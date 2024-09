Volt Active Data introduit le traitement de flux sans état avec OLTP

Ce nouveau produit renforce la position de leader de Volt en tant que plateforme de traitement des données en temps réel pour une évolutivité illimitée, une architecture de données simplifiée et un prise de décisions extrêmement rapide.

BEDFORD, Massachusetts, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, la plateforme de traitement des données en temps réel conçue pour les applications essentielles, a annoncé aujourd'hui la sortie de Volt Active(SP), une nouvelle capacité d'ingestion et de traitement de gros volumes de données en continu, en temps réel et à grande échelle, et sans compromis sur la cohérence ou la transactionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité permet à Volt de prendre en charge le traitement de pétaoctets de données sur plusieurs flux en temps réel et de banques de données, rapidement et facilement.

« Voici enfin le produit sur le marché qui permettra aux entreprises de réaliser ce qu'elles s'efforcent de faire depuis si longtemps : gérer des volumes importants de données en continu et à grande échelle à l'aide de solutions basées sur OLTP » a déclaré David Flower, PDG de Volt. « Cela signifie essentiellement que vous obtenez le meilleur des deux mondes : un traitement transactionnel de flux avec et sans état, évolutif de manière indépendante et avec un coût total de possession nettement inférieur ».

En combinant le traitement de flux sans état avec le traitement transactionnel avec état, Active(SP) offre une solution aux entreprises qui ont besoin de prendre des décisions rapides et contextuellement intelligentes sur des données provenant de sources multiples. Conçue pour compléter les solutions courantes de diffusion en continu, cette solution sera particulièrement intéressante pour les entreprises qui se heurtent à la complexité ou aux attentes en matière de faible latence.

Active(SP) est à la fois cloud native et cloud agnostique, ce qui signifie que vous pouvez la déployer sur site ou dans le cloud (public ou privé) afin de réduire les coûts élevés d'entrée et de sortie associés au traitement de grands volumes de données en continu dans les clouds hébergés.

Pour découvrir par vous-même le pouvoir de transformation d'Active(SP), commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.

À propos de Volt Active Data

Volt est la seule plateforme de données conçue pour soutenir les applications d'entreprise où la cohérence, l'évolutivité et la disponibilité sont essentielles. Notre fondation unique et sans compromis simplifie votre architecture de données et vous permet d'agir de manière fiable sur vos données, dès qu'elles sont générées, afin d'augmenter les revenus, d'atténuer les risques, d'optimiser les applications 5G, de capitaliser sur les investissements en IA et ML, et de réduire les coûts opérationnels.

