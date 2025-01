BingX analisa seu 2024: desafiador, mas fortalecedor

CIDADE DO PANAMÁ, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX apresentou sua análise anual de 2024, destacando um ano marcado por crescimento, inovação e resiliência excepcionais. Embora 2024 trouxe desafios, a BingX superou obstáculos com sucesso e alcançou marcos transformadores, fortalecendo sua posição como líder global na indústria do trading de criptomoedas.

Melhor desempenho: redefinindo o crescimento num mercado dinâmico

Durante 2024, a BingX registou um crescimento extraordinário, uma vez que a plataforma alcançou um aumento notável de 185% no volume de trading em comparação com 2023 e expandiu a sua base global de usuários para mais de 20 milhões. Os esforços estratégicos da BingX se concentraram em melhorar a experiência do usuário, refinar as ofertas de produtos, fortalecer parcerias globais e otimizar a infraestrutura da plataforma. O foco na regionalização permitiu que a plataforma atendesse às necessidades específicas dos traders em diversas regiões, tornando a BingX mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo. Através destas iniciativas, a BingX equilibrou eficazmente a inovação de produtos com o desenvolvimento global da marca, obtendo progressos significativos nos seus negócios e alcance global.

Negócios mais inteligentes: produtos incomparáveis e inovações em serviços

Em 2024, a BingX lançou avanços substanciais em seus produtos e serviços. O trading de futuros recebeu grandes melhorias com maior profundidade e liquidez, taxas mais baixas e velocidades de execução mais rápidas, garantindo uma experiência ideal para os usuários, mesmo em condições de mercado voláteis. A BingX introduziu produtos inovadores, como futuros com márgeins Coin-M e USDC-M, trading de futuros pré-lançamento e copy trading com 0-slippage. Estas ofertas deram aos traders mais flexibilidade, permitindo-lhes replicar estratégias de forma integrada e participar nos mercados emergentes com confiança. Além disso, foram introduzidas ferramentas exclusivas, como o recurso de preço garantido e o mecanismo de preço duplo, para eliminar derrapagens e melhorar a estabilidade de preços.

O trading em spot também teve melhorias significativas, com mais de 1.000 tokens e pares de trading de alta qualidade listados para oferecer oportunidades de investimento mais amplas. Novas iniciativas, incluindo BingX Launchpool e Launchpad, fornecem aos usuários fluxos de renda passivos e acesso antecipado a projetos promissores de blockchain. Ao colaborar estreitamente com as equipes de projeto, a BingX ofereceu forte suporte operacional, lançou campanhas direcionadas para aumentar a visibilidade e facilitou conexões mutuamente benéficas entre usuários e projetos, criando um ecossistema próspero para crescimento e inovação.

BingX Labs, um hub de inovação dedicado a promover a tecnologia blockchain e a adoção de criptomoedas, também foi lançado em 2024. A BingX Labs introduziu recursos de ponta, como insights de negócios baseados em IA, análises preditivas e integrações DeFi à plataforma. Por meio de parcerias estratégicas com desenvolvedores de blockchain e líderes de pensamento, o BingX Labs liderou a inovação e promoveu projetos emergentes.

Uma plataforma mais forte: liderança no setor e reconhecimento global

BingX solidificou sua posição como líder global da indústria por meio de inovação, liderança inovadora e contribuições significativas para o ecossistema de criptomoedas. A participação ativa em grandes eventos e summits globais permitiu à BingX compartilhar conhecimento e liderar discussões críticas sobre o futuro do trading de criptomoedas. A excelência da plataforma foi reconhecida com prêmios de prestígio, incluindo Melhor Exchange de Criptomoedas da TradingView e Exchange Centralizado de Criptomoedas do Ano na Blockchain Life 2024. Parcerias estratégicas com marcas conhecidas como o Chelsea Football Club ampliaram ainda mais a presença e a credibilidade global da BingX.

Maior participação da comunidade: um compromisso que coloca o usuário em primeiro lugar

BingX sempre colocou a experiência do usuário no centro de sua missão. Em 2024, a plataforma introduziu estratégias de trading personalizáveis, opções de alavancagem flexíveis e campanhas de recompensas personalizadas, permitindo aos usuários personalizar as suas experiências de trading. Por meio de conteúdo educacional, webinars e eventos regionalizados, a BingX fortaleceu suas conexões com a comunidade global. As iniciativas lideradas pela comunidade incluíram colaborações estratégicas com influenciadores, esforços de RSC impactantes, tais como projetos de ajuda humanitária e sustentabilidade, e iniciativas concebidas para empoderar aos traders através de campanhas educativas. Esses esforços demonstraram o compromisso da BingX em causar um impacto significativo e positivo, estendendo-se muito além do domínio do trading e promovendo uma comunidade global mais forte e mais engajada.

Olhando para o futuro: foco nos usuários e no crescimento em 2025

Enquanto a BingX se prepara para 2025, a Chief Product Officer, Vivien Lin, compartilha o compromisso da empresa com uma abordagem centrada no usuário e uma regionalização mais profunda: "Nossa estratégia em 2025 gira em torno de empoderar traders de todos os níveis por meio do desenvolvimento contínuo de nossos produtos e serviços, ferramentas de trading avançadas, soluções de gestão de ativos e recursos educacionais Também estamos intensificando nossos esforços de regionalização para melhor atender às diversas necessidades dos mercados globais, com foco particular nas associações. que impulsionará nosso crescimento e penetração de mercado em regiões-chave.

BingX busca permanecer na vanguarda da inovação, garantindo ao mesmo tempo que os usuários estejam sempre no centro de seus esforços de desenvolvimento. A plataforma pretende desenvolver a sua base sólida e continuar a progredir em 2025, evoluindo para satisfazer as necessidades dinâmicas dos traders e consolidando ainda mais a sua posição no cenário global das criptomoedas.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

