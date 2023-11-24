Продукция n-типа компании JA Solar прошла проверку EPD в Норвегии и Италии

News provided by

JA Solar Technology Co., Ltd.

24 Nov, 2023, 10:04 ET

ПЕКИН, 24 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания JA Solar, ведущий производитель высокоэффективных солнечных батарей, успешно прошла проверку на соответствие требованиям экологической декларации продукции (EPD) для нескольких линеек продукции в авторитетной французской организации Kapstan, что позволило JA Solar получить регистрацию в системах EPD Норвегии и Италии. Это свидетельствует о том, что деятельность JA Solar в области экологически безопасного проектирования, снижения углеродного следа и внедрения экологически устойчивых технологий производства продолжает получать высокие оценки независимых организаций и повышать влияние и конкурентоспособность компании на рынке высокотехнологичных фотоэлектрических (ФЭ) систем.

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JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy
JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy

Стандарт EPD, в основе которого лежит оценка жизненного цикла (ОЖЦ), представляет собой экологическую декларацию III типа, основанную на стандарте ISO14025, и определяет степень воздействия продукции или услуги на окружающую среду, включая невозобновляемые ресурсы, экосистемы и здоровье человека на протяжении всего жизненного цикла — от приобретения сырья, производства, транспортировки и использования до конечной утилизации. Поэтому EPD считается важнейшим инструментом для государственных зеленых закупок и экологического дизайна продукции. Полученная продукцией предприятия оценка EPD является универсальной для большинства европейских стран.

Изделия серии p-типа и вся продукция n-типа DeepBlue 4.0 Pro, выпускаемая компанией JA Solar, успешно прошли сертификацию EPD в Норвегии и Италии. Эти продукты также получили высокую оценку благодаря низкому ПГП (потенциалу глобального потепления). Это означает, что все основные фотоэлектрические устройства компании JA Solar получили признание на международном рынке высокотехнологичной продукции, а также свидетельствует о том, что сегодня, в период перехода на технологии n-типа, продукция компании JA Solar является инновационной и экологически устойчивой.

Компания JA Solar всегда стремилась к экологически чистому производству, экологически безопасной эксплуатации и экологически чистой продукции, прилагая все усилия для создания экологически чистой и низкоуглеродной промышленной цепочки. В 2022 году компания JA Solar представила концепцию устойчивого развития «Зеленые технологии для экологии, зеленые технологии для роста, зеленые технологии для успеха» (Green to Green, Green to Grow, Green to Great).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2283569/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpg

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