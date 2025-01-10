منصة BingX تستعرض عام 2024: معالجة العديد من التحديات بأداءٍ أقوى

مدينة بنما، 10 يناير 2025 - /PRNewswire/ -- تفخر BingX بتقديم مراجعتها السنوية لعام 2024، لتسليط الضوء على عام تميّز بالنمو الاستثنائي والابتكار والمرونة. وعلى الرغم من مرور العالم بالعديد من التحدّيات في عام 2024، إلا أن BingX نجحت في التغلب على العقبات وحققت إنجازات غير مسبوقة، مما عزّز مكانتها كمنصة عالمية رائدة في مجال تداول العملات المشفرة.

أداء أفضل: إعادة تعريف النمو في سوق ديناميكية

BingX Reflects on 2024: Challenging But Stronger

شهد عام 2024 نموًا استثنائيًا لمنصة BingX، حيث حققت المنصة زيادة ملحوظة بنسبة 185% في حجم التداول مقارنةً بعام 2023 وتوسعت قاعدة مستخدميها العالمية لتصل إلى أكثر من 20 مليونًا. وقد ركزت الجهود الاستراتيجية التي بذلتها BingX على تحسين تجربة المستخدم، وتنقيح عروض المنتجات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتحسين البنية التحتية للمنصة. وأتاح التركيز على التقسيم الإقليمي للمنصة تلبية الاحتياجات المُحدّدة للمتداولين عبر مختلف المناطق، مما جعل منصة BingX أيسر وصولاً وأسهل استخدامًا لجمهور أوسع نطاقًا. ومن خلال هذه المبادرات، تمكنت BingX من تحقيق التوازن الفعّال بين ابتكار المنتجات وتطوير العلامة التجارية العالمية، وحققت تقدمًا كبيرًا في أعمالها وانتشارها العالمي.

أعمال أكثر ذكاءً: ابتكارات منقطعة النظير في المنتجات والخدمات

في عام 2024، حققت BingX تقدمًا كبيرًا في منتجاتها وخدماتها. وشهد تداول العقود الآجلة تحسينات كبيرة مع تحسّن العمق والسيولة، وانخفاض الرسوم، وفترات تنفيذ أسرع، مما يضمن تجربة مثالية للمستخدمين، حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة. وقدمت BingX منتجات مبتكرة مثل العقود الآجلة بهامش العملة والعقود الآجلة بهامش عملة الدولار الأمريكي، وتداول العقود الآجلة قبل الإطلاق، والتداول بالنسخ ذات صفر انزلاق في السعر. وقد وفرت هذه العروض للمتداولين مزيدًا من المرونة، مما مكّنهم من تكرار الاستراتيجيات بسلاسة، والانخراط في الأسواق الناشئة بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أدوات فريدة مثل ميزة السعر المضمون وآلية السعر المزدوج للقضاء على الانزلاق في السعر وتعزيز استقرار السعر.

كذلك، شهد التداول الفوري تحسيناتٍ كبيرة، حيث تم إدراج أكثر من 1,000 رمز مميّز وزوج تداول عالي الجودة لتوفير فرص استثمار أوسع نطاقًا. وتوفر المبادرات الجديدة، بما في ذلك BingX Launchpool وLaunchpad، للمستخدمين تدفقات دخل سلبية بالإضافة إلى الوصول المبكر إلى مشاريع سلسلة الكتل الواعدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع فرق المشروع، قدمت BingX دعمًا تشغيليًا قويًا، وأطلقت حملاتٍ موجّهة لتعزيز الرؤية، وسهلت الاتصالات ذات المنفعة المتبادلة بين المستخدمين والمشاريع، مما أدى إلى إنشاء منظومة مزدهرة تدعم النمو والابتكار.

كما شهد عام 2024 إطلاق BingX Labs، وهو مركز ابتكار مُخصّص لتطوير تقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين) واعتماد العملات المشفرة. وقدم BingX Labs ميزات متطورة مثل رؤى التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وعمليات تكامل التمويل اللامركزي في المنصة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع المطورين وقادة الفكر المعنيين بسلسلة الكتل، قاد BingX Labs الابتكار مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز المشاريع الناشئة.

منصة أقوى: الريادة في المجال والاعتراف العالمي

عزّزت BingX مكانتها كمنصة رائدة عالميًا في المجال من خلال الابتكار والقيادة الفكرية والمساهمات الهادفة في منظومة العملات المشفرة. وسمحت المساهمة الفعّالة في الفعاليات والقمم العالمية الكبرى لمنصة BingX بمشاركة الرؤى وقيادة المناقشات الهامة حول مستقبل التداول بالعملات المشفرة. وقد تم الاعتراف بتميّز المنصة من خلال منحها جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة تريدينج فيو لأفضل بورصة عملات مشفرة وجائزة أفضل بورصة عملات مشفرة مركزية لهذا العام في حفل توزيع جوائز بلوكتشين لايف 2024. وقد أدت الشراكات الاستراتيجية مع العلامات التجارية الشهيرة، مثل نادي تشيلسي لكرة القدم، إلى تعزيز حضور BingX ومصداقيتها عالميًا.

مشاركة مجتمعية أعمق: التزام المستخدم أولاً

لطالما وضعت BingX تجربة المستخدم في طليعة رسالتها في العمل. ففي عام 2024، قدمت المنصة استراتيجيات تداول قابلة للتخصيص، وخيارات رفع مالي مرنة، وحملات مكافآت مُخصّصة، ما مكّن المستخدمين من تخصيص رحلات التداول الخاصة بهم. كما عزّزت BingX علاقاتها المجتمعية العالمية من خلال المحتوى التعليمي والندوات عبر الإنترنت والفعاليات الإقليمية. وتضمّنت المبادرات المجتمعية التعاون الاستراتيجي مع المؤثرين وجهود المسؤولية الاجتماعية المؤثرة مثل مشاريع الإغاثة في حالات الكوارث والاستدامة والمبادرات المُصمّمة لتمكين المتداولين من خلال الحملات التعليمية. وأظهرت هذه الجهود التزام BingX بإحداث تأثير هادف وإيجابي، يمتد إلى ما هو أبعد من عالم التداول ويعمل على تعزيز مجتمع عالمي أقوى وأكثر مشاركةً.

التطلع إلى المستقبل: التركيز على المستخدمين والنمو في عام 2025

بينما تستعد BingX لعام 2025، تشارك مدير المنتجات فيفيان لين التزام BingX بنهج المستخدم أولاً والتقسيم الإقليمي الأعمق قائلةً: "تدور استراتيجيتنا في عام 2025 حول تمكين المتداولين على جميع المستويات من خلال التطوير المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا وأدوات التداول المتقدمة وحلول إدارة الأصول والموارد التعليمية. كما أننا نعمل على تكثيف جهود التقسيم الإقليمي لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأسواق العالمية بشكل أفضل، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها دفع نمونا وتغلغلنا في السوق عبر المناطق الرئيسية".

تكرّس BingX جهودها للبقاء في طليعة مشهد الابتكار مع ضمان أن يكون المستخدمون دائمًا في صميم جهود التطوير لديها. وتهدف المنصة إلى البناء على أساسها القوي ومواصلة التقدم في عام 2025، والتطور لتلبية الاحتياجات الديناميكية للمتداولين وتعزيز مكانتها في مشهد العملات المشفرة العالمي.

نبذة عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة، تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري والمشتقات والتداول بالنسخ وإدارة الأصول، وجميعها مُصمّمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين، من المبتدئين إلى المحترفين. وتلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكّن المستخدمين من استخدام الأدوات والميزات المبتكرة لرفع كفاءتهم في التداول. وفي عام 2024، أصبحت BingX بكل فخر الشريك الرسمي لتبادل العملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل بداية مثيرة لدخول عالم الرياضة.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة: https://bingx.com/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2592387/BingX_Annual_Review_1920x1080.jpg

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