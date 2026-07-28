نادي النصر وهيوماين يعلنان شراكة استراتيجية نوعية

اتفاقية شراكة واسعة النطاق تشمل رعاية القميص الرئيسية، وحقوق تسمية مركز التدريب الجديد لنادي النصر، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير كرة القدم الاحترافية

الرياض, 28 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ - – أعلن اليوم نادي النصر وشركة هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة على مستوى العالم، عن اختيار هيوماين راعيًا رسميًا للنادي خلال موسم 2026–2027.

وتجمع هذه الرعاية المتكاملة بين رعاية القميص، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الطرفين باستكشاف آفاق جديدة تسهم في رسم مستقبل كرة القدم داخل الملعب وخارجه من خلال التقنية.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

وبصفته أحد أكثر أندية كرة القدم شهرة والأسرع نمواً على المستوى الدولي من حيث القاعدة الجماهيرية، يوفر نادي النصر منصة استثنائية لتعزيز الحضور العالمي لشركة هيوماين، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع حضورها على المستوى الدولي. ومن مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، تعمل هيوماين على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل البنية التحتية، ومنصات الحوسبة السحابية، والنماذج، والتطبيقات، لخدمة المؤسسات حول العالم.

ولا تقتصر هذه الرعاية على مفهوم الرعاية التقليدية بل تمثل أيضًا تعاونًا يتيح لنادي النصر وهيوماين استكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الحديثة لدعم التطور المستمر لنادٍ كروي من نخبة الأندية العالمية.

وتجسد هذه الرعاية طموح نادي النصر المستمر في ترسيخ مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم ريادةً وابتكاراً داخل الملعب وخارجه. ومع استمرار تطور كرة القدم بفضل التقنيات الجديدة والتجارب الرقمية، يأتي التعاون مع شركة تقود تطوير الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي امتداداً لالتزام النادي بالابتكار المستمر، وتقديم فرص وتجارب مبتكرة تتيح لجماهيره التفاعل بطرق جديدة ومتقدمة.

وإلى جانب ظهور هيوماين كراعٍ رئيسي على قمصان الفريق طوال موسم 2026–2027، لأن تصبح هيوماين راعي حقوق تسمية مركز تدريب نادي النصر الجديد، الذي يجري تطويره وفق أعلى المعايير العالمية ليكون من بين أحدث مرافق التدريب لكرة القدم الاحترافية.

كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لاستكشاف الدور المتنامي للتقنية في تشكيل مستقبل الرياضة، بما يتوافق مع رؤية قطاع الرياضة في هيوماين، والتي تركز على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة الرياضة العالمية، بما يشمل توسيع المشاركة الرياضية، وتطوير الرياضيين وتعزيز أدائهم، وإدارة العمليات التشغيلية الأندية، وتعزيز تفاعل الجماهير، والابتكار في التقنيات الرياضية.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"تُعد كرة القدم واحدة من أقوى المنصات العالمية التي تجمع الناس حول شغف مشترك. وفي هيوماين، نعمل على بناء البنية التحتية والمنصات والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الجيل القادم من الابتكار عبر مختلف القطاعات. وتمنحنا شراكتنا مع نادي النصر فرصة للتواصل مع واحدة من أكبر المجتمعات الكروية في العالم، واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للتقنية أن تعزز تجربة الجماهير وتسهم في التطور المستمر للرياضة. ومعًا، يمكننا ابتكار تجارب مؤثرة للجماهير، واستكشاف الإمكانات الواعدة التي تجمع بين الرياضة والذكاء الاصطناعي."

ومن جانبه قال خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر:

"نعمل في نادي النصر على بناء أحد أكثر أندية كرة القدم تطورًا وطموحًا في العالم، وهو ما يتطلب شركاء يشاركوننا الرؤية ذاتها. ويسعدنا الترحيب بهيوماين راعياً رئيسيًا للنادي، وربط رؤيتها بملايين من جماهير النصر حول العالم. وتعكس هذه الرعاية التزامنا بقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار في كرة القدم السعودية. وسنعمل معًا على تفعيل هذه الرعاية عن خلال تجارب ومبادرات تتجاوز حدود الملعب".

وبصفتها شركة عالمية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، تعمل هيوماين على بناء بنية تحتية من الجيل القادم، ومنصات سحابية، ونماذج وتطبيقات تمكّن المؤسسات حول العالم من تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن خلال شراكاتها مع كبرى شركات التقنية والمؤسسات في مختلف القطاعات، تسهم هيوماين في تسريع التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وخلال موسم 2026–2027، ستتجسد هذه الرعاية عبر سلسلة من المبادرات والأنشطة المتكاملة التي تتجاوز مجرد ظهور العلامة التجارية على القميص، لتوفر للجماهير طرقاً جديدة ومبتكرة للتفاعل مع نادي النصر وشركة هيوماين، داخل الملعب وخارجه.

نبذة عن هيوماين

هيوماين، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تقدم قدرات متكاملة عبر أربع ركائز رئيسية: مراكز بيانات الجيل القادم، والبنية التحتية فائقة الأداء والمنصات السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك بعض من أكثر نماذج اللغة العربية الكبيرة تطورًا على مستوى العالم والمطوّرة في العالم العربي، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق للقطاعات والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

ويخدم نموذج هيوماين المتكامل جهات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إطلاق القيمة عبر مختلف القطاعات، ودفع التحول الرقمي، وتعزيز القدرات من خلال التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع محفظة متنامية من المنتجات القطاعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ورسالة محورية ترتكز على تطوير الملكية الفكرية والريادة في استقطاب المواهب العالمية، صُممت هيوماين للمنافسة عالميًا وتحقيق التميز التقني.

نبذة عن نادي النصر

يُعد نادي النصر أحد أبرز أندية كرة القدم في آسيا، ويتمتع بواحدة من أسرع القواعد الجماهيرية نموًا على مستوى العالم. وانطلاقًا من التزامه بالتميز الرياضي والابتكار المستمر، يواصل النادي الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، والتحول الرقمي، والشراكات الدولية التي تعزز مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم تطورًا وطموحًا.

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