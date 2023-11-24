Продукция n-типа компании JA Solar прошла проверку EPD в Норвегии и Италии

ПЕКИН, 24 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания JA Solar, ведущий производитель высокоэффективных солнечных батарей, успешно прошла проверку на соответствие требованиям экологической декларации продукции (EPD) для нескольких линеек продукции в авторитетной французской организации Kapstan, что позволило JA Solar получить регистрацию в системах EPD Норвегии и Италии. Это свидетельствует о том, что деятельность JA Solar в области экологически безопасного проектирования, снижения углеродного следа и внедрения экологически устойчивых технологий производства продолжает получать высокие оценки независимых организаций и повышать влияние и конкурентоспособность компании на рынке высокотехнологичных фотоэлектрических (ФЭ) систем.

JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy

Стандарт EPD, в основе которого лежит оценка жизненного цикла (ОЖЦ), представляет собой экологическую декларацию III типа, основанную на стандарте ISO14025, и определяет степень воздействия продукции или услуги на окружающую среду, включая невозобновляемые ресурсы, экосистемы и здоровье человека на протяжении всего жизненного цикла — от приобретения сырья, производства, транспортировки и использования до конечной утилизации. Поэтому EPD считается важнейшим инструментом для государственных зеленых закупок и экологического дизайна продукции. Полученная продукцией предприятия оценка EPD является универсальной для большинства европейских стран.

Изделия серии p-типа и вся продукция n-типа DeepBlue 4.0 Pro, выпускаемая компанией JA Solar, успешно прошли сертификацию EPD в Норвегии и Италии. Эти продукты также получили высокую оценку благодаря низкому ПГП (потенциалу глобального потепления). Это означает, что все основные фотоэлектрические устройства компании JA Solar получили признание на международном рынке высокотехнологичной продукции, а также свидетельствует о том, что сегодня, в период перехода на технологии n-типа, продукция компании JA Solar является инновационной и экологически устойчивой.

Компания JA Solar всегда стремилась к экологически чистому производству, экологически безопасной эксплуатации и экологически чистой продукции, прилагая все усилия для создания экологически чистой и низкоуглеродной промышленной цепочки. В 2022 году компания JA Solar представила концепцию устойчивого развития «Зеленые технологии для экологии, зеленые технологии для роста, зеленые технологии для успеха» (Green to Green, Green to Grow, Green to Great).

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