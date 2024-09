Volt Active Data führt zustandslose Stream-Verarbeitung mit OLTP ein

Das neue Produkt baut die führende Position von Volt als Echtzeit-Datenverarbeitungsplattform für grenzenlose Skalierbarkeit, vereinfachte Datenarchitektur und extrem schnelle Entscheidungen aus.

BEDFORD, Massachusetts, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, die Echtzeit-Datenverarbeitungsplattform für unternehmenskritische Anwendungen, kündigte heute Volt Active(SP) an, eine neue Funktion für die Aufnahme und Verarbeitung großer Mengen von Streaming-Daten in Echtzeit, ohne Kompromisse bei der Konsistenz oder Transaktionsfähigkeit. Mit dieser neuen Funktionalität kann Volt die Verarbeitung von Petabytes an Daten über mehrere Echtzeit-Streams und Datenspeicher schnell und einfach unterstützen.

„Damit kommt endlich die Lösung auf den Markt, um die sich die Unternehmen so lange bemüht haben: große Mengen an Streaming-Daten mit OLTP-basierten Anwendungen verwalten", sagt David Flower, Geschäftsführer von Volt. „Im Grunde bedeutet das, dass man das Beste aus beiden Welten bekommt: zustandsabhängige und zustandslose transaktionale Stream-Verarbeitung, unabhängig skalierbar und mit deutlich niedrigeren TCO."

Durch die Kombination von zustandsloser Stream-Verarbeitung mit zustandsabhängiger Transaktionsverarbeitung bietet Active(SP) eine Lösung für Unternehmen, die schnelle, kontextbezogene und intelligente Entscheidungen über Daten aus verschiedenen Quellen treffen müssen. Diese Lösung wurde zur Ergänzung gängiger Streaming-Lösungen entwickelt und ist besonders für Unternehmen interessant, deren Systeme durch Komplexität oder niedrige Latenzzeiten beeinträchtigt sind.

Active(SP) ist sowohl Cloud-nativ als auch Cloud-agnostisch, d. h. Sie können es sowohl vor Ort als auch in der Cloud (öffentlich oder privat) einsetzen, um die hohen Ingress/Egress-Kosten zu reduzieren, die mit der Verarbeitung großer Mengen von Streaming-Daten in gehosteten Clouds verbunden sind.

Um die transformative Kraft von Active(SP) aus erster Hand zu erfahren, starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion. Entdecken Sie, wie Active(SP) Ihren Datenstapel vereinfachen und die volle Leistung Ihrer Streaming-Daten freisetzen kann.

Informationen zu Volt Active Data

Volt ist die einzige Datenplattform, die zur Unterstützung von Unternehmensanwendungen entwickelt wurde, bei denen Konsistenz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit entscheidend sind. Unsere einzigartige, kompromisslose Grundlage vereinfacht Ihre Datenarchitektur und ermöglicht es Ihnen, zuverlässig auf Ihre Daten zu reagieren, sobald sie generiert werden, um den Umsatz zu steigern, Risiken zu minimieren, 5G-Anwendungen zu optimieren, KI- und ML-Investitionen zu nutzen und Betriebskosten zu senken.

