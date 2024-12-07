منتدى شركة CMG لوسائل الإعلام المرئية يهدف إلى تعزيز التعاون وتضخيم أصوات الجنوب العالمي

بكين، 7 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- حقق المنتدى العالمي الثاني عشر لوسائل الإعلام المرئية، الذي افتُتح في مدينة قوانغتشو في مقاطعة فوجيان شرقي الصين يوم الثلاثاء، العديد من النتائج الهامة، بما في ذلك إطلاق مبادرة مشتركة وآلية تعاون وسائل الإعلام التي تهدف إلى تعزيز التبادلات وتعزيز صوت الجنوب العالمي.

جمع المنتدى الذي استمر يومين حوالي 200 ممثل من 87 مؤسسة إعلامية في أكثر من 60 دولة ومنطقة إلى مدينة قوانغتشو الساحلية، والمعروفة كميناء تجاري تاريخي وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

تستضيف المنتدى وكالة الأنباء المرئية (CCTV+) التابعة لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CCTV) التابعة لشركة "تشاينا ميديا جروب" [China Media Group "سي إم جي" (CMG)]، ويتناول موضوع "الذكاء بدون حدود، الرؤية خارج الأفق - دور وسائل الإعلام في التواصل والتبادل الثقافي" ، ويستكشف تطبيق وحوكمة الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام. ويهدف إلى إنشاء منصات تبادل جديدة من خلال الاتصالات الذكية والمشاركة في خلق مستقبل واعد للحضارات الرقمية في الجنوب العالمي.

أطلق "شين هايشونغ" رئيس شركة "سي إم جي"، إلى جانب ضيوف بارزين آخرين ، المبادرة المشتركة لحوار وسائل الإعلام والتعاون في الجنوب العالمي ، وهي واحدة من أبرز إنجازات منتدى هذا العام.

تهدف المبادرة ، التي اقترحها بشكل مشترك شركة "سي إم جي"، والاتحاد الآسيوي للإذاعة والتلفزيون، واتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد الإفريقي للإذاعة، والتحالف الإعلامي لأمريكا اللاتينية ، إلى بناء نظام سردية "الجنوب العالمي" وتضخيم أصوات وسائل الإعلام الخاصة به ، وتعزيز التعلم المتبادل والتبادلات لدفع الرخاء المشترك لحضارات الجنوب العالمي ، والوفاء بمسؤوليات الإعلام من خلال الدعوة إلى العدالة للجنوب العالمي على الساحة العالمية.

كما سلط المنتدى الضوء على جهود التبادل الثقافي ، بما في ذلك إصدار مقطع فيديو ترويج عالمي "لحفل مهرجان الربيع لعام 2025" (2025 Spring Festival Gala) الذي تقيمه شركة "سي إم جي" . كجزء أساسي من الاحتفالات السنوية للسنة الصينية القمرية الجديدة منذ عام 1983 ، أصبح المهرجان أحد أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدةً في العالم ويعتبر منصة أيقونية لتعزيز الثقافة الصينية في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم أربعة أعمال دراما وثائقية عالية الجودة، والتي ستقدم للجمهور فهمًا أعمق للحياة اليومية للشعب الصيني، بالإضافة إلى لمحة عن تاريخ البلاد الغني، وجهود الحفاظ على البيئة، وجهود الفضاء.

أعلنت شركة "سي إم جي" أيضًا عن مبادراتها المستمرة في عرض الأفلام والتلفزيون لعام 2025 في بلدان آسيا الوسطى، وأوروبا، والأمريكيتين ، مما يوفر رؤية بانورامية للصين للجمهور العالمي.

للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ، أطلقت شبكة تلفزيون الصين العالمية التابعة لشركة "سي إم جي" حملة "الصين عن قُرب" ، والتي دمجت تنسيقات إعلامية متعددة. تدعو هذه المبادرة الصحفيين والمؤثرين الصينيين والدوليين لتجربة ثقافة الصين الديناميكية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مباشرةً.

بالتعاون مع قوانغتشو - مدينة الميناء التي كانت بمثابة نقطة انطلاق طريق الحرير البحري - بدأت شركة "سي إم جي" أيضًا موسم الاتصالات الدولي؛ حيث نسجت قصصًا عن هذا الطريق التجاري القديم لتقدم رواياتٍ حديثة لتعزيز التأثير العالمي وقدرات التواصل في الصين.

كما جذب انتباه الحضور أيضًا غرفة تجربة "سي إم جي" التي تحمل اسم "صوت جينكاي" (Jingcai Voice) في مكان إقامة المنتدى ، والتي عرضت تطبيقات متطورة لتكنولوجيا الصوت ثلاثية الأبعاد.

تضمن المنتدى أيضًا جلسات فرعية مثل "كيف تُمكِّن التكنولوجيا الجديدة وسائل الإعلام"، و"التواصل والتبادلات الثقافية بين الشعوب تفتح آفاقًا جديدة للتواصل الدولي" ، والتي شهدت مناقشاتٍ حول مواضيع مثل تطبيق وحوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام ، وإنشاء منصات مبتكرة للتواصل باستخدام التقنيات الذكية ، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للحضارة الرقمية لدول الجنوب العالمي.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=PCdoWXwyfMk