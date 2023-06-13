من المقرر أن تعاني المملكة المتحدة من هجرة جماعية للمليونيرات أكبر من روسيا في عام 2023

لندن، 13 يونيو 2023 /RNewswire/ - من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة تدفقًا صافيًا لعدد 3200 فرد من أصحاب الثروات العالية (HNWIs) في عام 2023 - أعلى من صافي الخسارة المتوقعة البالغ 3000 لروسيا، وفقًا لـ تقرير هينلي الخاص عن هجرة الثروات لعام 2023 .وهذا من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة ثالث أكبر خاسر من أصحاب الملايين على مستوى العالم بعد الصين (صافي خسارة 13500) والهند (صافي خسارة 6500). ولعل أبرز ما في الأمر أن رحلة الأثرياء المتوقعة في المملكة المتحدة تبلغ ضعف ما كانت عليه في العام الماضي، عندما شهدت هجرة جماعية صافية لعدد 1600 مليونير.

يعرض التقرير الصادر عن شركة استشارات الهجرة الاستثمارية Henley & Partners أحدث صافي التدفقات الداخلة والخارجة من أصحاب الملايين من الدولارات (أي الفرق بين عدد الأثرياء الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أمريكي أو أكثر والذين ينتقلون إلى بلد ما أو يهاجرون منه). حسب توقعات شركة ذكاء الثروة العالمية New World Wealth . تركز الأرقام فقط على الأثرياء الذين انتقلوا - أي الذين يقيمون في بلدهم الجديد أكثر من ستة أشهر في السنة. ملاحظة: تم تقريب جميع أرقام الأثرياء إلى أقرب 100.

"أستراليا" تعود إلى القمة

من المتوقع أن تجتذب أستراليا أعلى صافي تدفق للأثرياء في عام 2023 عند 5200، وعلى الرغم من انخفاض الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الثاني بعد تدفقها القياسي في عام 2022، لا يزال من المتوقع أن تتمتع بصافي وصول مثير للإعجاب يصل إلى 4500 مليونير جديد هذا العام. تحتل سنغافورة المرتبة الثالثة مع صافي تدفق بلغ 3200 من الأثرياء، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، تليها الولايات المتحدة بصافي تدفق متوقع يصل إلى 2100 مليونير.

سويسرا (صافي التدفق 1،800) وكندا (1،600) في المركزين الخامس والسادس، على التوالي، مع اليونان (1،200)، وفرنسا (1،000 - ضعف صافي مدخول العام الماضي البالغ 500 مليونير)، والبرتغال (800)، ونيوزيلندا ( 700) جميعها ضمن قائمة أفضل 10 تدفقات من الأثرياء الوافدين لهذا العام. من المتوقع أن تنخفض إسرائيل من المراكز العشرة الأولى حيث من المقرر أن ينخفض صافي تدفق أصحاب الملايين إلى النصف تقريبًا إلى 600 فقط مقارنة بـ 1100 في عام 2022.

يقول الدكتور يورغ ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners، إن هناك نموًا مطردًا في هجرة المليونير خلال العقد الماضي، مع توقع أن تصل الأرقام العالمية لعامي 2023 و 2024 إلى 122000 و 128000 على التوالي. "بشكل عام، يبدو أن اتجاهات هجرة الثروات ستعود إلى أنماط ما قبل الوباء هذا العام، مع استثناءات ملحوظة لأهم مناطق الجذب السابقة للثروة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة."

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رهان سيئ لبريطانيا

كان عام ذروة صافي التدفق الخارجي في المملكة المتحدة عام 2017، بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. قبل ذلك، تمتعت البلاد بتدفقات إيجابية صافية من الأثرياء. في حين انخفض صافي الخسائر بشكل طفيف بين عامي 2017 و 2019 تشير توقعات 2023 إلى أن خروج مليونيرًا أكثر أهمية يجري حاليًا.

يقول البروفيسور تريفور ويليامز، كبير الاقتصاديين السابق في Lloyds Bank Commercial، "بغض النظر عن مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المجموعة تصوت بأقدامها. إلى جانب تغيير السياسة لإزالة وضع دافع الضرائب الدائم غير المقيمين، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة أقل ترحيباً وترحيباً بالأثرياء ". تقر سونيتا سينغ-دلال في Hourani & Partners بأن "الجدل حول غير المقيمين" البريطاني المثير للقلق، والذي أثارته تقلبات سياسية غير مسبوقة، إلى جانب ارتفاع الديون، ونظام الرعاية الصحية غير الفعال، ومعدلات الجريمة المرتفعة، والشعور العام بالضيق المستمر، من الواضح أنها شوهت بريق لندن".

كما أن جاذبية عملاق مالي آخر، الولايات المتحدة، تتضاءل بسرعة. تعد أمريكا بشكل ملحوظ أقل شعبية بين المليونيرات المهاجرين مقارنة بما قبل كوفيد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التهديد بفرض ضرائب أعلى. لا تزال البلاد تجتذب المزيد من المؤسسات غير الحكومية البشرية أكثر من خسارتها للهجرة، مع تدفق صافٍ قدره 2100 متوقع لعام 2023، على الرغم من أن هذا انخفاض مذهل عن مستويات عام 2019، والذي شهد تدفقًا صافياً قدره 10800 مليونير .

أصحاب الخسارة الأكبر في عام 2023

كما فعلت خلال العقد الماضي، لا تزال الصين تخسر أكبر عدد من أصحاب الملايين من الدولارات كل عام بسبب الهجرة. يوضح أندرو أمويلز ، رئيس قسم الأبحاث في New World Wealth أن "نمو الثروة العامة في الصين قد تباطأ على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعني أن التدفقات الخارجة الأخيرة قد تكون أكثر ضررًا من المعتاد". على الرغم من أنها ثاني أكبر الخاسرين على مستوى العالم، فمن المتوقع أن تنخفض أرقام صافي خروج الهند إلى 6500 في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي (7500) وكما يشير أمويلز، "هذه التدفقات الخارجة ليست مقلقة بشكل خاص لأن الهند تنتج مليونيرات جديدة أكثر بكثير مما تخسره بسبب الهجرة".

تحتل المملكة المتحدة (3200) وروسيا (3000 مقابل 8500 في عام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا) المركزين الثالث والرابع على التوالي، مع البرازيل (1200) وهونغ كونغ (المناطق الإدارية الخاصة بالصين) (1000 - أقل من نصف صافي التدفق الفعلي في 2022)، وكوريا الجنوبية (800 - ضعف صافي التدفق في عام 2022)، والمكسيك (700)، وجنوب إفريقيا (500)، واليابان (300 مقارنة بخسارة العام الماضي الصافية البالغة 100)، مما يشكل بقية أكبر 10 مليونير. توقعات الخاسرين لعام 2023.

يقول ميشا جليني ، الصحفي الحائز على جوائز إن الدروس لأولئك الذين يأملون في جذب الأثرياء واضحة. "الاستقرار السياسي هو المقياس الرئيسي، إلى جانب أنظمة الضرائب المنخفضة والحرية الشخصية. حتى تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، سيستمر كلا البلدين في تصدير الأثرياء، وسيظل هذا هو الدافع الأكبر الوحيد لإعادة التوطين. ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات في العديد من الدول الغربية الرئيسية في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، قد ينتظر أثرياء آخرون حتى نتيجتها، لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قبل اتخاذ قرارهم".

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