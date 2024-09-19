منصة Volt Active Data تطلق معالجة التدفقات غير المستمرة باستخدام تقنية معالجة المعاملات عبر الإنترنت OLTP

الميزة الجديدة تعزز ريادة منصة Volt في مجال معالجة البيانات في الوقت الفعلي مع قدرات توسع غير محدودة، وهيكل بيانات مبسط، وآلية اتخاذ قرارات سريعة للغاية.

بيدفورد، ماساتشوست ، 19 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصة Volt Active Data، المتخصصة في معالجة بيانات التطبيقات الهامة في الوقت الفعلي، عن إطلاق ميزة Volt Active(SP)، وهي ميزة جديدة تتيح استقبال ومعالجة كميات هائلة من البيانات المتدفقة في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع، دون التضحية بالاتساق أو دقة المعاملات. وتُمكّن ميزة Volt الجديدة دعم معالجة البيتابايت من البيانات عبر العديد من التدفقات الفورية ومخازن البيانات بسرعة وسهولة.

وفي هذا السياق، صرح David Flower، الرئيس التنفيذي CEO لمنصة Volt، قائلاً: "أخيرًا تقدم هذه التقنية الحل الذي كانت الشركات تسعى لتحقيقه منذ زمن طويل، وهو إدارة كميات كبيرة من البيانات المتدفقة على نطاق واسع باستخدام حلول تعتمد على تقنية معالجة المعاملات عبر الإنترنت OLTP. الأمر الذي يعني بشكل أساسي الجمع بين أفضل ما في العالمين: مرونة معالجة البيانات المتدفقة ذات المعاملات المستمرة وغير المستمرة، وهو ما يوفر حلولاً قابلة للتوسع بسهولة وتكلفة إجمالية للملكية TCO أقل بكثير".

من خلال الجمع بين معالجة التدفقات غير المستمرة ومعالجة المعاملات المستمرة، تقدم ميزة Active(SP) حلاً شاملاً للشركات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة وذكية من حيث السياق اعتمادًا على بيانات قادمة من مصادر متعددة. وقد صُمم هذا الحل ليكمل حلول التدفق الشائعة، وسيكون ذا أهمية خاصة للشركات التي تواجه أنظمة معقدة أو تتطلب معالجة البيانات بزمن استجابة منخفض.

تتميز ميزة Active(SP) بتوافقها مع السحابة وتصميمها المخصص للعمل فيها، سواء أكانت السحابة عامة أم خاصة، وهو ما يعني أنه يمكن نشرها في بيئة داخلية أو في السحابة لتقليل التكاليف العالية المرتبطة بتدفق البيانات الكبير داخل وخارج السحابة المُستضافة.

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نبذة عن منصة Volt Active Data

تُعَدّ Volt المنصة الوحيدة المصممة لدعم التطبيقات المؤسسية التي تتطلب أعلى درجات الاتساق، وقابلية التوسع، والتوافر لضمان النجاح. وتعتمد Volt على بنية فريدة لا تقبل المساومة، وهو ما يُبسط هيكل البيانات الخاص بك ويُمكّنك من التصرف بموثوقية مع البيانات فور توليدها، الأمر الذي يساعدك على زيادة الإيرادات، وتقليل المخاطر، وتحسين تطبيقات تقنيات الجيل الخامس 5G، والاستفادة من استثمارات الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML، فضلاً عن خفض التكاليف التشغيلية.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/4917900/Volt_Active_Data_Logo.jpg