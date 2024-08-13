منصة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC يُمددان شراكتهما الناجحة ويقومان بدور رائد لتعزيز نمو منظومة عمل العملات الرقمية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 13 أغسطس، 2024 //PRNewswire -- أعلنت Bybit، ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). فبعد عام من التعاون الناجح، يَسر شركة Bybit أن تُعلن عن دورها الجديد المتمثل في تقديم الخدمات الاستشارية للمركز بعد أن كانت شريك في منظومة عمله، الأمر الذي يعزز مكانتها كقوة رائدة في صناعة العملات الرقمية وشبكة الويب Web3 المزدهرة في دبي.

Bybit and DMCC Extend Successful Partnership, Pioneering New Role to Drive the Growth of Dubai's Crypto Ecosystem

تُمثل هذه الشراكة المعززة فصلاً جديدًا في الالتزام المشترك بين Bybit ومركز DMCC بتعزيز نمو وتطور منظومة عمل العملات الرقمية في المنطقة. ستعمل منصة Bybit، من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، كشريك في منظومة عمل مركز DMCC وكذلك منظومة استشاراته، حيث ستقدم المنصة توجيهات استراتيجية لمركز DMCC للعملات الرقمية وأعضائه بشأن المبادرات الرئيسية.

تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعملات الرقمية

لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال العملات الرقمية، ستقوم Bybit ومركز DMCC للعملات الرقمية بتنظيم حدثين رئيسيين في هذا القطاع هذا العام، وهما: هاكاثون عالمي ومؤتمر رائد. سيعمل الهاكاثون العالمي سالف الذكر على تعزيز الابتكار من خلال دعم المطورين في بناء مشاريع شبكة الويب Web3، بينما سيعمل المؤتمر على ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للقيادة الفكرية من خلال جمع خبراء الصناعة وقادة الرأي الرئيسيين.

وقد شهد العام الماضي إنجازات كبيرة، بما في ذلك هاكاثون طُرحت فيه مجموعة جوائز بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين، إلي جانب دورة تدريبية لرواد الأعمال الطموحين، وفعالية "Let Web3 Happen in Dubai" التي ركزت على مجالي الأمن والامتثال، فضلًا عن حدث جانبي رفيع المستوى في مؤتمر Token 2049. من خلال هذه المبادرات، نجحت Bybit في دعم وتقديم المشورة لأكثر من 20 شركة ناشئة، مما ساعدها على ترسيخ وجودها في المشهد الحيوي للعملات الرقمية في دبي.

بفضل توليها دورًا استشاريًا، ستستفيد Bybit من خبرتها العميقة في الصناعة لتشكيل مستقبل صناعة العملات الرقمية وشبكة الويب Web3. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام الراسخ لمنصة Bybit بدعم رؤية دبي لتصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية وشبكة الويب Web3.

قالت Helen Liu، التي تتقلد منصب Chief Operating Officer لدى منصة Bybit: "يشرفنا أن نكون أول مؤسسة يتم تعيينها لأداء هذا الدور الاستشاري من قبل مركز DMCC. فنحن نتطلع، من خلال تولي هذا الدور، إلى الاستفادة من خبرتنا لدفع عجلة الابتكار وتعزيز وتيرة نمو الصناعة في دبي".

وأضاف Belal Jassoma، Director of Ecosystems لدى مركز DMCC: "لقد كانت Bybit شريكًا حقيقيًا على مدار العام الماضي، حيث قدمت قيمة كبيرة لمجتمع العملات الرقمية وشبكة الويب Web3 في دبي. ويسعدنا توسيع نطاق هذا التعاون من خلال الدور الاستشاري الجديد لمنصة Bybit، والذي سيدعم أعضاء مركز العملات الرقمية لدينا بطرق جديدة وهم يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم في مجال العملات الرقمية والاستفادة من بعض أكثر الأسواق إثارة في العالم".

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 39 مليون مستخدم. تأسست Bybit في عام 2018، وتقدم منصةً احترافيةً تتيح لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية الاستفادة من محرك مطابقة الأوامر فائق السرعة، وتقدم دعم للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر Bybit شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

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