منتجات شركة JA Solar من النوع n تجتاز تقييم EPD في النرويج وإيطاليا

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JA Solar Technology Co., Ltd.

24 نوفمبر, 2023, 04:26 AST

JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy
JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy

بكين, 24 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- حصلت JA Solar، شركة التصنيع الرائدة لمنتجات الطاقة الشمسية عالية الأداء، مؤخرًا على مزيد من التصديق لجهودها من أجل تحقيق الاستدامة عن طريق الانتهاء بنجاح من تقييمات إعلان المنتج البيئي (EPD) لخطوط إنتاج متعددة عبر المؤسسة الفرنسية الموثوقة Kapstan، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها في أنظمة إعلان المنتج البيئي (EPD) في النرويج وإيطاليا. ويوضح هذا الإنجاز أن عمل JA Solar المتواصل في التصميمات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وممارسات التصنيع المستدامة يستمر في الحصول على تصديق ذي أهمية من الجهات الخارجية وتعزيز تأثير الشركة وقدرتها التنافسية في سوق الطاقة الكهروضوئية الراقية (PV).

وكإعلان بيئي من النوع الثالث يستند إلى معيار ISO14025، فإن إعلان المنتج البيئي (EPD) يستند إلى تقييم دورة الحياة (LCA)، ويكشف عن الأثر البيئي للمنتجات أو الخدمات من العديد من الجوانب بما في ذلك الموارد غير المتجددة والأنظمة البيئية وصحة الإنسان طوال دورة حياته من بداية الحصول على المواد الخام والإنتاج والنقل والاستهلاك وحتى التخلص منها نهائيًا. في هذا السياق، يعتبر إعلان المنتج البيئي (EPD) أقوى أداة دعم للمشتريات الحكومية الصديقة للبيئة والتصميم البيئي للمنتجات. ويُعد تقييم إعلان المنتج البيئي (EPD) الذي تحصل عليه منتجات المؤسسات تقييمًا عالميًا في معظم الدول الأوروبية.

هذا وقد نجحت سلسلة المنتجات من النوع p وكل منتجات DeepBlue 4.0 Pro من النوع n التي تحت إشراف JA Solar في اجتياز تقييم إعلان المنتج البيئي (EPD) في النرويج وإيطاليا هذه المرة. ويُعترف بهذه المنتجات على وجه الخصوص إلى حد كبير بسبب قدرتها على الحد من (إمكانيات حدوث الاحتباس الحراري العالمي) GWP. وهذا يشير إلى أنه تم الاعتراف بجميع منتجات JA Solar الكهروضوئية السائدة في السوق الدولية الراقية، كما أنه يُظهِر مدى التقدم منتجات JA Solar وملائمتها للبيئة في عصر المنتجات من النوع n.

هذا وعلى الدوام تلتزم JA Solar بالإنتاج وإجراء العمليات وتصنيع المنتجات الصديقة للبيئة، ولا تدخر جهدًا في سبيل بناء سلسلة صناعية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون. وفي عام 2022 اقترحت JA Solar أيضًا مفهوم التنمية المستدامة تحت شعار "من الوسط الصناعي الملائم للبيئة إلى التطور وتحقيق التنمية ثم إلى العظمة".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2283569/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpg

 

 

 

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