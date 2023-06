O Reino Unido está prestes a sofrer um êxodo líquido de milionários maior do que a Rússia no ano de 2023.

LONDRES, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Espera-se que o Reino Unido veja um fluxo líquido de 3.200 indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) em 2023 — superior à perda líquida projetada de 3.000 para a Rússia, de acordo com o Relatório de Migração de Riqueza Privada Henley de 2023.Isso tornará o Reino Unido o terceiro maior perdedor de milionários em todo o mundo após a China (perda líquida de 13.500) e a Índia (perda líquida de 6.500). Talvez, mais notavelmente, a evasão esperada de HNWIs (indivíduos de alto patrimônio líquido do Reino Unido) seja o dobro do ano passado, quando viu um êxodo líquido de 1.600 milionários.

O relatório da empresa de consultoria de migração de investimentos Henley & Partners apresenta os mais recentes fluxos de entrada e saída de milionários em dólares (ou seja, a diferença entre o número de HNWIs com patrimônio investível de USD 1 milhões ou mais que se realocam e emigram de um país), conforme projetado pela empresa global de inteligência em riqueza New World Wealth. Os números se concentram apenas nos HNWIs que se mudaram — ou seja, que permanecem em seu novo país mais de seis meses por ano. Observe: todos os números dos HNWI são arredondados para os 100 mais próximos.

"Down Under" de volta ao topo.

Espera-se que a Austrália atraia o maior fluxo líquido de HNWIs em 2023 com 5.200 indivíduos, e embora os Emirados Árabes Unidos caiam em 2º lugar após seu influxo recorde na DIVERS 2022, espera-se que ainda desfrutem de uma impressionante chegada líquida de 4.500 novos milionários este ano. Singapura ocupa o 3º lugar com um fluxo líquido de 3.200 HNWIs, o mais alto já registrado, seguido dos EUA com uma entrada líquida estimada de 2.100 milionários.

A Suíça (entrada líquida de 1.800) e o Canadá (1.600) estão no 5 e 6 lugar, respectivamente, com a Grécia (1.200), França (1.000 — dobrando a entrada líquida do último ano de 500 milionários), Portugal (800) e Nova Zelândia (700) todos chegando à lista dos 10 primeiros deste ano para entradas líquidas de HNWIs. Estima-se que Israel caia do Top 10, com seu influxo líquido de milionários definido para quase a metade, para apenas 600, em comparação com 1.100 em 2022.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz que houve um crescimento constante na migração milionária na última década, com números globais de 122.000 para 2023 e 128.000 para 2024. "Em geral, as tendências de migração de riqueza parecem destinadas a reverter aos padrões pré-pandêmicos este ano, com as notáveis exceções dos ex-ímãs de riqueza, o Reino Unido e os EUA".

Brexit uma aposta ruim para a Grã-Bretanha

O ano de pico de saída líquida do Reino Unido foi em 2017, após o plebiscito do Brexit no país em 2016. Antes disso, o país mantinha entradas líquidas positivas de HNWIs. Embora as perdas líquidas tenham caído ligeiramente entre 2017 e 2019, a previsão para 2023 indica que um a saída milionária muito mais significativa está a caminho.

O Prof. Trevor Williams, ex-economista-chefe do Lloyds Bank Commercial, diz "seja qual for a opinião que alguém tenha sobre os méritos do Brexit, este grupo está votando com os pés ao deixar o país". Juntamente com a mudança política para remover o status de contribuinte permanente não domiciliado, o Brexit tornou o Reino Unido menos hospitaleiro e receptivo à HNWIs". A Sunita Singh-Dalal da Hourani & Partners concorda que "o recente debate perturbador sobre os 'Non-Dom' (não domiciliados) na Grã Bretanha desencadeado pela volatilidade política sem precedentes, juntamente com o aumento da dívida, um sistema de saúde disfuncional, altas taxas de criminalidade e um senso geral de mal-estar persistente, manchou claramente o brilho de Londres".

O apelo de outro gigante financeiro, os EUA, também está diminuindo rapidamente. Os EUA são notavelmente menos populares entre os milionários migrando do que antes da Covid, devido em parte à ameaça de impostos mais altos. O país ainda atrai mais HNWIs do que perde para a imigração, com uma entrada líquida de 2.100 projetada para a 2023, embora esta seja uma queda impressionante dos níveis de 2019, que teve um fluxo líquido de 10.800 milionários.

Os outros grandes perdedores da 2023.

Como aconteceu na última década, a China continua a perder o maior número de milionários em dólares todos os anos para a migração. Andrew Amoils, diretor de pesquisa da New World Wealth, explica que "o crescimento geral da riqueza na China tem diminuído nos últimos anos, o que significa que os resultados recentes podem ser mais prejudiciais do que o habitual". Embora seja o segundo maior perdedor globalmente, os números de saída líquida da Índia devem cair para 6.500 em 2023 em comparação com o ano passado (7.500) e, como Amoils aponta, "essas saídas não são particularmente preocupantes, pois a Índia produz muito mais novos milionários do que perde à migração".

O Reino Unido (3.200) e a Rússia (3.000 contra 8.500 em 2022 após a invasão da Ucrânia) estão em 3º e 4º lugares, respectivamente, com Brasil (1.200), Hong Kong (SAR China) (1.000 - menos da metade da rede real saída em 2022), Coréia do Sul (800 - o dobro da saída líquida em 2022), México (700), África do Sul (500) e Japão (300 em comparação com a perda líquida de 100 do ano passado) compondo o restante do Top 10 maiores perdedores milionários previstos para 2023.

O premiado jornalista Misha Glenny diz que as lições para aqueles que esperam atrair HNWIs são claras. "A estabilidade política é a métrica chave, juntamente com regimes de baixa tributação e liberdade pessoal. Até que a guerra Russo–Ucrainiana termine, ambos os países continuarão a exportar HNWIs, e isso continuará sendo o maior fator de realocação. Mas com as eleições marcadas para muitos países importantes do Ocidente nos próximos 18 meses, outros HNWIs podem esperar até o resultado, principalmente nos EUA e no Reino Unido, antes de fazer sua escolha."

FONTE Henley & Partners

