas resilientes, fortaleciendo el gobierno y las capacidades de datos, e impulsando acciones medibles para reducir el riesgo y las emisiones en todas nuestras operaciones y cadena de valor. Nos sentimos alentados por nuestro progreso y seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante".

Elaborado conforme a las Normas de la Iniciativa de Informes Globales (GRI), el informe recoge un año de importantes avances para esta empresa ambiciosa y de rápido crecimiento, cuyo objetivo es convertirse en la mayor plataforma agrícola del mundo dedicada a los cultivos de regadío y con tecnología digital para 2030. Al Dahra puso en marcha su Comité de Sostenibilidad, reforzó los marcos de rendición de cuentas y avanzó en su transición hacia plataformas digitales más sofisticadas para mejorar la calidad, la transparencia y la usabilidad de los datos.

Aspectos destacados del progreso en 2025

Creciendo más con menos

Las prácticas agrícolas regenerativas y de mínima intervención continuaron expandiéndose, y Rumania opera alrededor del 76% de sus tierras cultivadas bajo labranza reducida, uno de los despliegues más grandes de Europa. En Egipto, la implementación de la agricultura de siembra directa ya está mostrando mejoras cuantificables en la salud del suelo y la eficiencia del agua en condiciones áridas. En todas las regiones, la modernización del riego, la programación de precisión y las intervenciones para la salud del suelo aumentaron la productividad del agua sin comprometer los rendimientos. Para respaldar este progreso, Al Dahra nombró a un ecólogo a tiempo completo en 2025 para guiar el desarrollo de prácticas positivas para la naturaleza y garantizar que las consideraciones de biodiversidad se incorporen de manera consistente en todas las operaciones.

Clima y datos

Al Dahra completó un inventario exhaustivo de gases de efecto invernadero en las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, incluyendo las categorías FLAG y no FLAG, estableciendo 2025 como nuevo año de referencia. La empresa ha comenzado a centrar su atención en la intensidad de carbono por cultivo y por hectárea, reflejando las realidades agrícolas y permitiendo intervenciones más específicas. Para respaldar esto, Al Dahra inició su transición a Sandy by Trinity AgTech, una plataforma de informes de carbono y capital natural diseñada específicamente para la agricultura.

Cadena de valor sostenible

Más allá de sus operaciones directas, Al Dahra completó un exhaustivo análisis de riesgos ESG en toda su cadena de suministro y seleccionó a Sedex como su plataforma de evaluación ESG de proveedores, estableciendo un marco escalable para el abastecimiento responsable. En logística, las rutas de transporte marítimo impulsadas por biocombustibles se multiplicaron por más de cuatro, mientras que los cambios modales hacia el transporte fluvial en Rumania redujeron aproximadamente 200 movimientos de camiones por semana.

Tratando a la gente de forma justa

Al Dahra presentó un nuevo marco de Inclusión y Compromiso, respaldado por su primera Encuesta Global de Compromiso de los Empleados, que logró una tasa de participación del 80% y una puntuación de compromiso del 76%, seis puntos porcentuales por encima del promedio del sector. Además, el 82% de los empleados expresó orgullo de trabajar para Al Dahra, y el 81% la recomendaría como un excelente lugar para trabajar. Los resultados de la encuesta ahora sirven de base para acciones específicas en materia de desarrollo de liderazgo, reconocimiento, bienestar y mejora de sistemas.

Lugar de trabajo saludable y seguro

El gobierno en materia de salud y seguridad se reforzó mediante la implementación de sistemas digitales de notificación de incidentes, lo que permitió un enfoque proactivo para la gestión de riesgos. En 2025, la empresa registró cero fallecimientos, redujo las lesiones con baja laboral de 48 a 44 y aumentó el cumplimiento de la formación del 38% al 65%, gracias al incremento de las horas totales de formación de 41.000 a 59.000.

Nuestra comunidad

En 2025, se invirtieron más de 2 millones de AED en las comunidades donde opera Al Dahra, apoyando la educación, el desarrollo comunitario, la salud, la cultura y el bienestar social. Se estableció un modelo más enfocado y orientado al impacto, alineado con la nueva ambición de impactar positivamente la vida de 100.000 personas para 2030.

Mirando hacia el futuro

Guiada por su propósito de alimentar de forma sostenible a un mundo en crecimiento, la prioridad para el próximo año es ampliar las iniciativas exitosas, fortalecer la rendición de cuentas y seguir integrando la sostenibilidad en la forma en que la empresa opera, invierte y crece. Para 2030, Al Dahra aspira a operar una plataforma agrícola global, sostenible, de regadío y con tecnología digital, que abarque 500.000 hectáreas. Esta plataforma contribuirá positivamente a los sistemas alimentarios, apoyará a las comunidades y los entornos en los que opera y generará valor a largo plazo para todos los interesados.

El Informe de Sostenibilidad 2025 está disponible en www.aldahra.com.

Acerca de Al Dahra

Al Dahra es líder mundial en agricultura moderna, impulsando una agricultura sostenible, digitalizada y a gran escala en todos los continentes. Cultivando más con menos recursos, Al Dahra se especializa en el cultivo, la producción y la comercialización de casi 3 millones de toneladas de productos alimenticios básicos y hasta 3 millones de toneladas de piensos para animales. Con una amplia cartera de clientes, desde empresas comerciales hasta agencias gubernamentales, Al Dahra tiene una extensa presencia geográfica, operando en 15 países y atendiendo a más de 40 mercados, con una posición de liderazgo en África, Europa y Oriente Medio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997898/Al_Dahra_Egypt.jpg