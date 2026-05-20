هيوماين وماكينزي تعلنان تعاونًا لتسريع التحولات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت هيوماين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول ذكاء اصطناعي متكاملة، اليوم عن تعاون استراتيجي مع أحد شركائها، ماكينزي آند كومباني، وذلك ضمن استراتيجيتها الأوسع لبناء منظومة متكاملة تُسهم في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي في المملكة العربية السعودية.

McKinsey & Company to collaborate with Humain to accelerate enterprise AI adoption across Saudi Arabia

ويهدف هذا التعاون إلى دعم الجهات والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة لتحويل تجارب الذكاء الاصطناعي الأولية إلى تحسينات ملموسة في الأداء، وكفاءة التكاليف، ونمو الإيرادات.

وستجمع هيوماين بين قدراتها المتكاملة في الذكاء الاصطناعي وبنيتها التحتية المحلية، وبين خبرة ماكينزي في التحول المؤسسي وقدرات QuantumBlack, AI by McKinsey الهندسية، لمساعدة المؤسسات على تحويل طموحاتها في الذكاء الاصطناعي إلى أثر مستدام على مستوى المؤسسة بأكملها.

وأظهرت أبحاث ماكينزي حول واقع الذكاء الاصطناعي في عام 2025 أنه رغم شيوع أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن معظم المؤسسات لم تدمجها بعد بالعمق الكافي داخل سير العمل والعمليات بما يتيح تحقيق فوائد ملموسة على مستوى المؤسسة. ويُعد التعامل مع هذا التحدي أولوية أعمال ملحّة للمؤسسات على مستوى العالم.

وسيدعم هذا التعاون الشركات في دفع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات والقدرات اللازمة لتوسيع نطاق استخدامه، مع الحفاظ على التركيز على الابتكار المستمر بما يمكّن من تحقيق نجاح طويل الأمد.

وسيركّز هذا التعاون على ما يلي:

- تحولات ذكاء اصطناعي شاملة من البداية إلى النهاية تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس، بدءًا من الاستراتيجية وتصميم حالات الاستخدام، وصولًا إلى التطوير والنشر واسع النطاق على مستوى المؤسسة.

- حلول ذكاء اصطناعي مخصصة وقائمة على الوكلاء لتحويل مجالات الأعمال، من خلال الجمع بين النماذج المتقدمة والبيانات والهندسة ومحفظة هيوماين للذكاء الاصطناعي، بهدف ابتكار تطبيقات مصممة خصيصًا تعيد تشكيل العمليات الأساسية وتفتح مصادر جديدة للقيمة.

- تعزيز الفاعلية والإنتاجية عبر سير العمل والمنصات القائمة على الوكلاء في الوظائف المساندة، بما يشمل تحسين اتخاذ القرار، وأتمتة المهام المعقدة، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجالات مثل المالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وعمليات خدمة العملاء.

- تبنٍّ مسؤول وآمن للذكاء الاصطناعي من خلال ترسيخ حوكمة قوية للبيانات، وضوابط أمنية، ومبادئ البيانات المحلية، بما يضمن نشرًا موثوقًا وقابلًا للتوسع ومتوافقًا مع احتياجات الأسواق الإقليمية.

"الفصل المقبل من الذكاء الاصطناعي يتمحور حول توسيع نطاق ما ينجح بالفعل. ومن خلال تعاوننا مع ماكينزي، نساعد المؤسسات على الانتقال من مرحلة التجريب إلى التحول المؤسسي الشامل، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية. ومن خلال تفعيل منظومتنا الكاملة للذكاء الاصطناعي، بدءًا من مراكز البيانات والحوسبة، وصولًا إلى النماذج والتطبيقات، فإننا نحقق نتائج قابلة للقياس ونطلق قيمة اقتصادية مستدامة عبر مختلف القطاعات."

طارق أمين

الرئيس التنفيذي، هيوماين

"يتطلب تحقيق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا عالمية المستوى، لكنه يتطلب أيضًا إعادة التفكير في كيفية إنجاز العمل، وبناء قدرات جديدة، ودمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية. ويهدف هذا التعاون إلى مساعدة المؤسسات في المملكة العربية السعودية على تحقيق هذا التحول."

توم إشروود

الشريك الأول، والشريك المشارك لقطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، ماكينزي آند كومباني

ويوفر تعاون هيوماين وماكينزي مسارًا قابلًا للتوسع للانتقال من التجريب إلى التبنّي المؤسسي الشامل، بما يمكّن المؤسسات من ترسيخ الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها، وتسريع تحقيق القيمة، وتقديم أثر مستدام وقابل للقياس.

نبذة عن هيوماين

هيوماين، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تقدم قدرات متكاملة عبر أربع ركائز رئيسية: مراكز بيانات الجيل القادم، والبنية التحتية فائقة الأداء والمنصات السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك بعض من أكثر نماذج اللغة العربية الكبيرة تطورًا على مستوى العالم والمطوّرة في العالم العربي، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق للقطاعات والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

ويخدم نموذج هيوماين المتكامل جهات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إطلاق القيمة عبر مختلف القطاعات، ودفع التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع محفظة متنامية من المنتجات القطاعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ورسالة محورية ترتكز على تطوير الملكية الفكرية والريادة في استقطاب المواهب العالمية، صُممت هيوماين لتكون قادرة على المنافسة الدولية والتميّز التقني.

بيان تطلعي

قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تطلعية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة لمختلف المخاطر وحالات عدم اليقين. ولا تتحمل هيوماين أي التزام بتحديث هذه التصريحات.

لمزيد من التفاصيل حول هيوماين، يرجى زيارة: humain.com

نبذة عن ماكينزي آند كومباني

ماكينزي هي شركة استشارات إدارية عالمية تلتزم بمساعدة المؤسسات على تسريع النمو المستدام والشامل. وتعمل مع العملاء عبر القطاعات الخاصة والعامة والاجتماعية لحل المشكلات المعقدة وإحداث أثر إيجابي لجميع أصحاب المصلحة. كما تجمع بين الاستراتيجيات الطموحة والتقنيات التحويلية لمساعدة المؤسسات على الابتكار بصورة أكثر استدامة، وتحقيق تحسينات دائمة في الأداء، وبناء قوى عاملة قادرة على الازدهار لهذا الجيل والأجيال القادمة.

