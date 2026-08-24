ميسترال وهيوماين تعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الذكاء الاصطناعي السيادي في السعودية والمنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ميسترال وهيوماين اليوم عن تعاون استراتيجي يشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتطوير النماذج المتقدمة، ونشر حلول الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وضمن هذا التعاون، ستعمل الشركتان على تطوير وتوطين نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجالات تشمل الأمن السيبراني وتقنيات الصوت. كما تعتزمان تطوير نماذج ذكاء اصطناعي طليعية (Frontier) تتميز بأداء قوي في اللغة العربية، بما يسهم في دعم احتياجات المنطقة على نطاق أوسع.

Humain x Mistral

وتبلغ قيمة هذا التعاون مئات الملايين من اليوروات. وكجزء منه، ستبحث ميسترال عن إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لهيوماين لتلبية الطلب المتنامي محليًا على قدرات الحوسبة. كما تعتزم هيوماين وميسترال وضع استراتيجية مشتركة للوصول إلى السوق في السعودية، تركز على توفير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للقطاعات الخاضعة للأنظمة والرقابة.

ويأتي هذا التعاون استجابةً للطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي السيادي؛ أي الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للعميل التحكم في بياناته وذكائه الاصطناعي وقدرات الحوسبة وعملياته التشغيلية. ويعني ذلك إمكانية إبقاء البيانات ضمن الحدود التي يحددها العميل، وتكييف النماذج وامتلاكها باستخدام أوزان مفتوحة، وتشغيل عمليات التدريب والاستدلال على البنية التحتية وفي النطاقات القضائية التي يختارها العميل، إلى جانب نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها ومراقبتها وتطويرها بشكل مستمر، من دون التخلي عن السيطرة على دورة التعلم لصالح منصة خارجية.

وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والاتصالات، والأمن السيبراني، والقطاع العام، حيث تُعد متطلبات الأمن والامتثال والمرونة والاستقلالية التشغيلية أساسية ولا مجال للتنازل عنها.

ويعكس هذا التعاون أيضًا تحولًا أوسع في طريقة تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، من خلال شراكات تجمع بين البنية التحتية المحلية، والخبرة بالسوق، وقدرات الذكاء الاصطناعي السيادي. وترى ميسترال وهيوماين أن دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة يتطلب الجمع بين قدرات الحوسبة التي تلبي الطلب المتزايد على المدى الطويل، ونماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة وقابلة للتخصيص تتيح للجهات تطوير حلولها وابتكارها وفق احتياجاتها وشروطها الخاصة.

وسيسهم هذا التعاون في دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وتعزيز الأداء، والتحكم في التكاليف، وترسيخ السيادة التشغيلية.

نبذة عن هيوماين

هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، هي شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تقدم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر أربعة مجالات رئيسية: مراكز بيانات من الجيل الجديد؛ وبنية تحتية فائقة الأداء ومنصات سحابية؛ ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، تشمل بعضًا من أكثر نماذج اللغة العربية الكبيرة تقدمًا في العالم والتي جرى تطويرها في العالم العربي؛ وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الخبرة العميقة بالقطاعات والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

وتخدم منظومة هيوماين المتكاملة الجهات الحكومية والخاصة، بما يتيح تحقيق قيمة في مختلف القطاعات، ودفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع تنامي محفظتها من منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بحسب القطاعات، وتركيزها على تطوير الملكية الفكرية واستقطاب المواهب العالمية والريادة فيها، تواصل هيوماين بناء قدراتها لتعزيز تنافسيتها عالميًا وترسيخ التميز التقني.

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نبذة عن ميسترال

ميسترال شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل على تمكين العالم من الأدوات اللازمة لبناء أكثر التقنيات تأثيرًا في عصرنا والاستفادة منها. وتسهم الشركة في إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال نماذج مفتوحة المصدر عالية الأداء ومحسّنة ومتطورة، إلى جانب المنتجات والحلول والبنية التحتية المتكاملة عبر Mistral Compute.

وتتخذ ميسترال من فرنسا مقرًا لها، وتعمل باستقلالية، وتتبع نهجًا لامركزيًا وشفافًا في تطوير التكنولوجيا، مع حضور عالمي قوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

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بيان بشأن التوقعات المستقبلية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تتعلق بالتوقعات المستقبلية، تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجةً لمجموعة من المخاطر وحالات عدم اليقين، إضافةً إلى الاتفاقيات التجارية التي قد يتم إبرامها لاحقًا. ولا تلتزم هيوماين بتحديث هذه التصريحات.

للاستفسارات الإعلامية

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