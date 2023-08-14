منظمة التعاون الرقمي تطلق جائزة الازدهار الرقمي

جائزة عالمية لإبراز المساهمات الرقمية المميزة في تمكين الازدهار للجميع

وكالات, 14 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن فتح باب التسجيل أمام القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي للمشاركة في جائزة الازدهار الرقمي، والتي تهدف إلى إبراز المساهمات الرقمية المتميزة التي تمكن الجميع من تحقيق التنمية والازدهار، لا سيما تلك التي تهدف للنهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.

وتتمحور الجائزة حول ثلاث ركائز أساسية، وتُمنح ضمن فئات يُمثل كل منها جانباً مهماً من جوانب التقدم الرقمي، وهي:

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الابتكار الرقمي:

o جائزة لتقدير المبادرات المتميزة التي استفادت من الحلول التقنية في دفع التغيير والتقدم الإيجابيين

التحول الرقمي:

o جائزة لإبراز الجهود المثالية في استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز عمليات صنع القرار وتعزيز التقدم والازدهار

o جائزة للاحتفال بمساعي التعاون الاستثنائية للاستفادة من الحلول الرقمية الرامية لدفع التقدم والازدهار العالميين

تمكين المجتمع:

o جائزة لإبراز المبادرات النموذجية التي تُظهر الممارسات والمبادئ الأخلاقية في استخدام التقنيات الرقمية من أجل التقدم المجتمعي والازدهار

o جائزة تقديرية للمساهمات البارزة في الاستفادة من الابتكارات الرقمية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة من أجل مستقبل مزدهر

وبهذه المناسبة، ذكرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "أن جائزة الازدهار الرقمي هي إنجاز مهم يعكس تقدير منظمة التعاون الرقمي للمساهمات الرقمية الاستثنائية في تمكين الازدهار للجميع. ونتطلع من خلال هذه الجائزة إلى إبراز أفضل المبتكرين في المجال الرقمي من الدول الأعضاء ومن جميع أنحاء العالم ممن ساهمت إنجازاتهم في خدمة البشرية".

وأكدت أن الجائزة تهدف إلى إبراز المبادرات الاستثنائية التي تتبنى أفضل الممارسات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتسريع عمليات التحول الرقمي للدول وبما يخدم التقدم الاقتصادي الرقمي ويدعم تمكين أسس التعاون البنّاء القائم على وحدة الرؤى والتطلعات بين جميع الأطراف. وأشارت اليحيى إلى أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ليعزز الدور الاستراتيجي للمنظمة باعتبارها مزودًا للمعلومات وداعمًا أساسيًا واستشاريًا لتسريع النمو المستدام للاقتصاد والتحول الرقميين للدول الأعضاء وتعزيز الرفاهية والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب بناء أواصر التعاون المشترك بين الأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مختصة من القادة العالميين والمبتكرين المحايدين ستُجري تقييمًا شاملًا لأفضل المرشحين بناء على مبادراتهم التي تعالج التحديات الإقليمية أو العالمية في جميع القطاعات الاقتصادية بما يعزز عالماً أكثر شمولاً وتطوراً رقمياً من خلال التعاون والابتكار.

وسيكون هناك فائزان من القطاعين الحكومي والخاص أو المجتمع المدني ضمن كل فئة، وكلاهما يمثلان حصرياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي DCO. وسيتأهل الفائزون من القطاع الخاص أو المجتمع المدني للحصول على "جائزة عضوية منظمة التعاون الرقمي للازدهار الرقمي للجميع".

علاوة على ذلك، سيتم اختيار أحد المرشحين النهائيين من مؤسسات المجتمع المدني العالمي لكل فئة من فئات الجائزة؛ كما سيتم تسليم الفائز النهائي الجائزة الكبرى "جائزة منظمة التعاون الرقمي العالمية للازدهار الرقمي للجميع"، واختيار الفائز عن أفضل مبادرة لتحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي سيتم على أساسها تحقيق الازدهار الرقمي العالمي المستدام والأخلاقي للجميع.

يُذكر أن التسجيل مفتوح الآن للقطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي. ولمعرفة المزيد حول جائزة الازدهار الرقمي والتسجيل بها وترشيح المشاريع المؤثرة، يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://www.DigitalProsperityAwards.com

كما يمكنكم متابعة أحدث الأخبار المتعلقة بالمنظمة والجائزة على الرابط: https://www.digitalprosperityawards.com/media

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية - والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا - على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي عبر:

· الموقع الإلكتروني: www.DCO.org

· تويتر: www.twitter.com/DCOrg

· لينكدإن: www.linkedin.com/company/DCOrg

وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: [email protected]

وتحتفل جائزة الازدهار الرقمي بالمساهمات العالمية التي تُمكِّن الحكومات والشركات والمجتمعات من التعاون وتسريع التقدم الاقتصادي الرقمي. وستعمل الجائزة على تعزيز المشاريع والمنظمات التي تتبنى الابتكار الرقمي في سياق جهودها الخيرية، سواء ضمن مجتمعاتها المحلية أو العالمية، من أجل تحقيق العدالة والمساواة الرقمية. ويمكن ترشيح مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في هذه الجائزة التي تُكرِّم المساهمات الجليلة في الاقتصاد الرقمي وتوفر منصة دعم واعتراف دوليين.

ولمعرفة المزيد عن جائزة الازدهار الرقمي، يمكن زيارة الموقع الرسمي https://www.DigitalProsperityAwards.com

وللاستفسارات الإعلامية والمزيد من المعلومات حول جائزة الازدهار الرقمي، يرجى التواصل مع:

· يحيى عيسى

· فليشمان هيلارد

· [email protected]

· +971 55 267 0405

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